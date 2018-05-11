الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط

جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى غرة جويلية. وقد وضعت القرعة المنتخب التونسي مع منتخبي تركيا وألبانيا وهي قرعة تخدم المنتخب التونسي.

أي وجه للافريقيات أمام القرطاجيات؟

تحتضن قاعة القرجاني انطلاقا من السادسة عشية السبت نصف نهائي الكبريات بين النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج. النادي الافريقي عاد للواجهة بعد سنوات من الغياب وأقصى الأولمبي القليبي في ربع النهائي في نفس القاعة. فأي مردود للافريقيات أمام القرطاجيات صاحبات ثنائي البطولة والكأس في تونس؟





عبد المجيد مصلح