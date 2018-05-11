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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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القيروان:على خلفية انتحار شاب شنقا:احتجاج... قطع طريق ومطالبة بالتشغيل
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شروق الجهات
القيروان:على خلفية انتحار شاب شنقا:احتجاج... قطع طريق ومطالبة بالتشغيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

الشروق ـ مكتب القيروان:
نفذ اهالي منطقة الآبابصية التابعة لعمادة رحيمة من معتمدية حاجب العيون يوم الخميس، وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية عدد3 وذلك على خلفية انتحار شاب شنقا بأحد الأعمدة الكهربائية وهو اعزب له من العمر 26 سنة بالإضافة إلى عدم قيام أي مسؤول اداري أو اجتماعي بزيارة الى عائلة الهالك والحال أن وضعيتهم الاجتماعية صعبة جدا حيث يعيش الهالك في عائلة تتركب من 7 افراد جميعهم عاطلون عن العمل و ينامون جميعهم في غرفة وحيدة لا تتوفر بها أية مرافق صحية واثنان منهما مصابان بمرض التوحّد هذا مع الاشارة الى أن الهالك عاد مؤخرا من ولاية المهدية بعد أن فشل في البحث عن شغل من شأنه مساعدته على تحسين ظروفه الاجتماعية اليومية ولكن تعذر عليه ذلك فعاد الى مسقط رأسه حاملا معه مشروع الانتحار الاليم وقد حضرت معتمد الجهة بالنيابة الى مكان الوقفة الاحتجاجية في محاولة لفض الاشكال الحاصل واعادة السير الطبيعي لحركة المرور بالطريق الوطنية عدد 3 هذا الشريان النابض للحركة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب البلاد التونسية ولكن تعذر عليها الوصول الى أية صيغة للاتفاق بحضور رجالات الامن حيث كان اصرار المحتجين كبيرا على المطالبة بحضور والي القيروان على عين المكان للتفاوض مباشرة مع مجموعة الاهالي المحتجين على وضعيتهم الاجتماعية الهشة.

أيمن محرزي
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شروق الجهات
القيروان:على خلفية انتحار شاب شنقا:احتجاج... قطع طريق ومطالبة بالتشغيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

الشروق ـ مكتب القيروان:
نفذ اهالي منطقة الآبابصية التابعة لعمادة رحيمة من معتمدية حاجب العيون يوم الخميس، وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية عدد3 وذلك على خلفية انتحار شاب شنقا بأحد الأعمدة الكهربائية وهو اعزب له من العمر 26 سنة بالإضافة إلى عدم قيام أي مسؤول اداري أو اجتماعي بزيارة الى عائلة الهالك والحال أن وضعيتهم الاجتماعية صعبة جدا حيث يعيش الهالك في عائلة تتركب من 7 افراد جميعهم عاطلون عن العمل و ينامون جميعهم في غرفة وحيدة لا تتوفر بها أية مرافق صحية واثنان منهما مصابان بمرض التوحّد هذا مع الاشارة الى أن الهالك عاد مؤخرا من ولاية المهدية بعد أن فشل في البحث عن شغل من شأنه مساعدته على تحسين ظروفه الاجتماعية اليومية ولكن تعذر عليه ذلك فعاد الى مسقط رأسه حاملا معه مشروع الانتحار الاليم وقد حضرت معتمد الجهة بالنيابة الى مكان الوقفة الاحتجاجية في محاولة لفض الاشكال الحاصل واعادة السير الطبيعي لحركة المرور بالطريق الوطنية عدد 3 هذا الشريان النابض للحركة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب البلاد التونسية ولكن تعذر عليها الوصول الى أية صيغة للاتفاق بحضور رجالات الامن حيث كان اصرار المحتجين كبيرا على المطالبة بحضور والي القيروان على عين المكان للتفاوض مباشرة مع مجموعة الاهالي المحتجين على وضعيتهم الاجتماعية الهشة.

أيمن محرزي
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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