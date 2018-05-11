كيف تتجنبين أوجاع الظهر أثناء الحمل؟

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الإرتخاء مهم جدا في تسهيل الولادة لما يحدثه من اتساع في مفاصل الحوض، إلا أنه قد يوثر في نفس الوقت بشكل سلبي على العمود الفقري حيث ينتج عنه تراخي في الأربطة الداعمة للعمود الفقري وفقراته. ويزيد الأمر سوءا الوضع المألوف الذي تتخذه الحامل بدفع بطنها للأمام وحني ظهرها للخلف.
إن هذا الوضع يضع المفاصل السفلية من العمود الفقري وبالذات تلك ما بين الحوض والفقرات المجاورة له تحت ضغط كبير، كما أن زيادة الوزن المفرطة تزيد من أوجاع الظهر. تبقى الوقاية حجر الزاوية الأساسي في مواجهة مشكلة آلام الظهر، لذا انتبهي للنقاط التالية:
- الوضع السليم للجسم عامل مهم، ويمكن اعتياد ذلك بأن تدفعي بظهرك على حائط مستو وتحاولي أن تتخذي من هذه الاستقامة مثلا لجلستك الإعتيادية.
- الراحة خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ذات أهمية قصوى.
- تدليك العضلات أيضا يخفف الألم نوعا ما، وكذلك وضع قربة ماء ساخن على المنطقة المتألمة لكن يجب أن تتأكدي أنها مغلقة تماما بشكل محكم وأن يكون الماء ساخنا وليس مغليًا.
- لا تنسِ النصيحة التقليدية وهى عدم حمل أشياء ثقيلة، حتى لو اضطررت لحمل طفلك مثلا فاجلسي في وضع القرفصاء واحمليه ثم اعتدلي لكن لا تحني ظهرك لتلقطي شيئا ثقيلا أبدا.
- للتخلص من ألام الظهر أثناء النوم نامي على إحدى جانبيك مع وضع وسادة بين الساقين وأخرى تحت بطنك. يمكنك أيضا استخدام وسادة الحمل.
- وأخيرا لا تقلقي فهذه الأوجاع سرعان ما تزول بعد الولادة وتعودي لحياتك ولياقتك الطبيعية ولكن بعد أن يكون بجوارك مولود جميل يعوضك عنها خير تعويض.
الإرتخاء مهم جدا في تسهيل الولادة لما يحدثه من اتساع في مفاصل الحوض، إلا أنه قد يوثر في نفس الوقت بشكل سلبي على العمود الفقري حيث ينتج عنه تراخي في الأربطة الداعمة للعمود الفقري وفقراته. ويزيد الأمر سوءا الوضع المألوف الذي تتخذه الحامل بدفع بطنها للأمام وحني ظهرها للخلف.
إن هذا الوضع يضع المفاصل السفلية من العمود الفقري وبالذات تلك ما بين الحوض والفقرات المجاورة له تحت ضغط كبير، كما أن زيادة الوزن المفرطة تزيد من أوجاع الظهر. تبقى الوقاية حجر الزاوية الأساسي في مواجهة مشكلة آلام الظهر، لذا انتبهي للنقاط التالية:
- الوضع السليم للجسم عامل مهم، ويمكن اعتياد ذلك بأن تدفعي بظهرك على حائط مستو وتحاولي أن تتخذي من هذه الاستقامة مثلا لجلستك الإعتيادية.
- الراحة خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ذات أهمية قصوى.
- تدليك العضلات أيضا يخفف الألم نوعا ما، وكذلك وضع قربة ماء ساخن على المنطقة المتألمة لكن يجب أن تتأكدي أنها مغلقة تماما بشكل محكم وأن يكون الماء ساخنا وليس مغليًا.
- لا تنسِ النصيحة التقليدية وهى عدم حمل أشياء ثقيلة، حتى لو اضطررت لحمل طفلك مثلا فاجلسي في وضع القرفصاء واحمليه ثم اعتدلي لكن لا تحني ظهرك لتلقطي شيئا ثقيلا أبدا.
- للتخلص من ألام الظهر أثناء النوم نامي على إحدى جانبيك مع وضع وسادة بين الساقين وأخرى تحت بطنك. يمكنك أيضا استخدام وسادة الحمل.
- وأخيرا لا تقلقي فهذه الأوجاع سرعان ما تزول بعد الولادة وتعودي لحياتك ولياقتك الطبيعية ولكن بعد أن يكون بجوارك مولود جميل يعوضك عنها خير تعويض.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-