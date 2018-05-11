القصرين:مع اقتراب انتهاء تهيئة المسرح الاثري:أزمة في تسيير المهرجان الدولي «السليوم»

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شارفت أشغال تهيئة المسرح الأثري بالقصرين على النهاية استعدادا للمهرجان الدولي السليوم وهو حلم طالما انتظره الأهالي باعتبار أن المسرح الأثري شبيه بمسرح قرطاج ويتسع لقرابة 15 ألف متفرج علاوة على رمزيته وموقعه المتميز في قلب الموقع الأثري السليوم، هذا المشروع تأخر كثيرا نظرا لعدم جاهزية المسرح لاحتضان سهرات المهرجان الدولي السليوم خاصة من الناحية الأمنية مما جعل أعرق المهرجانات في الجمهورية ينتظم على ركح لوحي في ركن من دار الشباب لا يرتقي الى مستوى هذا المهرجان العريق، لكن بالتزامن مع قرب انتهاء أشغال تهيئة المسرح وتحقيق هذا الحلم بالنسبة للأهالي لاحت في الأفق مشاكل أخرى مثل النقل فالمسرح بعيد عن وسط المدينة وهيئة المهرجان مطالبة بالتنسيق مع الشركة الجهوية للنقل بالقصرين لتوفير حافلات لنقل الحرفاء، أما المشكل الأكبر فيكمن في الصراع حول عملية التسيير واتهام الهيئة المديرة المتخلية وخاصة في ما يتعلق بظروف إجراء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للهيئة المديرة لجمعية مهرجان السليوم الدولي بالقصرين المزمع عقدها يوم الأحد 13 ماي الجاري . ويتهم عدد من الفاعلين الثقافيين الهيئة المديرة المتخلية بالتلاعب في عدد المنخرطين ذلك انه خلال فتح باب الانخراطات تقدم 97 منخرطا تحصلوا على بطاقاتهم ، في حين تبين أن عدد المنخرطين الفعليين يفوق بكثير هذا العدد وفقا للهيئة المديرة الحالية، كما تم تغيير مكان انعقاد الجلسة العامة إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عوضا عن المركب الثقافي بدعوى وجود أشغال صيانة به وهو ما اعتبر عملية استقواء من قبل الطرف النقابي القطاعي بالمنظمة. الشروق اتصلت بالسيد الطيب البوغديري رئيس جمعية مهرجان السليوم الذي أكد أن المؤتمر الانتخابي مفتوح للجميع وأن الفيصل هو الصندوق وأضاف أن التقرير المالي موجود على ذمة الجميع، أما عن تغيير المقر فأرجع ذلك الى تقريب المقر من الجميع بالاتفاق مع المندوب الجهوي للثقافة.
شارفت أشغال تهيئة المسرح الأثري بالقصرين على النهاية استعدادا للمهرجان الدولي السليوم وهو حلم طالما انتظره الأهالي باعتبار أن المسرح الأثري شبيه بمسرح قرطاج ويتسع لقرابة 15 ألف متفرج علاوة على رمزيته وموقعه المتميز في قلب الموقع الأثري السليوم، هذا المشروع تأخر كثيرا نظرا لعدم جاهزية المسرح لاحتضان سهرات المهرجان الدولي السليوم خاصة من الناحية الأمنية مما جعل أعرق المهرجانات في الجمهورية ينتظم على ركح لوحي في ركن من دار الشباب لا يرتقي الى مستوى هذا المهرجان العريق، لكن بالتزامن مع قرب انتهاء أشغال تهيئة المسرح وتحقيق هذا الحلم بالنسبة للأهالي لاحت في الأفق مشاكل أخرى مثل النقل فالمسرح بعيد عن وسط المدينة وهيئة المهرجان مطالبة بالتنسيق مع الشركة الجهوية للنقل بالقصرين لتوفير حافلات لنقل الحرفاء، أما المشكل الأكبر فيكمن في الصراع حول عملية التسيير واتهام الهيئة المديرة المتخلية وخاصة في ما يتعلق بظروف إجراء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للهيئة المديرة لجمعية مهرجان السليوم الدولي بالقصرين المزمع عقدها يوم الأحد 13 ماي الجاري . ويتهم عدد من الفاعلين الثقافيين الهيئة المديرة المتخلية بالتلاعب في عدد المنخرطين ذلك انه خلال فتح باب الانخراطات تقدم 97 منخرطا تحصلوا على بطاقاتهم ، في حين تبين أن عدد المنخرطين الفعليين يفوق بكثير هذا العدد وفقا للهيئة المديرة الحالية، كما تم تغيير مكان انعقاد الجلسة العامة إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عوضا عن المركب الثقافي بدعوى وجود أشغال صيانة به وهو ما اعتبر عملية استقواء من قبل الطرف النقابي القطاعي بالمنظمة. الشروق اتصلت بالسيد الطيب البوغديري رئيس جمعية مهرجان السليوم الذي أكد أن المؤتمر الانتخابي مفتوح للجميع وأن الفيصل هو الصندوق وأضاف أن التقرير المالي موجود على ذمة الجميع، أما عن تغيير المقر فأرجع ذلك الى تقريب المقر من الجميع بالاتفاق مع المندوب الجهوي للثقافة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-