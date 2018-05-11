اسألــونـــي .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي

أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 .

السؤال الأول

أنا امرأة متزوجة منذ 25 سنة أشتغل معلمة وكذلك زوجي. كنت أقدّم كامل مرتبي لزوجي حتى استطعنا بناء منزل وشراء سيارة والآن ننفق على أبنائنا الأربعة الذين يدرسون بالجامعة, وقد تمكنت في الفترة الأخيرة من ادخار مبلغ مالي. سؤالي هل يمكن إعطاء زكاة هذا المال لزوجي علما وأنه لا يمكنه توفير حاجيات البيت وحاجيات الأبناء دون مساعدتي؟

الجواب:

نعم يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول القمري لأنها لا تلزمها نفقته لما ورد عن النبي أنه أجاز لزينب زوجة عبد الله بن مسعود من أن تعطي زكاتها لزوجها . فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) البخاري.

السؤال الثاني

هل أن استعمال مثبّت الشعر ( الجال ) يفسد ركنا من أركان الوضوء( مسح الرأس) وبالتالي يفسد الوضوء؟

الجواب :

إذا كان مثبت الشعر (جال ) لا يمنع من وصول الماء إلى الشعر بل يتحلل بالماء فإنه لا إشكال في صحة الوضوء وقد أجاز بعض العلماء استعماله حتى ولو كان يمنع وصول الماء إلى شعر الرأس متعللين بأنّ مسح الرأس في الوضوء مبني على التخفيف لأن المطلوب في هذه الحالة المسح لا الغسل.

السؤال الثالث

أنا فتاة متخرجة من الجامعة وغير متزوجة وليس لي عمل قار وقد جمعت مبلغا من المال قد بلغ النصاب. فهل تجب علي الزكاة علما وأني في حاجة لهذا المال ؟ هل يجوز لي في حال وجبت علي الزكاة أن أعطيها لأمّي لإتمام بناء منزلنا؟ وكيف يتمّ احتساب زكاة المال ؟

الجواب

أولا : إذا بلغ المال المدخر النصاب الشرعي وهو 8621 د بالنسبة لهذه السنة( 1439/2018 ) وحال عليه الحول القمري كاملا وجبت فيه الزكاة ومقدارها 2,5% أي 25 دينارا عن كل ألف دينار. ثانيا: لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لأمّك لأنك مطالبة شرعا بالإنفاق عليها, وقد اتفقت كل المذاهب على عدم إعطاء الزكاة للأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم كالآباء والأبناء.

السؤال الرابع

عند الخطبة أو عقد القران أو ما نعبّر عنه بفاتحة الخطبة أو فاتحة عقد القران هل نذكر اسم الخطيبين أو القرينين نسبة إلى أبيهما أو أمهما أي نقول فلان بن فلانة وفلانة بنت فلانة أو نقول فلان بن فلان وفلانة بنت فلان ؟

الجواب:

ما جرت به العادة في بلادنا وما تعارف عليه الناس منذ القديم أن يذكر المشرف على الخطبة أو عقد القران سواء كان إماما أو عدل إشهاد أو غيره اسم الخطيبين أو الزوجين نسبة إلى الأب ولا ضرر إن ذكر اسم الأبوين معا ( الأب والأم) عند إشهار هذه الخطبة أو هذا الزواج لأن العبرة هي الإشهار بالزواج وإعلام الناس به.

السؤال الخامس

كثيرا ما نرى في داخل الحمامات العمومية مشاهد مخلة بالأخلاق ومنافية لتعاليم الدين في الدعوة إلى الستر والحياء حيث لا يكترث بعض رواد هذه الحمامات من العراء وإظهار عوراتهم أثناء التدليك والاغتسال. هل من توجيه سيدي الشيخ لهذا السلوك المشين؟

الجواب

فعلا إنه سلوك معيب ومناف للدين وللأخلاق وللأعراف والتقاليد العربية الإسلامية وإن ما يحدث في الحمامات لدى بعض الناس لهو من المنكرات التي نهى عنها الدين الذي أمر بالستر وحفظ الفرج . قال الله سبحانه وتعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور /30 . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ ) ، قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا ؟ قَالَ : ( فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْه). الترمذي ولذا من واجب كل من يقصد الحمّامات العمومية بغرض النظافة أن يحرص على عدم كشف عورته وأن يكون مستورا حتى لا يقع في هذه المنكرات المحرمة. وهذا النهي ينسحب على الرجل والمرأة على حد سواء.

والله أعلـم