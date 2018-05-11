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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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«هيونداي موتور» تمنح فرصة تاريخية لحضور نهائي كأس العالم
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الإقتصادي
«هيونداي موتور» تمنح فرصة تاريخية لحضور نهائي كأس العالم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تطلق شركة ألفا هيونداي موتور الموزّع الرسمي بتونس لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات الخفيفة بالتعاون مع شركة هيونداي موتور كومباني الشريك الرسمي للفيفا مسابقة هيونداي التراثية العالمية لكرة القدم. ويمكن لعشاق كرة القدم تحقيق حلمهم بحضور المباراة الأهم في العالم وهي نهائي كأس العالم الفيفا روسيا 2018. وتقام المسابقة على مرحلتين الاولى إيداع المشاركات (صور/مقاطع فيديو)، والثانية فحص كلّ المشاركات من طرف هيونداي والفيفا معا وتقديم أحسن مشاركة لأحد عشاق كرة القدم التونسية لاحقا.

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«هيونداي موتور» تمنح فرصة تاريخية لحضور نهائي كأس العالم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تطلق شركة ألفا هيونداي موتور الموزّع الرسمي بتونس لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات الخفيفة بالتعاون مع شركة هيونداي موتور كومباني الشريك الرسمي للفيفا مسابقة هيونداي التراثية العالمية لكرة القدم. ويمكن لعشاق كرة القدم تحقيق حلمهم بحضور المباراة الأهم في العالم وهي نهائي كأس العالم الفيفا روسيا 2018. وتقام المسابقة على مرحلتين الاولى إيداع المشاركات (صور/مقاطع فيديو)، والثانية فحص كلّ المشاركات من طرف هيونداي والفيفا معا وتقديم أحسن مشاركة لأحد عشاق كرة القدم التونسية لاحقا.

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في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب...
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انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة...
المزيد >>
الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس:105 عارضين من 8 دول وفرصة لكسب شراكات جديدة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت اول امس الأربعاء فعاليات الدورة 12 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنظمها جمعية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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