بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات

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بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على وقعه بلادنا فان من الأولويات البنية التحتية وحماية المدينة من الفيضانات وفك العزلة عن باقي العمادات التي لا تبعد كثيرا عن مركز الولاية.
مكتب الشروق ـ بنزرت:
رضا فليس عامل بالسوق البلدي للأسماك ببنزرت من سكان منطقة حام الدلس بالمدينة العتيقة ببنزرت اشار: "نامل ان يقطع مع الشعارات التي طبعت البرامج البلدية لعقود دون تطبيق عملي وفعلي ونزيه .. نتمنى علاقة جديدة بين البلدية والمواطن الذي ساهم بصوته ومواصلة المشاركة من اجل ان تصبح البلديات اولى المؤسسات والمرافق العمومية التي تكرس تجربة الحكم المحلي.. اولوياتنا تشمل اولا تأهيل الاسواق البلدية التي تشكو من وضعية بنية تحتية متدهورة للغاية ومعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بحلول جدية وكذلك ننتظر حلحلة للوضع البيئي بالأحياء السكنية وتعزيز النظافة ".
اما السيد سمير الهمامي من سكان منطقة سيدي سالم السياحية فذكر اننا : « نطالب ان يعنى المجلس البلدي بملفات حارقة الا وهي تحسين الاداء البلدي واعادة الثقة بين المواطن والبلدية عبر تشريكه بصفة فاعلة وليس صورية في المجالس البلدية ومختلف الاقتراحات والبرامج والمشاريع المراد برمجتها في اطار التنمية المحلية ...»
وهو تقريبا ذات الموقف لأمان الله الورفلي تلميذ من سكان منطقة اكرنيش حيث قال : " انتظاراتنا كبرى من المجلس البلدي وفي مقدمتها القطع مع البيروقراطية وفتح ملفات الفساد والتصدي للاخلالات ومظاهر الفساد الاداري التي قد تصل حد ابتزاز المواطن ماديا عبر" رشاوي " للتمتع بأسرع الخدمات البلدية ..نطالب ببلدية جديدة عصرية رقمية تقطع مع العمل التقليدي وتؤسس لهيكل خالي من البيروقراطية ولجودة خدمات بلدية " .
المرافق الاساسية بالعمادات
فيما لاحظ حمزة الناصري تلميذ من سكان منطقة بني عمر: «نرجو ان يولي المجلس البلدي المنتخب من الشعب بطريقة ديمقراطية اهمية لتعزيز المرافق الاساسية المفقودة والمنعدمة في كثير من العمادات التي لا تبعد كثيرا عن مقر مركز الولاية على غرار التنوير العمومي والتمتع بالماء الصالح للشراب فضلا عن معالجة اشكاليات تردي المسالك والطرقات في كثير من الاحياء والمناطق السكنية».
بدورها تمسكت مروى خالقي طالبة بضرورة ايلاء المجلس البلدي المنتخب اولوية لإعادة جمالية مدينة بنزرت.
اما كل من عميري كوثر وهاجر بن عمار (طبيبتان) من بنزرت المدينة فلاحظتا: «ننتظر نقلة في الخدمات البلدية والتطرق من المجلس البلدي لملفات مزمنة ودون افق حلول رغم حجم الوعود الا وهي حماية المدينة من الفيضانات وانتشار الاوحال والنقاط السوداء في ظل تردي خدمات النظافة والتطهير بوسط المدينة وضواحيها».
بدوره اضاف كل من جيهان المحمدي طالبة من منطقة بني نافع وحلمي معلاوي من منطقة بئر مسيوغة: «نتمنى علاقة جديدة بين المواطن وهذا الهيكل الخدماتي المحوري في حياته .. نطالب بتفعيل الوعود الانتخابية لاسيما منها المتعلقة بالبنية التحتية نحو دفع نسق الاستثمار .كما ننتظر برامج ومشاريع ترفيهية وثقافية تفك عزلة السكان وخاصة شباب العمادات الجنوبية التابعة لبلدية بنزرت».
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على وقعه بلادنا فان من الأولويات البنية التحتية وحماية المدينة من الفيضانات وفك العزلة عن باقي العمادات التي لا تبعد كثيرا عن مركز الولاية.
مكتب الشروق ـ بنزرت:
رضا فليس عامل بالسوق البلدي للأسماك ببنزرت من سكان منطقة حام الدلس بالمدينة العتيقة ببنزرت اشار: "نامل ان يقطع مع الشعارات التي طبعت البرامج البلدية لعقود دون تطبيق عملي وفعلي ونزيه .. نتمنى علاقة جديدة بين البلدية والمواطن الذي ساهم بصوته ومواصلة المشاركة من اجل ان تصبح البلديات اولى المؤسسات والمرافق العمومية التي تكرس تجربة الحكم المحلي.. اولوياتنا تشمل اولا تأهيل الاسواق البلدية التي تشكو من وضعية بنية تحتية متدهورة للغاية ومعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بحلول جدية وكذلك ننتظر حلحلة للوضع البيئي بالأحياء السكنية وتعزيز النظافة ".
اما السيد سمير الهمامي من سكان منطقة سيدي سالم السياحية فذكر اننا : « نطالب ان يعنى المجلس البلدي بملفات حارقة الا وهي تحسين الاداء البلدي واعادة الثقة بين المواطن والبلدية عبر تشريكه بصفة فاعلة وليس صورية في المجالس البلدية ومختلف الاقتراحات والبرامج والمشاريع المراد برمجتها في اطار التنمية المحلية ...»
وهو تقريبا ذات الموقف لأمان الله الورفلي تلميذ من سكان منطقة اكرنيش حيث قال : " انتظاراتنا كبرى من المجلس البلدي وفي مقدمتها القطع مع البيروقراطية وفتح ملفات الفساد والتصدي للاخلالات ومظاهر الفساد الاداري التي قد تصل حد ابتزاز المواطن ماديا عبر" رشاوي " للتمتع بأسرع الخدمات البلدية ..نطالب ببلدية جديدة عصرية رقمية تقطع مع العمل التقليدي وتؤسس لهيكل خالي من البيروقراطية ولجودة خدمات بلدية " .
المرافق الاساسية بالعمادات
فيما لاحظ حمزة الناصري تلميذ من سكان منطقة بني عمر: «نرجو ان يولي المجلس البلدي المنتخب من الشعب بطريقة ديمقراطية اهمية لتعزيز المرافق الاساسية المفقودة والمنعدمة في كثير من العمادات التي لا تبعد كثيرا عن مقر مركز الولاية على غرار التنوير العمومي والتمتع بالماء الصالح للشراب فضلا عن معالجة اشكاليات تردي المسالك والطرقات في كثير من الاحياء والمناطق السكنية».
بدورها تمسكت مروى خالقي طالبة بضرورة ايلاء المجلس البلدي المنتخب اولوية لإعادة جمالية مدينة بنزرت.
اما كل من عميري كوثر وهاجر بن عمار (طبيبتان) من بنزرت المدينة فلاحظتا: «ننتظر نقلة في الخدمات البلدية والتطرق من المجلس البلدي لملفات مزمنة ودون افق حلول رغم حجم الوعود الا وهي حماية المدينة من الفيضانات وانتشار الاوحال والنقاط السوداء في ظل تردي خدمات النظافة والتطهير بوسط المدينة وضواحيها».
بدوره اضاف كل من جيهان المحمدي طالبة من منطقة بني نافع وحلمي معلاوي من منطقة بئر مسيوغة: «نتمنى علاقة جديدة بين المواطن وهذا الهيكل الخدماتي المحوري في حياته .. نطالب بتفعيل الوعود الانتخابية لاسيما منها المتعلقة بالبنية التحتية نحو دفع نسق الاستثمار .كما ننتظر برامج ومشاريع ترفيهية وثقافية تفك عزلة السكان وخاصة شباب العمادات الجنوبية التابعة لبلدية بنزرت».
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-