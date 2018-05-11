محاضرات الشيخ محمد الفاضل بن عاشور.. موقف الدين من العلم والاخلاق (5)

ان ما يجعله الفلاسفة المحدثون مجالا للعقيدة هو عين الشيء الذي يريد الاسلام ان ينزه العقيدة عنه وان يخرج العقيدة من دائرته ومجاله فاذا كان " لوبون " يقول : " ان مجال العقيدة هو ملكوت الاحلام التي تبذر في النفوس امالا لا يؤيدها البرهان " فان النظرية الاسلامية تقول : ان مجال العقيدة هو ملكوت الحقائق التي تبذر في النفوس مدركات لا يمكن ان تثبت الا بالبرهان . وبهذا اصبحت الحقيقة شيئا واحدا غير مختلف ولا متباين ولا متجزئ . فالحقيقة التي يجب ان يدركها جميع الناس ويجب ان يسيروا اليها على منهج واحد ويجب ان يكونوا متفقين عليها سواء اكان ذلك في مجال الاعتقاد ام في مجال السلوك ام في مجال العلم. لان هذه المجالات كلها انما هي مجالات للسلطان العقلي والادراك البرهاني الذي لا يمكن ان يثبت من المعلومات الا به .

نعم ان هؤلاء الذين يتجهون الى المنطق الشعوري او يجنحون الى نظرية الحاصل الالهامي او الوارد الضميري او الفيض الاشراقي او غير ذلك من المعاني التي يرون انها غير قابلة لان تخضع للبرهان يعتمدون فيما جنحوا اليه على وجود الطبع الانساني الذي هو امر متولد من اجتماع الغرائز ومن تكيفها على صورة تحصل في شخص ولا يمكن ان تحصل بعينها في شخص اخر وذلك ما نعبر عنه بالطبع فيقولون : ان الذي بنى الحقائق كلها على المنطق العقلي وجعل العقيدة مثل العلم ومثل السلوك خاضعة لسلطان العقل وقد عطل حقيقة انسانية لا سبيل الى ادراكها وهي ما نعبر عنه بالطبع الشخصي او الطبع الانساني .

وهنا نلاحظ ان الاسلام لم يكن في منهج المعرفة الذي خططه قاضيا على هذه الحقيقة وهي حقيقة الطبع الشخصي او الطبع الانساني وانما اخذ بها فقبلها وهذبها وسلك بها مسلكا يعينها على الوصول الى الحقيقة مع المحافظة على كيان الطبع الانساني الذي ما جاء الاسلام لينكره لانه ما جاء لينكر واقعا لان كل واقع مدرك وكل مدرك واقع وانما ابقى هذا المنهج من مناهج المعرفة وهو المنهج الاسلامي ابقى المجال متسعا لاختلاف الطبائع الشخصية بالنسبة الى ما دعا اليه من الاتجاه الى النظر الذي يبتدئ نظرا حسيا ثم يسمو حتى يصعد الى افق النظر العقلي . فاختلاف الطبائع الانسانية هو الذي تتكيف به طرق الوصول فطرق الوصول مختلفة باختلاف الطبائع وباختلاف الميول وباختلاف المدارك وعلى قدر القرائح والفهوم كما قيل ولكن الحقيقة التي ينبغي ان تكون غاية يطلب الوصول اليها فهي حقيقة متحدة مختلفة يمكن ان يوصل اليها من طرق متعددة .

فمجال بروز كيان الطبع الشخصي ومجال اعمال ذلك الكيان من الطبع الانساني انما ينحصر في طريق البحث وفي طريق الوصول بحيث ان منهج المعرفة الاسلامية لم يخطط طريقا معينا وانما وضع غاية تكون هي المقياس للفرق بين الخطأ والصواب والرشاد والضلال ودعا الناس الى ان يسلكوها كل على حسب ما يتلاءم مع طبعه الشخصي ومع مجموعة غرائزه وميوله وعواطفه ومشاعره . فهو قد دعاهم الى امر بسيط : وهو ان يشاهدوا الطبيعة ونبههم الى انهم وان كانوا يطنون انهم يشاهدون الطبيعة فانهم في حقيقة الامر لم يكونوا يشاهدونها لانهم ينظرون الى الطبيعة ونفوسهم منطوية على احكام سابقة ومدركات مختلفة ومشاعر اتية من الماضي او اتية من المصادر غير الشخصية .فاذا جعلوا موضوعا للمشاهدة على معنى التجرد على معنى انهم لا يطلبون من معرفة الطبيعة الا ما يعطيه الحس او ما بينهم جميعا فلم يطلب منهم وراء ذلك ان يسجلوا تلك المشاهدات وان يتفقوا عليها وان يرتبوها ثم ان يستنتجوا منها ولم تمل دعوة الاسلام على الناس النتائج ولم تخططها لهم ولكنها دعتهم الى ان يسيروا على هذا المنهج وان ينتهوا الى هذه النقطة وفي هذه النقطة يجدون الحق وهذا الحق انما هو معرفة الطبيعة على وجهها الصحيح .

ولذلك فان الدين لم يقرر نتائج هذا النظر الذي دعا اليه ولكنه ترك هذه النتائج للتجربة وللبحث وجعل الحس الانساني معيار ما يثبت منها وما لا يثبت . ولذلك فان الدين ليس لمن شأنه ان يبطل اي نتيجة من نتائج البحث العلمي لانه دعا الناس الى ان يشاهدوا ويسجلوا المشاهدات ويرتبوها ثم اقر لهم بان كل ما تنتجه تلك المشاهدة وتسجيلها وترتيبها يعتبر نتيجة صحيحة مسلمة من طرف الدين لا نزاع فيها اذا كان النظر سائرا على ذلك المنهج القويم .

وفي هذا المعنى نستمع الى الامام الغزالي حين يبين موقف الدين من نتائج البحث العلمي والتجربة الحسية المسلطة على المشاهدة الطبيعية فيما يكتب في المسألة الثانية من مسائل كتابه " تهافت الفلاسفة " فيقول عند الكلام على حقائق العلوم الطبيعية والرياضية : " من ظن ان المناظرة في ابطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف امره فان هذه الامور تقوم عليها براهين هندسية وحسابية لا يبقى معها ريبة فمن اطلع عليها وتحقق ادلتها اذ قيل له ان هذا خلاف الشرع لم يسترب فيه وانما يستريب في الشرع وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة اكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه وهو كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل " .

يتبع