الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 11 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المتقاعدون يحتجون
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
شروق الجهات
المتقاعدون يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مكتب الشروق ـ بنزرت:
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب من تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف المستحقات الخاصة بهذا السلك سواء في الوظيفة العمومية او القطاع العام. اضافة الى عدم اعلانها وفق ذات اللائحة الصادرة عن الترفيع في الاجر الادنى المضمون لتمكين متقاعدي القطاع الخاص وشبه الحكومي من مستحقاتهم في الزيادة بعنوان عام 2017.
وفي تصريحه للشروق قال السيد : «بلقاسم مداحي» كاتب عام الفرع الجامعي للمتقاعدين ببنزرت : «ندد بالسياسة المتبعة من الحكومة ومتمسكون بحقوقنا المشروعة بما في ذلك الدخول في اعتصام حتى صرف مستحقاتنا والتي يرجع البعض منها الى سنة 2014».
وكان المتقاعدون بجهة بنزرت نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية امام الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

ايمان عبد الستار
تقرؤون أيضا
تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
المتقاعدون يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مكتب الشروق ـ بنزرت:
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب من تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف المستحقات الخاصة بهذا السلك سواء في الوظيفة العمومية او القطاع العام. اضافة الى عدم اعلانها وفق ذات اللائحة الصادرة عن الترفيع في الاجر الادنى المضمون لتمكين متقاعدي القطاع الخاص وشبه الحكومي من مستحقاتهم في الزيادة بعنوان عام 2017.
وفي تصريحه للشروق قال السيد : «بلقاسم مداحي» كاتب عام الفرع الجامعي للمتقاعدين ببنزرت : «ندد بالسياسة المتبعة من الحكومة ومتمسكون بحقوقنا المشروعة بما في ذلك الدخول في اعتصام حتى صرف مستحقاتنا والتي يرجع البعض منها الى سنة 2014».
وكان المتقاعدون بجهة بنزرت نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية امام الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

ايمان عبد الستار
تقرؤون أيضا
تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
﻿