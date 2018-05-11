حكايتنا مع المونديال .. طارق ثابت .. الترشح للدور الثاني كان ممكنا في 2002 و2006

ضيفنا في ركن «حكايتنا مع المونديال» هو اللاعب والمدرب السابق للمنتخب طارق ثابت (47 سنة). شغل خطة ظهير أيمن، وبدأ مسيرته في شبيبة وذرف قبل أن ينتقل إلى الترجي الرياضي في بداية التسعينات اين امضى كل مسيرته الرياضية وفاز بألقاب عديدة (9 بطولات و3 كؤوس و4 كؤوس افريقية ).

تألق طارق ثابت مع الترجي جعله يلتحق بالمنتخب الوطني وينحت مسيرة رائعة وزاخرة بالمحطات الهامة حيث شارك في كأس إفريقيا للأمم سنوات 1994، 1996 ،1998، 2000 وخاض كأس العالم سنتي 1998 و2002.

لعب ثابت مع المنتخب 72 مباراة دولية وسجل 3 أهداف. اعتزل في بداية موسم 2004-2005. تفرغ للتدريب ومرن عديد الفرق منها مستقبل قابس وجندوبة الرياضية والملعب القابسي. تم تعيينه في 2005 مساعدا لروجيه لومار وخاض مونديال 2006 كمدرب مساعد.

جيل استثنائي

حدثنا طارق ثابت عن ترشح تونس لكأس العالم فرنسا 1998 قائلا:» الكل يتذكر خيبة كرة القدم التونسية في كأس افريقيا 1994 والتي ادت لتغيير جذري في المنتخب بمغادرة عدة اسماء وقدوم لاعبين جدد وانا كنت ضمن لاعبي الخبرة والجيل القديم وواصلت مع الجيل الجديد الذي صنع الفرحة بإنجاز رائع في جنوب افريقيا وذلك الجيل بقي مع بعضه لمدة 4 سنوات او اكثر واكتسب الخبرة وكان الهدف هو بلوغ كأس العالم وبالفعل فتحنا ابواب الترشح بفوز على ليبيريا بهدف رياض الجلاصي في ليبيريا بالذات وتصدرنا المجموعة امام كل من مصر وليبيريا وناميبيا.».

واضاف ثابت قائلا:» تحولنا الى فرنسا للمشاركة في كأس العالم وكانت لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم وجه مشرف فقد كان لدينا منتخب يضم لاعبين متميزين في البطولة المحلية واعتبر ان ذلك الجيل الذي كان فيه الواعر وبدرة والغضبان والشيحي والسليمي والطرابلسي وبوقديدة وكلايتون والسويح والبقية جيلا استثنائيا.

وبالنسبة لي اذكر جيدا انني كنت مصرا على خوض كأس العالم 98 رغم انني كنت مصابا في فترة التحضيرات وقد خضت لوحدي تدريبات شاقة لمدة تقارب الشهرين الى ان استعدت جاهزيتي وشاركت في مباراة ودية واحدة امام بلاد الغال».

التحضيرات لم تكن في المستوى

تحدث ثابت عن مقابلات المنتخب في المونديال مضيفا:» دخلنا اول مباراة امام انجلترا ولم نكن نعرف هل ندافع ام نهاجم وخسرنا المباراة ثم قدمنا مباراة هجومية ضد كولمبيا وفرطنا في الفوز بطريقة غريبة وانسحبنا بتعادل في مباراة رومانيا وصراحة اكتشفنا خلال المونديال اننا لم نكن جاهزين وان تحضيراتنا كانت منقوصة ولم ترتق لمسابقة في حجم كأس العالم واقولها صراحة ان بعض الامور كانت غائبة عنا في التحضيرات واجواء المنتخب لم تكن في احسن حال واضف الى ذلك ان الاندية التونسية لم تكن ترغب في تسريح لاعبيها للاحتراف في اوروبا بسهولة فقد كان لدينا ما لا يقل عن 12 لاعبا كانوا قادرين على اللعب في اوروبا في تلك الفترة».

لم نتعلم الدرس في 2002

يقول طارق ثابت:» لا الوم جيل 98 على الانسحاب من الدور الاول ولكن في المقابل اعتقد اننا لم نتعلم الدرس في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان و لم نقم بتحضيرات جيدة وكالعادة كانت لدينا مشاكل محيطة بالمنتخب ورغم اننا لعبنا في مجموعة سهلة كانت تضم اليابان وروسيا وبلجيكا الا اننا فرطنا في الترشح وعجزنا عن تقديم وجه مشرف رغم قيمة الرصيد البشري المتوفر».

مع لومار في 2006

خاض طارق ثابت المونديال الثالث له في المانيا 2006 كمدرب مساعد مع روجي لومار وحول هذه المشاركة يقول :»قدمنا وجها ممتازا خاصة في مقابلة اسبانيا وعشت شخصيا تجربة خاصة على بنك الاحتياط واكتشفت ان الضغط يكون اكبر على الاطار الفني عكس اللاعب الذي يسعى للقيام بدوره على الميدان وبتحمل مسؤولية فردية واظن ان الخبرة كانت تنقصنا ايضا للعبور للدور الثاني».

فرصة كبيرة في روسيا 2018

تحدث المدرب طارق ثابت عن حظوظ المنتخب في مونديال روسيا القادم قائلا:» اريد ان اوجه رسالة واحدة للاعبين والاطار الفني واقول لهم العبوا دون حسابات وتخلصوا من الضغط والمهم ان تعتبروا انفسكم على مسرح يشاهدكم كل العالم ويجب ان يصفق لكم الجميع في نهاية المباراة بغض النظر عن النتيجة. وحسب رايي الفرصة مواتية اذ نملك جيلا ممتازا من اللاعبين الذين ينشطون في اوروبا وبامكانهم ان ينجحوا في كسر عقدة الدور الثاني والتاهل شرط ان نقدم مباراة جيدة امام انجلترا تعطى الثقة للمنتخب في بقية المقابلات.

وما اتمناه ان يعمل نبيل معلول على دعوة كل لاعب جاهز بعيدا عن الحسابات او المحاباة... والشعب سيكون وراء المنتخب وينتظر الفرحة.»





منير الزوابي