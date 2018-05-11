المتقاعدون يحتجون

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مكتب الشروق ـ بنزرت:
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب من تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف المستحقات الخاصة بهذا السلك سواء في الوظيفة العمومية او القطاع العام. اضافة الى عدم اعلانها وفق ذات اللائحة الصادرة عن الترفيع في الاجر الادنى المضمون لتمكين متقاعدي القطاع الخاص وشبه الحكومي من مستحقاتهم في الزيادة بعنوان عام 2017.
وفي تصريحه للشروق قال السيد : «بلقاسم مداحي» كاتب عام الفرع الجامعي للمتقاعدين ببنزرت : «ندد بالسياسة المتبعة من الحكومة ومتمسكون بحقوقنا المشروعة بما في ذلك الدخول في اعتصام حتى صرف مستحقاتنا والتي يرجع البعض منها الى سنة 2014».
وكان المتقاعدون بجهة بنزرت نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية امام الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
مكتب الشروق ـ بنزرت:
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب من تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف المستحقات الخاصة بهذا السلك سواء في الوظيفة العمومية او القطاع العام. اضافة الى عدم اعلانها وفق ذات اللائحة الصادرة عن الترفيع في الاجر الادنى المضمون لتمكين متقاعدي القطاع الخاص وشبه الحكومي من مستحقاتهم في الزيادة بعنوان عام 2017.
وفي تصريحه للشروق قال السيد : «بلقاسم مداحي» كاتب عام الفرع الجامعي للمتقاعدين ببنزرت : «ندد بالسياسة المتبعة من الحكومة ومتمسكون بحقوقنا المشروعة بما في ذلك الدخول في اعتصام حتى صرف مستحقاتنا والتي يرجع البعض منها الى سنة 2014».
وكان المتقاعدون بجهة بنزرت نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية امام الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-