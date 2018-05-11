المنستير:نحو إحداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان

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الشروق ـ مكتب الساحل:
مثل الاستعداد لتنظيم نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان محور جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير بإشراف كاتب عام الولاية البشير عطية وبحضور معتمد المنستير بالنيابة عبد الرزاق خذير وممثلي مختلف الإدارات والأطراف المعنية وممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
التجربة التي بدأتها السلط الجهوية بالمنستير خلال السنوات الماضية خلال شهر رمضان شهدت إشادة وإقبالا من المواطنين حيث يتم في هذه النقطة توفير مختلف المنتوجات وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وسيشارك في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أكثر من 15 تاجرا لعرض وبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك والزيت النباتي المدعم والعسل والحليب ومشتقاته من الأجبان والمياه المعدنية ومواد التنظيف فضلا عن مشاركة المرأة الريفية المنتجة لكل ما هو تقليدي من بسيسة وبقول ومنتجات تقليدية.
ومن المنتظر أن تفتح نقطة البيع من المنتج الى المستهلك التي سيتم إحداثها بفضاء المعرض الدولي بالمنستير، خلال اليوم الأول من شهر رمضان على أن تتواصل 20 يوما قصد توفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان المعظم علاوة على تعديل الأسعار المتداولة بالأسواق الأسبوعية واليومية.
الشروق ـ مكتب الساحل:
مثل الاستعداد لتنظيم نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان محور جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير بإشراف كاتب عام الولاية البشير عطية وبحضور معتمد المنستير بالنيابة عبد الرزاق خذير وممثلي مختلف الإدارات والأطراف المعنية وممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
التجربة التي بدأتها السلط الجهوية بالمنستير خلال السنوات الماضية خلال شهر رمضان شهدت إشادة وإقبالا من المواطنين حيث يتم في هذه النقطة توفير مختلف المنتوجات وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وسيشارك في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أكثر من 15 تاجرا لعرض وبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك والزيت النباتي المدعم والعسل والحليب ومشتقاته من الأجبان والمياه المعدنية ومواد التنظيف فضلا عن مشاركة المرأة الريفية المنتجة لكل ما هو تقليدي من بسيسة وبقول ومنتجات تقليدية.
ومن المنتظر أن تفتح نقطة البيع من المنتج الى المستهلك التي سيتم إحداثها بفضاء المعرض الدولي بالمنستير، خلال اليوم الأول من شهر رمضان على أن تتواصل 20 يوما قصد توفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان المعظم علاوة على تعديل الأسعار المتداولة بالأسواق الأسبوعية واليومية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-