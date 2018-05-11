مؤشرات ايجابية للخطوط التونسية

سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 . وتطوّرت الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا. كما ارتفع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا. وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 , وتطورت بنسبة تقدّر بـ 1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.