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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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الكاف:بسبب شبهة فساد في مناظرة:أهالي المرجى يحتجون... والوالي يوضح
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شروق الجهات
الكاف:بسبب شبهة فساد في مناظرة:أهالي المرجى يحتجون... والوالي يوضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

السرس ـ الشروق:
يتواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاج أهالي المرجى والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا بسبب ما اعتبروه شبهات فساد وضريبة التقسيم الترابي الجديد.
هادية ناصر بينت أن نتائج أول مناظرة انتداب ببلدية المرجى عمقت حيرة أهالي الجهة والمشاركين في المناظرة منذ شهر مارس الفارط وزادت في نفور المواطن من البلدية من أجل تطويرها والرقي بها ودعمها بالعقارات لبناء مصالح إدارية لعدم الشفافية والمصداقية في الانتداب وتنفيل أبناء المنطقة بما يمنحهم أولوية النجاح في المناظرة، فليس صدفة أن يكون النجاح حليف ميسوري الحال وأفراد عائلة بعض أعضاء النيابة الخصوصية.
كريم الجندوبي شكك في المقاييس المعتمدة لعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي المتدهور لشباب الجهة. كما أكد أنه «تعرض شخصيا إلى عملية ابتزاز وفق مساومة من قبل طرف فاعل في اللجنة، مما أثار شكه بأن عهد الديكتاتورية قد عاد وأن الغاية من المجلس البلدي حسب رأيه هي مادية لا خدمة المواطن».
والي الجهة يوضح
بين منور الورتاني والي الكاف أنه لن يتم القبول بانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى، وذلك بالتصدي للتلاعب الذي حدث في المناظرة وتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية. وإن أكد على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه افاد انه سيتم تكوين لجنة تتعهد بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى والثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس.

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شروق الجهات
الكاف:بسبب شبهة فساد في مناظرة:أهالي المرجى يحتجون... والوالي يوضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

السرس ـ الشروق:
يتواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاج أهالي المرجى والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا بسبب ما اعتبروه شبهات فساد وضريبة التقسيم الترابي الجديد.
هادية ناصر بينت أن نتائج أول مناظرة انتداب ببلدية المرجى عمقت حيرة أهالي الجهة والمشاركين في المناظرة منذ شهر مارس الفارط وزادت في نفور المواطن من البلدية من أجل تطويرها والرقي بها ودعمها بالعقارات لبناء مصالح إدارية لعدم الشفافية والمصداقية في الانتداب وتنفيل أبناء المنطقة بما يمنحهم أولوية النجاح في المناظرة، فليس صدفة أن يكون النجاح حليف ميسوري الحال وأفراد عائلة بعض أعضاء النيابة الخصوصية.
كريم الجندوبي شكك في المقاييس المعتمدة لعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي المتدهور لشباب الجهة. كما أكد أنه «تعرض شخصيا إلى عملية ابتزاز وفق مساومة من قبل طرف فاعل في اللجنة، مما أثار شكه بأن عهد الديكتاتورية قد عاد وأن الغاية من المجلس البلدي حسب رأيه هي مادية لا خدمة المواطن».
والي الجهة يوضح
بين منور الورتاني والي الكاف أنه لن يتم القبول بانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى، وذلك بالتصدي للتلاعب الذي حدث في المناظرة وتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية. وإن أكد على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه افاد انه سيتم تكوين لجنة تتعهد بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى والثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس.

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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