تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء مشحونة

توزر (الشروق)

شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد بأحد نزل مدينة توزر من 8 إلى 11 ماي 2018 والمخصصة لاستعراض مشاريع لوائح المؤتمر ومناقشتها والمصادقة عليها أجواء متوترة ونقاشات حادّة وصفت بالمشحونة من قبل عديد المؤتمرين.

انطلقت الجلسة حسب تصريح رئيس المؤتمر عماد الباجي في حدود الساعة التاسعة صباحا بعرض مشروع اللوائح على المؤتمر وكانت البداية باللائحة المالية والتعبئة والموارد وتمت المصادقة عليها وعقبتها لائحة الهيكلة والنظام الأساسي وهي أهمّ لائحة لتعديل بعض الفصول وعرضت التعديلات على الجلسة العامة وهناك من اعترض عليها وخاصة المتعلقة بالعمر وكيفية توزيع أعضاء المجلس المركزي على الجهات في حين تمت المصادقة بالإجماع حسب قوله على عدد من الفصول الأخرى على غرار المتعلقة بالزيادة في المكتب التنفيذي وتمثيلية البحارة والمرأة الفلاحة في المكتب التنفيذي والأجواء المشحونة التي شهدتها الجلسة اعتبرها رئيس المؤتمر عادية فهي حسب قوله في كلّ المؤتمرات والاختلاف قال إنه يجسّم شكل الديمقراطية وتمّ اللجوء إلى التصويت وكانت أغلبية الأصوات مع المصادقة على اللائحة برمتها والمعترضون سيتمّ الأخذ برأيهم في كيفية التعديل.

واعتبر نائب من المؤتمرين من ولاية باجة الاختلاف وأجواء التوتر ظاهرة صحية وقال إنّ الدفع والتدافع سينتجان في النهاية قرارات تمثل الأغلبية ونحن نسعى إلى التأسيس لعقلية ديمقراطية ووارد أن نختلف لكن لابدّ من التحكم في آليات اختلافنا لكي لا نرقى إلى مستوى الخلاف والمؤتمر سيد نفسه عبر قرار الأغلبية حسب قوله.

وأضاف بأنّ الاشكال حول مراجعة النظام الأساسي وخلال الليلة السابقة للجلسة العامة تشكلت لجنة تعنى بمراجعة النظام الأساسي ونظرت في عديد المراجعات الواردة على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من المؤتمرين لبرمجتها في جدول أعمال هذه اللجنة وتمت المصادقة على مقترحات وعدم المصادقة على مقترحات أخرى وأحالت أعمالها إلى الجلسة العامة يوم أمس الخميس والاختلاف راجع إلى أنّه هنالك من لم يحضر أشغال اللجنة والتي انطلقت ليلة الخميس في حدود الساعة التاسعة وانتهت في حدود الساعة الثالثة صباحا ويقدّر العدد الجملي للحضور في أشغال اللجنة بالعشر في حين حضر الجلسة العامة كلّ المؤتمرين ممّا تسبّب في خلق أجواء من التوتر.

وأيّد المؤتمر جمال عبدالرحيم الأقوال السابقة وقال إنه يعتبر الأجواء ديمقراطية رغم توترها فالخلاف كان حول الزيادة في العمر فالحدّ الأقصى للعمر كان 65 سنة لأحقية الترشح للهياكل التنفيذية للمنظمة جهويا ووطنيا ومركزيا وهذا الحدّ الأقصى 65 سنة تمّ تحديد بعد الثورة لإقصاء العديد لكن الآن الوضع تغيّر والمنظومة الموجودة في البلاد تغيرت وليس من المعقول ذلك فالفلاح ليس له عمر محدد للتقاعد وعلينا تغيير هذا الفصل وجعل العمر مفتوحا لكل من له القدرة التمثيلية حسب قوله.

ضيوف المؤتمر

توزر (الشروق)

توافد عدد هام من الضيوف منهم شخصيات وطنية وافريقية وعالمية يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 على مدينة توزر لحضور افتتاح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي والقيادي بحركة نداء تونس خالد شوكات والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي وعميد المهندسين أسامة الخريجي ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعدالله والأمين العام للاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين والأمين العام للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب وممثل عن الاتحاد الافريقي للفلاحين وممثل عن الاتحاد العالمي للفلاحين وأعضاء من الحكومة من بينهم وزير الفلاحة ووزير التجارة وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية توزر ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي.



بوبكر حريزي