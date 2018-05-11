قيادي سابق في المنظمة الفلاحية يكتب لــ«الشروق»:الحقيقة الغائبة... عن الفلاّح



مرة أخرى لم تنجح منظمتنا أوبالأحرى يُصر القائمون على المنظمة الفلاحية على عدم احتضان المنظمة كل أبنائها وذلك من خلال اعتماد شروط مجحفة للحصول على نيابة في المؤتمر على عكس ما حصل سنة 2013 حيث لم تُعتمد إلا بطاقتي انخراط سنة 2012ـ 2013 مخالفين بذلك آنذاك النظام الأساسي وحيث أن تلك السنوات الأولى من توليهم أمر المنظمة, شهدت خلافات صُلب العائلة الفلاحية إلى غاية سنة 2015 مما حدا ببعض الفلاحين والمناضلين في صفوف المنظمة عدم اقتطاع بطاقة الانخراط لتلك السنوات فكانت الفرصة سانحة لإقصائهم من خلال آلية قانونية وضعوها لغاية في نفس يعقوب ولقد غابت عن هؤلاء حقيقة تاريخية من عهد يعقوب عليه السلام أن في الاتحاد قوة ولكن لا أجد غير الجشع المادي والكُرسوي هو المحرك الأساسي لقيادة المنظمة الفلاحية الغير عابئة بمصلحة الفلاحين والفلاحات وإلا كيف تفسر الحالة الكارثية التي تمر بها فلاحتنا؟؟ فماهي إنجازاتهم خلال كل هذه الفترة المنقضية والتي حاولت فيها الدولة بتزكيتهم مُراوغة الفلاحين وعدم الوقوف على أمهات مشاكلهم من خلال حوار وهمي حول الفلاحة ومجلة استثمارات لا ترتقي إلى تطلعات القطاع إنها البداية أيها الفلاحون أيتها الفلاحات إنها بداية النهاية لهؤلاء الذين ما وقفوا على حقيقة عدم أبدية الكراسي ولكن: «إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» وما نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي لزلنا نعايشها اليوم إلا دليل آخر على أن الشعب بدأ أو بالأحرى فقد الثقة في الدمغجة السياسية هذه الحقيقة لم يُدركها القائمون على المنظمة حيث كان يفترض أن يُحولوا نقطة الارتكاز إلى تلك التي منبعها منظوريهم من الفلاحين والفلاحات والبحارة ولكن تلك هي سنة الحياة تلك هي نتيجة من أعماهم حُب الكراسي ومرة أخرى « إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» ومع كل هذا فإني لا أُخلي مسؤولية الفلاحين والفلاحات تجاه ما يحدث لمنظمتهم فلقد كانت هناك فرصة تاريخية سنة 2015 ولكن أقول طالما الحياة مستمرة طالما إمكانية الخلاص واردة فقضية الفلاحين اليوم قضية مصيرية فحياتهم وحياة قطاعهم رهينة مدى التفافهم حول فلاحتهم وطرح قضاياهم من خلال منظمة تمثلهم وتكون لسان حالهم تجوب الوديان والسهول لتقف على حقيقة معاناة الفلاح الذي عهدناه مثالا للنضال وللتضحية فمساهمته في حرب الاستقلال مُدونة بأحرف من ذهب في تاريخ الحركة الوطنية وها نحن اليوم على أبواب الاحتفال بيوم الجلاء الزراعي الذي قال فيه الفلاح كلمته والتي نأمل أن تدوي من جديد في سماء رُبوعنا الخضراء لتحُول دون استمرار هؤلاء على رأس المنظمة الفلاحية من خلال تحريف النظام الأساسي وإخضاعه لمآربهم فهم سبب انشقاق الفلاحين والحال أننا في غنى عن كل تشرذم فهشاشة قطاعنا تستدعي الالتفاف وتوحيد الصفوف حتى نثبت مدى قدرة فلاحتنا على أن تكون أحد روافد الدورة الاقتصادية في البلاد إن هؤلاء حريصون على الالتفاف حول الذات لعدم الثقة في قدراتهم ولعدم قناعة ذاتية لديهم التي يحاولون إخفاءها بأنهم الأجدر بقيادة المنظمة ولكن مرة ثالثة أقول «إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور».





عبد اللطيف بوفايد