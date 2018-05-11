«BMW- X2» في تونس

اعلنت مؤسسة «بن جمعة موتورز» الوكيل الرسمي لعلامة السيارات BMW عن اطلاق السيارة الجديدة للعلامة الألمانية في تونس X2. وقال الرئيس المدير العام للمؤسسة محمد بن جمعة ان السيارة الجديدة تتوفر على خاصيات متميزة لا سيما في ما يتعلق بعنصر الأناقة والمظهر الخارجي والفخامة الداخلية والخصوصيات «الرياضية» فيها إضافة الى ما تتيحه من خصائص تكنولوجية واتصالية حديثة. وستكون الماركة متوفرة في تونس في 3 موديلات وبحوالي 10 ألوان.