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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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سيدي بوزيـــد:قريبا بإمكان الفلاحين المتضرّرين سحب تعويضاتهم
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شروق الجهات
سيدي بوزيـــد:قريبا بإمكان الفلاحين المتضرّرين سحب تعويضاتهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

اكدت امس رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بإمكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية والسبالة واولاد حفوز ومنزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب و نزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات. وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والتي تسببت في اضرار لحقت العديد من الغراسات. ويذكر ان عدد من فلاحي الجهة تضرروا في السنوات الأخيرة جراء العواصف والامطار التي سجتلها ولاية سيدي كانت مرفوقة بالبرد وصلت نسبة الاضرار الى اكثر من 90 بالمائة.

قيس عماري
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شروق الجهات
سيدي بوزيـــد:قريبا بإمكان الفلاحين المتضرّرين سحب تعويضاتهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

اكدت امس رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بإمكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية والسبالة واولاد حفوز ومنزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب و نزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات. وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والتي تسببت في اضرار لحقت العديد من الغراسات. ويذكر ان عدد من فلاحي الجهة تضرروا في السنوات الأخيرة جراء العواصف والامطار التي سجتلها ولاية سيدي كانت مرفوقة بالبرد وصلت نسبة الاضرار الى اكثر من 90 بالمائة.

قيس عماري
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تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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