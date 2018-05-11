القصرين:مع اقتراب انتهاء تهيئة المسرح الاثري:أزمة في تسيير المهرجان الدولي «السليوم»

شارفت أشغال تهيئة المسرح الأثري بالقصرين على النهاية استعدادا للمهرجان الدولي السليوم وهو حلم طالما انتظره الأهالي باعتبار أن المسرح الأثري شبيه بمسرح قرطاج ويتسع لقرابة 15 ألف متفرج علاوة على رمزيته وموقعه المتميز في قلب الموقع الأثري السليوم، هذا المشروع تأخر كثيرا نظرا لعدم جاهزية المسرح لاحتضان سهرات المهرجان الدولي السليوم خاصة من الناحية الأمنية مما جعل أعرق المهرجانات في الجمهورية ينتظم على ركح لوحي في ركن من دار الشباب لا يرتقي الى مستوى هذا المهرجان العريق، لكن بالتزامن مع قرب انتهاء أشغال تهيئة المسرح وتحقيق هذا الحلم بالنسبة للأهالي لاحت في الأفق مشاكل أخرى مثل النقل فالمسرح بعيد عن وسط المدينة وهيئة المهرجان مطالبة بالتنسيق مع الشركة الجهوية للنقل بالقصرين لتوفير حافلات لنقل الحرفاء، أما المشكل الأكبر فيكمن في الصراع حول عملية التسيير واتهام الهيئة المديرة المتخلية وخاصة في ما يتعلق بظروف إجراء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للهيئة المديرة لجمعية مهرجان السليوم الدولي بالقصرين المزمع عقدها يوم الأحد 13 ماي الجاري . ويتهم عدد من الفاعلين الثقافيين الهيئة المديرة المتخلية بالتلاعب في عدد المنخرطين ذلك انه خلال فتح باب الانخراطات تقدم 97 منخرطا تحصلوا على بطاقاتهم ، في حين تبين أن عدد المنخرطين الفعليين يفوق بكثير هذا العدد وفقا للهيئة المديرة الحالية، كما تم تغيير مكان انعقاد الجلسة العامة إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عوضا عن المركب الثقافي بدعوى وجود أشغال صيانة به وهو ما اعتبر عملية استقواء من قبل الطرف النقابي القطاعي بالمنظمة. الشروق اتصلت بالسيد الطيب البوغديري رئيس جمعية مهرجان السليوم الذي أكد أن المؤتمر الانتخابي مفتوح للجميع وأن الفيصل هو الصندوق وأضاف أن التقرير المالي موجود على ذمة الجميع، أما عن تغيير المقر فأرجع ذلك الى تقريب المقر من الجميع بالاتفاق مع المندوب الجهوي للثقافة.





محمد صلاح حقي