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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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الإقتصادي
مؤشرات ايجابية للخطوط التونسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 . وتطوّرت الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا. كما ارتفع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا. وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 , وتطورت بنسبة تقدّر بـ 1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

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الإقتصادي
مؤشرات ايجابية للخطوط التونسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 . وتطوّرت الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا. كما ارتفع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا. وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 , وتطورت بنسبة تقدّر بـ 1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

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انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة...
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النوري الصل
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