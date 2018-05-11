مؤشرات ايجابية للخطوط التونسية

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سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 . وتطوّرت الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا. كما ارتفع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا. وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 , وتطورت بنسبة تقدّر بـ 1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 . وتطوّرت الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا. كما ارتفع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا. وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 , وتطورت بنسبة تقدّر بـ 1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-