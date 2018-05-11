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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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شروق الجمعة
كمال الايمان في رعاية الأمانات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

وصف الله تعالى عباده المؤمنين بعدة صفات، ومنها حفظ الأمانة وعدم خيانتها لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) [المؤمنون:8]، فالأمانة خُلق حسْن وجليل يحبه الله عز وجل ويُثيب عليه، ويتضمن مفهوم الأمانة في الإسلام العديد من الجوانب المختلفة كحفظ أموال الناس، وحفظ النفس، والدين، والعِرض، وقد عنيت الشريعة بايضاح معنى الامانة فحددتها الى انها ما نهى الشرع عن فعله من نواهي، وما أمر بفعله من أوامر، وقبول تلك الأوامر والنواهي بشروطها كما وضحتها الشريعة، فإذا التزم المسلم بذلك فقد أُثيب، وإذا خالف فسيعاقب. اما المعنى الخاص للأمانة هو: حفظ الأمر أو الشيء وعدم تضييعه أو خيانته، وهي كلّ ما يجب على الإنسان حفظه كحقوق الآخرين، ولهذا المعنى العديد من الصور وأهمها حفظ الحقوق الماليّة الثابتة بعقود، كالقروض، والودائع، أو التي تكون بدون عقود كاللقطة؛ وتعني أموال الناس الضائعة. وحفظ أسرار وأخبار الناس. وإسناد المسؤوليات إلى أصحابها، فالحاكم المسؤول يجب أن يعدل ويقيم حدود الله في رعيته، وأن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب لإقامة دين الله وأوامره، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله عليه السلام قال: (إذا أُسنِد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ السَّاعةَ) [صحيح البخاري]. وأداء العبادات التي فرضها الله تعالى كالصلاة، والصوم، والزكاة على أتم وجه. وشهادة الحق في المواقف التي يراها الإنسان دون كذب أو تزوير. ويعتبر من افضل نتائج حفظ الأمانة التقرب من الله تعالى، وكسب محبته ورضاه، ونيل الأجر والثواب. وهي دليل على حسن إيمان المرء، ومخافته من الله تعالى. وحفظ المجتمع من الفساد، فمتى ضاعت الأمانة ضاعت أخلاق البشر، وانتشر الفساد والمصالح في المجتمع. كما يؤدي حفظ الامانة الى تحقيق التكافل الاجتماعي، حيثُ تتسبب تأدية الأمانة إلى نشر المحبة والطمأنينة بين الأفراد والى نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة، وتربية الأجيال على أداء الأمانات، وتأدية الحق لأهله. فوفي مقابل ذلك فان خيانة الأمانة تعتبر من علامات النفاق، فعن عبد الله بن عمرو أنّ النبي عليه السلام قال: (أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلةٌ منهن كانت فيه خَصْلَةٌ من النفاقِ حتى يدعَها: إذا اؤتُمِنَ خانَ، وإذا حدَّثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غَدرَ، وإذا خاصمَ فجرَ) [صحيح البخاري]، فخيانة الأمانة كبيرة من الكبائر، وذنب من الذنوب العظيمة، لكنّ باب التوبة مفتوح، إذ يستطيع الشخص أن يتوب ويُرجع الأمانة التي خانها إلى أهله، فمن لا إيمان له لا أمانة له، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام أأمن الناس؛ لذا حثنا على حفظ أمانات الناس بشتى أنواعها، وعدم خيانتها مهما كانت الظروف والأسباب.

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شروق الجمعة
كمال الايمان في رعاية الأمانات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

وصف الله تعالى عباده المؤمنين بعدة صفات، ومنها حفظ الأمانة وعدم خيانتها لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) [المؤمنون:8]، فالأمانة خُلق حسْن وجليل يحبه الله عز وجل ويُثيب عليه، ويتضمن مفهوم الأمانة في الإسلام العديد من الجوانب المختلفة كحفظ أموال الناس، وحفظ النفس، والدين، والعِرض، وقد عنيت الشريعة بايضاح معنى الامانة فحددتها الى انها ما نهى الشرع عن فعله من نواهي، وما أمر بفعله من أوامر، وقبول تلك الأوامر والنواهي بشروطها كما وضحتها الشريعة، فإذا التزم المسلم بذلك فقد أُثيب، وإذا خالف فسيعاقب. اما المعنى الخاص للأمانة هو: حفظ الأمر أو الشيء وعدم تضييعه أو خيانته، وهي كلّ ما يجب على الإنسان حفظه كحقوق الآخرين، ولهذا المعنى العديد من الصور وأهمها حفظ الحقوق الماليّة الثابتة بعقود، كالقروض، والودائع، أو التي تكون بدون عقود كاللقطة؛ وتعني أموال الناس الضائعة. وحفظ أسرار وأخبار الناس. وإسناد المسؤوليات إلى أصحابها، فالحاكم المسؤول يجب أن يعدل ويقيم حدود الله في رعيته، وأن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب لإقامة دين الله وأوامره، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله عليه السلام قال: (إذا أُسنِد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ السَّاعةَ) [صحيح البخاري]. وأداء العبادات التي فرضها الله تعالى كالصلاة، والصوم، والزكاة على أتم وجه. وشهادة الحق في المواقف التي يراها الإنسان دون كذب أو تزوير. ويعتبر من افضل نتائج حفظ الأمانة التقرب من الله تعالى، وكسب محبته ورضاه، ونيل الأجر والثواب. وهي دليل على حسن إيمان المرء، ومخافته من الله تعالى. وحفظ المجتمع من الفساد، فمتى ضاعت الأمانة ضاعت أخلاق البشر، وانتشر الفساد والمصالح في المجتمع. كما يؤدي حفظ الامانة الى تحقيق التكافل الاجتماعي، حيثُ تتسبب تأدية الأمانة إلى نشر المحبة والطمأنينة بين الأفراد والى نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة، وتربية الأجيال على أداء الأمانات، وتأدية الحق لأهله. فوفي مقابل ذلك فان خيانة الأمانة تعتبر من علامات النفاق، فعن عبد الله بن عمرو أنّ النبي عليه السلام قال: (أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلةٌ منهن كانت فيه خَصْلَةٌ من النفاقِ حتى يدعَها: إذا اؤتُمِنَ خانَ، وإذا حدَّثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غَدرَ، وإذا خاصمَ فجرَ) [صحيح البخاري]، فخيانة الأمانة كبيرة من الكبائر، وذنب من الذنوب العظيمة، لكنّ باب التوبة مفتوح، إذ يستطيع الشخص أن يتوب ويُرجع الأمانة التي خانها إلى أهله، فمن لا إيمان له لا أمانة له، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام أأمن الناس؛ لذا حثنا على حفظ أمانات الناس بشتى أنواعها، وعدم خيانتها مهما كانت الظروف والأسباب.

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