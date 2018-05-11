المنستير:نحو إحداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان

الشروق ـ مكتب الساحل:

مثل الاستعداد لتنظيم نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان محور جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير بإشراف كاتب عام الولاية البشير عطية وبحضور معتمد المنستير بالنيابة عبد الرزاق خذير وممثلي مختلف الإدارات والأطراف المعنية وممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

التجربة التي بدأتها السلط الجهوية بالمنستير خلال السنوات الماضية خلال شهر رمضان شهدت إشادة وإقبالا من المواطنين حيث يتم في هذه النقطة توفير مختلف المنتوجات وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وسيشارك في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أكثر من 15 تاجرا لعرض وبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك والزيت النباتي المدعم والعسل والحليب ومشتقاته من الأجبان والمياه المعدنية ومواد التنظيف فضلا عن مشاركة المرأة الريفية المنتجة لكل ما هو تقليدي من بسيسة وبقول ومنتجات تقليدية.

ومن المنتظر أن تفتح نقطة البيع من المنتج الى المستهلك التي سيتم إحداثها بفضاء المعرض الدولي بالمنستير، خلال اليوم الأول من شهر رمضان على أن تتواصل 20 يوما قصد توفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان المعظم علاوة على تعديل الأسعار المتداولة بالأسواق الأسبوعية واليومية.





المهدي خليفة