سيدي بوزيـــد:قريبا بإمكان الفلاحين المتضرّرين سحب تعويضاتهم

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اكدت امس رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بإمكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية والسبالة واولاد حفوز ومنزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب و نزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات. وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والتي تسببت في اضرار لحقت العديد من الغراسات. ويذكر ان عدد من فلاحي الجهة تضرروا في السنوات الأخيرة جراء العواصف والامطار التي سجتلها ولاية سيدي كانت مرفوقة بالبرد وصلت نسبة الاضرار الى اكثر من 90 بالمائة.
اكدت امس رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بإمكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية والسبالة واولاد حفوز ومنزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب و نزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات. وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والتي تسببت في اضرار لحقت العديد من الغراسات. ويذكر ان عدد من فلاحي الجهة تضرروا في السنوات الأخيرة جراء العواصف والامطار التي سجتلها ولاية سيدي كانت مرفوقة بالبرد وصلت نسبة الاضرار الى اكثر من 90 بالمائة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-