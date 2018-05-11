القيروان:على خلفية انتحار شاب شنقا:احتجاج... قطع طريق ومطالبة بالتشغيل

الشروق ـ مكتب القيروان:

نفذ اهالي منطقة الآبابصية التابعة لعمادة رحيمة من معتمدية حاجب العيون يوم الخميس، وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية عدد3 وذلك على خلفية انتحار شاب شنقا بأحد الأعمدة الكهربائية وهو اعزب له من العمر 26 سنة بالإضافة إلى عدم قيام أي مسؤول اداري أو اجتماعي بزيارة الى عائلة الهالك والحال أن وضعيتهم الاجتماعية صعبة جدا حيث يعيش الهالك في عائلة تتركب من 7 افراد جميعهم عاطلون عن العمل و ينامون جميعهم في غرفة وحيدة لا تتوفر بها أية مرافق صحية واثنان منهما مصابان بمرض التوحّد هذا مع الاشارة الى أن الهالك عاد مؤخرا من ولاية المهدية بعد أن فشل في البحث عن شغل من شأنه مساعدته على تحسين ظروفه الاجتماعية اليومية ولكن تعذر عليه ذلك فعاد الى مسقط رأسه حاملا معه مشروع الانتحار الاليم وقد حضرت معتمد الجهة بالنيابة الى مكان الوقفة الاحتجاجية في محاولة لفض الاشكال الحاصل واعادة السير الطبيعي لحركة المرور بالطريق الوطنية عدد 3 هذا الشريان النابض للحركة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب البلاد التونسية ولكن تعذر عليها الوصول الى أية صيغة للاتفاق بحضور رجالات الامن حيث كان اصرار المحتجين كبيرا على المطالبة بحضور والي القيروان على عين المكان للتفاوض مباشرة مع مجموعة الاهالي المحتجين على وضعيتهم الاجتماعية الهشة.





أيمن محرزي