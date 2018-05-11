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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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«بيكو» تكشف آخر ابتكاراتها
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الإقتصادي
«بيكو» تكشف آخر ابتكاراتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

كشفت «أفريفيزيون « الموزع الرسمي في تونس ل Beko عن آخر منتوجات وابتكارات العلامة التركية في السوق التونسية.. ووقع بالمناسبة الاعلان عن اطلاق حزمة منتوجاتها الجديدة في تونس في مجال محركات الثلاجات بتقنية Inverter التي توفر ضمان 12 سنة وميزات متجددة في اقتصاد الطاقة والحدّ من الضجيج..وتم ايضا عرض علاقة الشراكة الرسمية القائمة منذ 2014 بين Beko وفريق برشلونة لكرة القدم والتي أتاحت حوالي مليار مشاهد و350 مليون مُعجب لمنتوجاتها في العالم.

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الإقتصادي
«بيكو» تكشف آخر ابتكاراتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

كشفت «أفريفيزيون « الموزع الرسمي في تونس ل Beko عن آخر منتوجات وابتكارات العلامة التركية في السوق التونسية.. ووقع بالمناسبة الاعلان عن اطلاق حزمة منتوجاتها الجديدة في تونس في مجال محركات الثلاجات بتقنية Inverter التي توفر ضمان 12 سنة وميزات متجددة في اقتصاد الطاقة والحدّ من الضجيج..وتم ايضا عرض علاقة الشراكة الرسمية القائمة منذ 2014 بين Beko وفريق برشلونة لكرة القدم والتي أتاحت حوالي مليار مشاهد و350 مليون مُعجب لمنتوجاتها في العالم.

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في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة...
المزيد >>
الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس:105 عارضين من 8 دول وفرصة لكسب شراكات جديدة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت اول امس الأربعاء فعاليات الدورة 12 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنظمها جمعية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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