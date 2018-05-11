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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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كيف تتجنبين أوجاع الظهر أثناء الحمل؟
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منوعات
كيف تتجنبين أوجاع الظهر أثناء الحمل؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

الإرتخاء مهم جدا في تسهيل الولادة لما يحدثه من اتساع في مفاصل الحوض، إلا أنه قد يوثر في نفس الوقت بشكل سلبي على العمود الفقري حيث ينتج عنه تراخي في الأربطة الداعمة للعمود الفقري وفقراته. ويزيد الأمر سوءا الوضع المألوف الذي تتخذه الحامل بدفع بطنها للأمام وحني ظهرها للخلف.
إن هذا الوضع يضع المفاصل السفلية من العمود الفقري وبالذات تلك ما بين الحوض والفقرات المجاورة له تحت ضغط كبير، كما أن زيادة الوزن المفرطة تزيد من أوجاع الظهر. تبقى الوقاية حجر الزاوية الأساسي في مواجهة مشكلة آلام الظهر، لذا انتبهي للنقاط التالية:
- الوضع السليم للجسم عامل مهم، ويمكن اعتياد ذلك بأن تدفعي بظهرك على حائط مستو وتحاولي أن تتخذي من هذه الاستقامة مثلا لجلستك الإعتيادية.
- الراحة خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ذات أهمية قصوى.
- تدليك العضلات أيضا يخفف الألم نوعا ما، وكذلك وضع قربة ماء ساخن على المنطقة المتألمة لكن يجب أن تتأكدي أنها مغلقة تماما بشكل محكم وأن يكون الماء ساخنا وليس مغليًا.
- لا تنسِ النصيحة التقليدية وهى عدم حمل أشياء ثقيلة، حتى لو اضطررت لحمل طفلك مثلا  فاجلسي في وضع القرفصاء واحمليه ثم اعتدلي لكن لا تحني ظهرك لتلقطي شيئا ثقيلا أبدا.
- للتخلص من ألام الظهر أثناء النوم نامي على إحدى جانبيك مع وضع وسادة بين الساقين وأخرى تحت بطنك. يمكنك أيضا استخدام وسادة الحمل. 
- وأخيرا لا تقلقي فهذه الأوجاع سرعان ما تزول بعد الولادة وتعودي لحياتك ولياقتك الطبيعية ولكن بعد أن يكون بجوارك مولود جميل يعوضك عنها خير تعويض.

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منوعات
كيف تتجنبين أوجاع الظهر أثناء الحمل؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

الإرتخاء مهم جدا في تسهيل الولادة لما يحدثه من اتساع في مفاصل الحوض، إلا أنه قد يوثر في نفس الوقت بشكل سلبي على العمود الفقري حيث ينتج عنه تراخي في الأربطة الداعمة للعمود الفقري وفقراته. ويزيد الأمر سوءا الوضع المألوف الذي تتخذه الحامل بدفع بطنها للأمام وحني ظهرها للخلف.
إن هذا الوضع يضع المفاصل السفلية من العمود الفقري وبالذات تلك ما بين الحوض والفقرات المجاورة له تحت ضغط كبير، كما أن زيادة الوزن المفرطة تزيد من أوجاع الظهر. تبقى الوقاية حجر الزاوية الأساسي في مواجهة مشكلة آلام الظهر، لذا انتبهي للنقاط التالية:
- الوضع السليم للجسم عامل مهم، ويمكن اعتياد ذلك بأن تدفعي بظهرك على حائط مستو وتحاولي أن تتخذي من هذه الاستقامة مثلا لجلستك الإعتيادية.
- الراحة خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ذات أهمية قصوى.
- تدليك العضلات أيضا يخفف الألم نوعا ما، وكذلك وضع قربة ماء ساخن على المنطقة المتألمة لكن يجب أن تتأكدي أنها مغلقة تماما بشكل محكم وأن يكون الماء ساخنا وليس مغليًا.
- لا تنسِ النصيحة التقليدية وهى عدم حمل أشياء ثقيلة، حتى لو اضطررت لحمل طفلك مثلا  فاجلسي في وضع القرفصاء واحمليه ثم اعتدلي لكن لا تحني ظهرك لتلقطي شيئا ثقيلا أبدا.
- للتخلص من ألام الظهر أثناء النوم نامي على إحدى جانبيك مع وضع وسادة بين الساقين وأخرى تحت بطنك. يمكنك أيضا استخدام وسادة الحمل. 
- وأخيرا لا تقلقي فهذه الأوجاع سرعان ما تزول بعد الولادة وتعودي لحياتك ولياقتك الطبيعية ولكن بعد أن يكون بجوارك مولود جميل يعوضك عنها خير تعويض.

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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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