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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط
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رياضات أخرى
الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى غرة جويلية. وقد وضعت القرعة المنتخب التونسي مع منتخبي تركيا وألبانيا وهي قرعة تخدم المنتخب التونسي.
أي وجه للافريقيات أمام القرطاجيات؟
تحتضن قاعة القرجاني انطلاقا من السادسة عشية السبت نصف نهائي الكبريات بين النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج. النادي الافريقي عاد للواجهة بعد سنوات من الغياب وأقصى الأولمبي القليبي في ربع النهائي في نفس القاعة. فأي مردود للافريقيات أمام القرطاجيات صاحبات ثنائي البطولة والكأس في تونس؟

عبد المجيد مصلح
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الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى...
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انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018 السّاعة 17:29
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 154 عالميا الى الدور نصف النهائي لدورة "كاني سور مار" الفرنسية...
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أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018 السّاعة 18:45
تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الأربعاء، إلى ربع نهائي بطولة كانيو للتنس، البالغ مجموع جوائزها...
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أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018 السّاعة 14:57
افتتحت اللاعبة التونسية، أنس جابر، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في بطولة كانيو الفرنسية، التي يبلغ مجموع...
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رياضات أخرى
الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى غرة جويلية. وقد وضعت القرعة المنتخب التونسي مع منتخبي تركيا وألبانيا وهي قرعة تخدم المنتخب التونسي.
أي وجه للافريقيات أمام القرطاجيات؟
تحتضن قاعة القرجاني انطلاقا من السادسة عشية السبت نصف نهائي الكبريات بين النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج. النادي الافريقي عاد للواجهة بعد سنوات من الغياب وأقصى الأولمبي القليبي في ربع النهائي في نفس القاعة. فأي مردود للافريقيات أمام القرطاجيات صاحبات ثنائي البطولة والكأس في تونس؟

عبد المجيد مصلح
تقرؤون أيضا
الكرة الطائرة .. تونس مع تركيا وألبانيا في ألعاب المتوسط
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
جرت أول أمس الأربعاء قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة «تاراغونا» الاسبانية من 22 جوان الى...
المزيد >>
انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018 السّاعة 17:29
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 154 عالميا الى الدور نصف النهائي لدورة "كاني سور مار" الفرنسية...
المزيد >>
أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018 السّاعة 18:45
تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الأربعاء، إلى ربع نهائي بطولة كانيو للتنس، البالغ مجموع جوائزها...
المزيد >>
أنس جابر تتقدم في بطولة كانيو
08 ماي 2018 السّاعة 14:57
افتتحت اللاعبة التونسية، أنس جابر، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في بطولة كانيو الفرنسية، التي يبلغ مجموع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
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