الكاف:بسبب شبهة فساد في مناظرة:أهالي المرجى يحتجون... والوالي يوضح

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السرس ـ الشروق:
يتواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاج أهالي المرجى والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا بسبب ما اعتبروه شبهات فساد وضريبة التقسيم الترابي الجديد.
هادية ناصر بينت أن نتائج أول مناظرة انتداب ببلدية المرجى عمقت حيرة أهالي الجهة والمشاركين في المناظرة منذ شهر مارس الفارط وزادت في نفور المواطن من البلدية من أجل تطويرها والرقي بها ودعمها بالعقارات لبناء مصالح إدارية لعدم الشفافية والمصداقية في الانتداب وتنفيل أبناء المنطقة بما يمنحهم أولوية النجاح في المناظرة، فليس صدفة أن يكون النجاح حليف ميسوري الحال وأفراد عائلة بعض أعضاء النيابة الخصوصية.
كريم الجندوبي شكك في المقاييس المعتمدة لعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي المتدهور لشباب الجهة. كما أكد أنه «تعرض شخصيا إلى عملية ابتزاز وفق مساومة من قبل طرف فاعل في اللجنة، مما أثار شكه بأن عهد الديكتاتورية قد عاد وأن الغاية من المجلس البلدي حسب رأيه هي مادية لا خدمة المواطن».
والي الجهة يوضح
بين منور الورتاني والي الكاف أنه لن يتم القبول بانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى، وذلك بالتصدي للتلاعب الذي حدث في المناظرة وتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية. وإن أكد على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه افاد انه سيتم تكوين لجنة تتعهد بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى والثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس.
السرس ـ الشروق:
يتواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاج أهالي المرجى والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا بسبب ما اعتبروه شبهات فساد وضريبة التقسيم الترابي الجديد.
هادية ناصر بينت أن نتائج أول مناظرة انتداب ببلدية المرجى عمقت حيرة أهالي الجهة والمشاركين في المناظرة منذ شهر مارس الفارط وزادت في نفور المواطن من البلدية من أجل تطويرها والرقي بها ودعمها بالعقارات لبناء مصالح إدارية لعدم الشفافية والمصداقية في الانتداب وتنفيل أبناء المنطقة بما يمنحهم أولوية النجاح في المناظرة، فليس صدفة أن يكون النجاح حليف ميسوري الحال وأفراد عائلة بعض أعضاء النيابة الخصوصية.
كريم الجندوبي شكك في المقاييس المعتمدة لعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي المتدهور لشباب الجهة. كما أكد أنه «تعرض شخصيا إلى عملية ابتزاز وفق مساومة من قبل طرف فاعل في اللجنة، مما أثار شكه بأن عهد الديكتاتورية قد عاد وأن الغاية من المجلس البلدي حسب رأيه هي مادية لا خدمة المواطن».
والي الجهة يوضح
بين منور الورتاني والي الكاف أنه لن يتم القبول بانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى، وذلك بالتصدي للتلاعب الذي حدث في المناظرة وتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية. وإن أكد على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه افاد انه سيتم تكوين لجنة تتعهد بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى والثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-