كيف نجني ثمرات رمضان ؟

بعد أيام قليلة سيظلنا شهر رمضان شهر الصوم شهر القرآن والعتق من النيران، إنّه الشهر الذي يقوم فيه كلّ مسلم قادر وكلّ مسلمة قادرة بواجب الصوم والتقرّب إلى الله تعالى, ولذا فمن واجب كلّ واحد أن يتّقي ربّه في صيامه ويقوم به أحسن قيام حتى ينال الثواب فيحفظه عمّا لا يليق من الرفث والغيبة والنميمة وغيرها من الآثام . قال الله تعالى في حقّ الصائم في حديث قدسي :( إنّه يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) البخاري.ذلك أنّ الصائم يتقرّب إلى الله بترك هذه الشهوات في حالة الصيام ولا يتمّ له ذلك إلا بترك ما حرّم الله عليه في كلّ حال من الكذب والغدر والغشّ والخيانة والظلم والعدوان وشهادة الزور والتعدّي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم , فهذه الأمور محرّمة لا محالة ولكنّها في حقّ الصائم أشدّ حرمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري :( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)البخاري . فالتقرّب إلى الله بترك المباحات لا يتمّ ولا يكتمل إلا بعد التقرّب إليه بترك المحرّمات فمن ارتكب المحرّمات ثمّ تقرّب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرّب بالنوافل . عن أبي هريرة قال رسول الله : ( الصيام جنّة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنّي صائم ) رواه مسلم .

فعلى المسلم الصائم أن يصون جوارحه عمّا حرّم الله عليه فيصون لسانه عن الكلام القبيح ويصون أذنيه عن الإستماع للغو وأن يصون عينيه عن النظر إلى الحرام فزنا العينين النظر بشهوة , قال النبي :( النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله فمن تركها خوفا من الله تعالى أتاه الله عزّ وجلّ إيمانا يجد حلاوته في قلبه ) وقال أيضا: ( خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة بشهوة ) . وعلى هذا الأساس فالأكل والشرب والجماع مفطرات حسّية والخمس المذكورة في الحديث السابق مفطرات معنوية . لقد اعتاد كثير من الناس أن يجعلوا من رمضان موسما للتفنّن في صنع المأكولات وتنويعها مما قد لا يعرفونه في غير رمضان وهذا بدون شك ينافي الحكمة من تشريع الله للصيام ومقاصده النبيلة في صقل الروح وإشاعة التسامح والسكينة في النفوس وهو مناسبة ليغيّر الناس فيه من سلوكهم فما غيروا مع الأسف إلا مواعيد أكلهم لقد خالفنا سنّة الإسلام وأفرطنا في الاستهلاك والتبذير وأهدرنا فوائد الصوم الصحية والروحية لأنّ المقصد من الصوم هو الخواء وكسر الهوى لتتقوّى النفس على التقوى قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون)(البقرة:183) وقال أيضا : (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)(الحج:37).فما أحوجنا اليوم إلى مراجعة سلوكنا ونحن سنستقبل شهر رمضان بعد أيام وأن نعي أنّ الصيام لم يكن ولن يكون سهرا بالليل ونوما بالنهار وقعودا عن العمل ونقصا فادحا في الإنتاج وأنه ليس شراسة في الأخلاق وعجرفة في المعاملات ولا لغوا في الكلام ولكنه انتصار على الهوى وفوز بالصبر وسمو بالنفس وعروج بالروح إلى مراتب العلى . فعلى كل مسلم مقدم على القيام بهذه الفريضة السامية أن يجدّ في طاعة الله وأن يؤديها على الوجه الذي يرتضيه الله ورسوله وأن يغتنم هذا الموسم المبارك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكثار الصدقات وفعل الخيرات فهو شهر التراحم والتضامن وأن يتعامل مع إخوانه بقلب مفتوح مليء بالمحبة والرحمة لأن الصائم في هذا الشهر يتشبه بالملائكة التي تذكر الله وتسبحه بكرة وأصيلا ولا تعصيه في شيء .

الأستاذ الشيخ :أحمد الغربي