الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط

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جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى غرة جويلية. وقد وضعت القرعة المنتخب التونسي مع منتخبي تركيا وألبانيا وهي قرعة تخدم المنتخب التونسي.
أي وجه للافريقيات أمام القرطاجيات؟
تحتضن قاعة القرجاني انطلاقا من السادسة عشية السبت نصف نهائي الكبريات بين النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج. النادي الافريقي عاد للواجهة بعد سنوات من الغياب وأقصى الأولمبي القليبي في ربع النهائي في نفس القاعة. فأي مردود للافريقيات أمام القرطاجيات صاحبات ثنائي البطولة والكأس في تونس؟
جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى غرة جويلية. وقد وضعت القرعة المنتخب التونسي مع منتخبي تركيا وألبانيا وهي قرعة تخدم المنتخب التونسي.
أي وجه للافريقيات أمام القرطاجيات؟
تحتضن قاعة القرجاني انطلاقا من السادسة عشية السبت نصف نهائي الكبريات بين النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج. النادي الافريقي عاد للواجهة بعد سنوات من الغياب وأقصى الأولمبي القليبي في ربع النهائي في نفس القاعة. فأي مردود للافريقيات أمام القرطاجيات صاحبات ثنائي البطولة والكأس في تونس؟
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-