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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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بلاي أوف الرابطة الثانية (الجولة الاخيرة) .. صراع «الباراج» بين القوافل والشابة
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كرة القدم
بلاي أوف الرابطة الثانية (الجولة الاخيرة) .. صراع «الباراج» بين القوافل والشابة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

يسدل الستار عشية اليوم على بطولة الرابطة المحترفة الثانية، فبعد ان كشفت منافسات»البلاي اوف» في الجولتين السابقتين عن اسمي الصاعدين الى الرابطة الاولى حيث حسم نادي حمام الانف عودته الى بطولة «الكبار» قبل ثلاث جولات من نهاية السباق بعد سيطرته المطلقة على صدارة الترتيب وتبعه اتحاد تطاوين في الجولة الفارطة ليحقق عودته السريعة لدائرة «الاضواء»، ستكون جولة اليوم حاسمة للتعرف على الفريق الذي سيخوض اللقاء الفاصل «الباراج» مع صاحب المرتبة 12 من الرابطة المحترفة الاولى من أجل مقعد ثالث في «الناسيونال». جولة اليوم هي الاخيرة وستشهد منافسة كبرى بين صاحب المركز الثالث القوافل الرياضية بقفصة الذي يضم في رصيده 14 نقطة وضيفه هلال الشابة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، القوافل يكفيه التعادل للاطمئنان على خوض اللقاء الفاصل وفي المقابل فإن هلال الشابة الذي قدم مستوى محترما خلال بطولة هذا الموسم سيكون مطالبا بالانتصار واقصاء القوافل اذا اراد المحافظة على حظوظه في بلوغ الرابطة الاولى. اما اللقاءان الاخران فسيغيب عنهما اي رهان بإعتبار ان «الهمهاما» واتحاد تطاوين كانا قد نالا بطاقتي الصعود بينما انتهى موسم «الرالوي» واولمبيك سيدي بوزيد ليواصلا الموسم المقبل في بطولة الرابطة الثانية.

البرنامج والحكام
ملعب قابس: (س 15 و30 دق)
هلال الشابة – قوافل قفصة (وليد البناني)
ملعب سليمان: (س 15 و30 دق)
اولمبيك سيدي بوزيد - نادي حمام الانف (مهدي البكوش)
ملعب الرقاب: (س 15 و30 دق)
الحديد الصفاقسي - اتحاد تطاوين (بلال بوزيد)

الترتيب

1 - نادي حمام الانف 18
2 - اتحاد تطاوين 17
3 - قوافل قفصة 14
4 - هلال الشابة 13
5 - اولمبيك سيدي بوزيد 9
6 - الحديد الصفاقسي 5

مراد الخترشي
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كرة القدم
بلاي أوف الرابطة الثانية (الجولة الاخيرة) .. صراع «الباراج» بين القوافل والشابة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

يسدل الستار عشية اليوم على بطولة الرابطة المحترفة الثانية، فبعد ان كشفت منافسات»البلاي اوف» في الجولتين السابقتين عن اسمي الصاعدين الى الرابطة الاولى حيث حسم نادي حمام الانف عودته الى بطولة «الكبار» قبل ثلاث جولات من نهاية السباق بعد سيطرته المطلقة على صدارة الترتيب وتبعه اتحاد تطاوين في الجولة الفارطة ليحقق عودته السريعة لدائرة «الاضواء»، ستكون جولة اليوم حاسمة للتعرف على الفريق الذي سيخوض اللقاء الفاصل «الباراج» مع صاحب المرتبة 12 من الرابطة المحترفة الاولى من أجل مقعد ثالث في «الناسيونال». جولة اليوم هي الاخيرة وستشهد منافسة كبرى بين صاحب المركز الثالث القوافل الرياضية بقفصة الذي يضم في رصيده 14 نقطة وضيفه هلال الشابة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، القوافل يكفيه التعادل للاطمئنان على خوض اللقاء الفاصل وفي المقابل فإن هلال الشابة الذي قدم مستوى محترما خلال بطولة هذا الموسم سيكون مطالبا بالانتصار واقصاء القوافل اذا اراد المحافظة على حظوظه في بلوغ الرابطة الاولى. اما اللقاءان الاخران فسيغيب عنهما اي رهان بإعتبار ان «الهمهاما» واتحاد تطاوين كانا قد نالا بطاقتي الصعود بينما انتهى موسم «الرالوي» واولمبيك سيدي بوزيد ليواصلا الموسم المقبل في بطولة الرابطة الثانية.

البرنامج والحكام
ملعب قابس: (س 15 و30 دق)
هلال الشابة – قوافل قفصة (وليد البناني)
ملعب سليمان: (س 15 و30 دق)
اولمبيك سيدي بوزيد - نادي حمام الانف (مهدي البكوش)
ملعب الرقاب: (س 15 و30 دق)
الحديد الصفاقسي - اتحاد تطاوين (بلال بوزيد)

الترتيب

1 - نادي حمام الانف 18
2 - اتحاد تطاوين 17
3 - قوافل قفصة 14
4 - هلال الشابة 13
5 - اولمبيك سيدي بوزيد 9
6 - الحديد الصفاقسي 5

مراد الخترشي
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