بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات

بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على وقعه بلادنا فان من الأولويات البنية التحتية وحماية المدينة من الفيضانات وفك العزلة عن باقي العمادات التي لا تبعد كثيرا عن مركز الولاية.

مكتب الشروق ـ بنزرت:

رضا فليس عامل بالسوق البلدي للأسماك ببنزرت من سكان منطقة حام الدلس بالمدينة العتيقة ببنزرت اشار: "نامل ان يقطع مع الشعارات التي طبعت البرامج البلدية لعقود دون تطبيق عملي وفعلي ونزيه .. نتمنى علاقة جديدة بين البلدية والمواطن الذي ساهم بصوته ومواصلة المشاركة من اجل ان تصبح البلديات اولى المؤسسات والمرافق العمومية التي تكرس تجربة الحكم المحلي.. اولوياتنا تشمل اولا تأهيل الاسواق البلدية التي تشكو من وضعية بنية تحتية متدهورة للغاية ومعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بحلول جدية وكذلك ننتظر حلحلة للوضع البيئي بالأحياء السكنية وتعزيز النظافة ".

اما السيد سمير الهمامي من سكان منطقة سيدي سالم السياحية فذكر اننا : « نطالب ان يعنى المجلس البلدي بملفات حارقة الا وهي تحسين الاداء البلدي واعادة الثقة بين المواطن والبلدية عبر تشريكه بصفة فاعلة وليس صورية في المجالس البلدية ومختلف الاقتراحات والبرامج والمشاريع المراد برمجتها في اطار التنمية المحلية ...»

وهو تقريبا ذات الموقف لأمان الله الورفلي تلميذ من سكان منطقة اكرنيش حيث قال : " انتظاراتنا كبرى من المجلس البلدي وفي مقدمتها القطع مع البيروقراطية وفتح ملفات الفساد والتصدي للاخلالات ومظاهر الفساد الاداري التي قد تصل حد ابتزاز المواطن ماديا عبر" رشاوي " للتمتع بأسرع الخدمات البلدية ..نطالب ببلدية جديدة عصرية رقمية تقطع مع العمل التقليدي وتؤسس لهيكل خالي من البيروقراطية ولجودة خدمات بلدية " .

المرافق الاساسية بالعمادات

فيما لاحظ حمزة الناصري تلميذ من سكان منطقة بني عمر: «نرجو ان يولي المجلس البلدي المنتخب من الشعب بطريقة ديمقراطية اهمية لتعزيز المرافق الاساسية المفقودة والمنعدمة في كثير من العمادات التي لا تبعد كثيرا عن مقر مركز الولاية على غرار التنوير العمومي والتمتع بالماء الصالح للشراب فضلا عن معالجة اشكاليات تردي المسالك والطرقات في كثير من الاحياء والمناطق السكنية».

بدورها تمسكت مروى خالقي طالبة بضرورة ايلاء المجلس البلدي المنتخب اولوية لإعادة جمالية مدينة بنزرت.

اما كل من عميري كوثر وهاجر بن عمار (طبيبتان) من بنزرت المدينة فلاحظتا: «ننتظر نقلة في الخدمات البلدية والتطرق من المجلس البلدي لملفات مزمنة ودون افق حلول رغم حجم الوعود الا وهي حماية المدينة من الفيضانات وانتشار الاوحال والنقاط السوداء في ظل تردي خدمات النظافة والتطهير بوسط المدينة وضواحيها».

بدوره اضاف كل من جيهان المحمدي طالبة من منطقة بني نافع وحلمي معلاوي من منطقة بئر مسيوغة: «نتمنى علاقة جديدة بين المواطن وهذا الهيكل الخدماتي المحوري في حياته .. نطالب بتفعيل الوعود الانتخابية لاسيما منها المتعلقة بالبنية التحتية نحو دفع نسق الاستثمار .كما ننتظر برامج ومشاريع ترفيهية وثقافية تفك عزلة السكان وخاصة شباب العمادات الجنوبية التابعة لبلدية بنزرت».





إيمان عبد الستار