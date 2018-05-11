المتقاعدون يحتجون

مكتب الشروق ـ بنزرت:

اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب من تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف المستحقات الخاصة بهذا السلك سواء في الوظيفة العمومية او القطاع العام. اضافة الى عدم اعلانها وفق ذات اللائحة الصادرة عن الترفيع في الاجر الادنى المضمون لتمكين متقاعدي القطاع الخاص وشبه الحكومي من مستحقاتهم في الزيادة بعنوان عام 2017.

وفي تصريحه للشروق قال السيد : «بلقاسم مداحي» كاتب عام الفرع الجامعي للمتقاعدين ببنزرت : «ندد بالسياسة المتبعة من الحكومة ومتمسكون بحقوقنا المشروعة بما في ذلك الدخول في اعتصام حتى صرف مستحقاتنا والتي يرجع البعض منها الى سنة 2014».

وكان المتقاعدون بجهة بنزرت نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية امام الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.





ايمان عبد الستار