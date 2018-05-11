سيدي بوزيـــد:قريبا بإمكان الفلاحين المتضرّرين سحب تعويضاتهم

اكدت امس رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بإمكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية والسبالة واولاد حفوز ومنزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب و نزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات. وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والتي تسببت في اضرار لحقت العديد من الغراسات. ويذكر ان عدد من فلاحي الجهة تضرروا في السنوات الأخيرة جراء العواصف والامطار التي سجتلها ولاية سيدي كانت مرفوقة بالبرد وصلت نسبة الاضرار الى اكثر من 90 بالمائة.





قيس عماري