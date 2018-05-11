«بيكو» تكشف آخر ابتكاراتها

كشفت «أفريفيزيون « الموزع الرسمي في تونس ل Beko عن آخر منتوجات وابتكارات العلامة التركية في السوق التونسية.. ووقع بالمناسبة الاعلان عن اطلاق حزمة منتوجاتها الجديدة في تونس في مجال محركات الثلاجات بتقنية Inverter التي توفر ضمان 12 سنة وميزات متجددة في اقتصاد الطاقة والحدّ من الضجيج..وتم ايضا عرض علاقة الشراكة الرسمية القائمة منذ 2014 بين Beko وفريق برشلونة لكرة القدم والتي أتاحت حوالي مليار مشاهد و350 مليون مُعجب لمنتوجاتها في العالم.