القيروان:بسبب تزييف وشراء شهائد النجاح:68 تلميذا ممنوعون من اجتياز «الباك» ومعاهد خاصة متورطة

احتج عدد من التلاميذ المرسمين بأحد المعاهد الخاصة بمعتمدية حاجب العيون بالقيروان يوم الاربعاء الماضي أول يوم لانطلاق دورة باكالوريا بيضاء.

مكتب الشروق ـ القيروان:

يأتي ذلك بعد أن تم إبلاغهم بمنعهم من اجتياز الامتحانات بناء على نتائج تحقيق فتحته وزارة التربية فيما يتعلق بتصحيح المسار الدراسي للتلميذ والذي أثبت تزييفا وتلاعبا بالمعطيات الخاصة بسنوات الدراسة وإسناد شهائد نجاح لسنوات الرسوب من قبل بعض المعاهد الخاصة وطبعا بمقابل مادي.

ولمزيد من التفاصيل اتصلت «الشروق» بالمندوب الجهوي للتربية بالقيروان الذي أكّد أن نتائج التحقيق الذي شرعت فيه وزارة التربية منذ ديسمبر 2017 تقريبا في إطار التثبت من المسار الدراسي للتلاميذ، أثبت أن هناك تضاربا في المعطيات والتواريخ المتعلقة بسنوات الدراسة. وقد شملت 68 تلميذا بالقيروان من بينهم 46 تلميذا بأحد المعاهد الخاصة بمعتمدية حاجب العيون وذلك من جملة 87 ملفا على مستوى وطني.

وأوضح نور الدين النوري المندوب الجهوي للتربية،أن هؤلاء التلاميذ قد تم تمكينهم من شهائد نجاح للسنوات السابقة بمقابل مادي أي دون ترسيم أو إجراء اختبارات مؤكدا أن بعض التلاميذ ذوي الصلة بالموضوع قد اعترفوا كتابيا بأنهم قاموا بشراء شهائد نجاحهم من بعض المعاهد الخاصة.

وباستفسارنا عن توجيهها برقيات تجيز لهؤلاء اجتياز الباكالوريا رياضة وما بعثه ذلك من تفاؤل وأمل وفرحة المترشح ،علق المندوب على انه لا يجوز للمندوبية أن تحرم التلاميذ من اجتياز الاختبارات الرياضية والحال انها لم تتلق حينها أي اشعار من الوزارة يمنعهم من ذلك مؤكدا أنها أتمت التحقيق يوم قبل إجراء الاختبارات.

هذا وقال معلقا على الاجتماع الذي جمعه بالتلاميذ يوم الخميس 10 ماي 2018، للنظر في إمكانية إيجاد حل أنه تحادث الى التلاميذ وأوضح لهم أن القرار قانونيا وصادر عن الوزارة ولا سبيل للعدول عنه مشيرا أنهم تفهموا الأمر رغم احساسهم بالألم محملا المسؤولية للاولياء من جهة والمعاهد الخاصة من جهة أخرى.

وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد من ثبت تورطهم قال نور الدين النوري، إن اللجنة الجهوية الاستشارية ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا بإشراف والي الجهة للنظر في العقوبات التي ستؤخذ في شأن من سلم الشهائد بطريقة غير قانونية وساهم في تزييف المسار الدراسي قد تصل حد سحب الترخيص.

مدير المعهد الخاص ينفي

وبتوجهنا لاحد المعاهد الخاصة بحاجب العيون أحد الأطراف المتهمة في الموضوع ،أكّد مدير المعهد جابر الطريفي، أن الادارة تلقت اشعارا من قبل المندوبية الجهوية للتربية تحيطهم علما بأن هناك تضاربا في المعطيات والتواريخ الخاصة بسنوات الدراسة لـ46 تلميذا معتبرا أن هذا القرار جاء مفاجئا وضد توقعات التلاميذ والاولياء والمعهد ونفى مدير المعهد أي شبهة وجهت إلى المعهد قائلا: إن المعهد ينضوي تحت منظمة التربية والأسرة ويشتغل وفق القانون والتراتيب والمناشير الصادرة عن وزارة التربية وله سمعته الطيبة منذ عام 1987 ولم يسبق أن لحقت به مثل هذه اتهامات .و أضاف أن 46 تلميذا وقع شطبهم من قائمة البيانات الخاصة باجتياز مناظرة الباكالوريا قد يكونوا تسلموا شهائدهم من معاهد أخرى قبل الالتحاق بمعهده.مؤكدا أن القضاء فيصل في ذلك ان ثبت تورط إدارة معهده.

أين الحقيقة؟

يمكن القول معاهد خاصة تتحول الى «سوق» للبيع والشراء لشهائد النجاح والتلاعب بمستقبل التعليم في بلادنا ،ملف خطِير تتحمل المسؤولية فيه كل الأطراف من معاهد خاصة وأولياء وتلاميذ. وإن اعتبرت خطوة التحقيق الذي فتحتها الوزارة، إيجابية الا انه عليها الاسراع ايضا بتطبيق الإجراءات ضد المارقين عن القانون من المعاهد الخاصة ممن ثبت تورطهم وليس الاكتفاء فقط بعقاب أحادي الجانب وهو ما قد يسمح باستشراء هذه الخروقات وتحولها إلى ظاهرة.





سعيدة الجلاصي