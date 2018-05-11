القيروان:على خلفية انتحار شاب شنقا:احتجاج... قطع طريق ومطالبة بالتشغيل

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الشروق ـ مكتب القيروان:
نفذ اهالي منطقة الآبابصية التابعة لعمادة رحيمة من معتمدية حاجب العيون يوم الخميس، وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية عدد3 وذلك على خلفية انتحار شاب شنقا بأحد الأعمدة الكهربائية وهو اعزب له من العمر 26 سنة بالإضافة إلى عدم قيام أي مسؤول اداري أو اجتماعي بزيارة الى عائلة الهالك والحال أن وضعيتهم الاجتماعية صعبة جدا حيث يعيش الهالك في عائلة تتركب من 7 افراد جميعهم عاطلون عن العمل و ينامون جميعهم في غرفة وحيدة لا تتوفر بها أية مرافق صحية واثنان منهما مصابان بمرض التوحّد هذا مع الاشارة الى أن الهالك عاد مؤخرا من ولاية المهدية بعد أن فشل في البحث عن شغل من شأنه مساعدته على تحسين ظروفه الاجتماعية اليومية ولكن تعذر عليه ذلك فعاد الى مسقط رأسه حاملا معه مشروع الانتحار الاليم وقد حضرت معتمد الجهة بالنيابة الى مكان الوقفة الاحتجاجية في محاولة لفض الاشكال الحاصل واعادة السير الطبيعي لحركة المرور بالطريق الوطنية عدد 3 هذا الشريان النابض للحركة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب البلاد التونسية ولكن تعذر عليها الوصول الى أية صيغة للاتفاق بحضور رجالات الامن حيث كان اصرار المحتجين كبيرا على المطالبة بحضور والي القيروان على عين المكان للتفاوض مباشرة مع مجموعة الاهالي المحتجين على وضعيتهم الاجتماعية الهشة.
الشروق ـ مكتب القيروان:
نفذ اهالي منطقة الآبابصية التابعة لعمادة رحيمة من معتمدية حاجب العيون يوم الخميس، وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية عدد3 وذلك على خلفية انتحار شاب شنقا بأحد الأعمدة الكهربائية وهو اعزب له من العمر 26 سنة بالإضافة إلى عدم قيام أي مسؤول اداري أو اجتماعي بزيارة الى عائلة الهالك والحال أن وضعيتهم الاجتماعية صعبة جدا حيث يعيش الهالك في عائلة تتركب من 7 افراد جميعهم عاطلون عن العمل و ينامون جميعهم في غرفة وحيدة لا تتوفر بها أية مرافق صحية واثنان منهما مصابان بمرض التوحّد هذا مع الاشارة الى أن الهالك عاد مؤخرا من ولاية المهدية بعد أن فشل في البحث عن شغل من شأنه مساعدته على تحسين ظروفه الاجتماعية اليومية ولكن تعذر عليه ذلك فعاد الى مسقط رأسه حاملا معه مشروع الانتحار الاليم وقد حضرت معتمد الجهة بالنيابة الى مكان الوقفة الاحتجاجية في محاولة لفض الاشكال الحاصل واعادة السير الطبيعي لحركة المرور بالطريق الوطنية عدد 3 هذا الشريان النابض للحركة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب البلاد التونسية ولكن تعذر عليها الوصول الى أية صيغة للاتفاق بحضور رجالات الامن حيث كان اصرار المحتجين كبيرا على المطالبة بحضور والي القيروان على عين المكان للتفاوض مباشرة مع مجموعة الاهالي المحتجين على وضعيتهم الاجتماعية الهشة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-