الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 11 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المنستير:نحو إحداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
شروق الجهات
المنستير:نحو إحداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
مثل الاستعداد لتنظيم نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان محور جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير بإشراف كاتب عام الولاية البشير عطية وبحضور معتمد المنستير بالنيابة عبد الرزاق خذير وممثلي مختلف الإدارات والأطراف المعنية وممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
التجربة التي بدأتها السلط الجهوية بالمنستير خلال السنوات الماضية خلال شهر رمضان شهدت إشادة وإقبالا من المواطنين حيث يتم في هذه النقطة توفير مختلف المنتوجات وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وسيشارك في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أكثر من 15 تاجرا لعرض وبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك والزيت النباتي المدعم والعسل والحليب ومشتقاته من الأجبان والمياه المعدنية ومواد التنظيف فضلا عن مشاركة المرأة الريفية المنتجة لكل ما هو تقليدي من بسيسة وبقول ومنتجات تقليدية.
ومن المنتظر أن تفتح نقطة البيع من المنتج الى المستهلك التي سيتم إحداثها بفضاء المعرض الدولي بالمنستير، خلال اليوم الأول من شهر رمضان على أن تتواصل 20 يوما قصد توفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان المعظم علاوة على تعديل الأسعار المتداولة بالأسواق الأسبوعية واليومية.

المهدي خليفة
تقرؤون أيضا
تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
المنستير:نحو إحداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
مثل الاستعداد لتنظيم نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان محور جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير بإشراف كاتب عام الولاية البشير عطية وبحضور معتمد المنستير بالنيابة عبد الرزاق خذير وممثلي مختلف الإدارات والأطراف المعنية وممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
التجربة التي بدأتها السلط الجهوية بالمنستير خلال السنوات الماضية خلال شهر رمضان شهدت إشادة وإقبالا من المواطنين حيث يتم في هذه النقطة توفير مختلف المنتوجات وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وسيشارك في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أكثر من 15 تاجرا لعرض وبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك والزيت النباتي المدعم والعسل والحليب ومشتقاته من الأجبان والمياه المعدنية ومواد التنظيف فضلا عن مشاركة المرأة الريفية المنتجة لكل ما هو تقليدي من بسيسة وبقول ومنتجات تقليدية.
ومن المنتظر أن تفتح نقطة البيع من المنتج الى المستهلك التي سيتم إحداثها بفضاء المعرض الدولي بالمنستير، خلال اليوم الأول من شهر رمضان على أن تتواصل 20 يوما قصد توفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان المعظم علاوة على تعديل الأسعار المتداولة بالأسواق الأسبوعية واليومية.

المهدي خليفة
تقرؤون أيضا
تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
﻿