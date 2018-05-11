في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب الناجحة

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انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن احمد وقد اشار في مداخلته الى ان الصادرات التونسية سجلت خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 تطورا بنسبة 32,5 بالمائة وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الميزان التجاري في تونس التي تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما البطالة والفقر وعجز الميزانية واكد ان الحكومة تسعى الى تحفيز الاستثمار من خلال عدد من الاصلاحات على غرار تبسيط الاجراءات الادارية والتقليص من اجال بعث المشاريع. ولاحظ ان توفير مواطن شغل وتحقيق الانتقال الاقتصادي يعدان من اهم اولويات الحكومة التي اتخذت جملة من الاجراءات تتمحور حول الجباية والقطاع البنكي والاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة ودفع التنمية. ويعتبر المؤتمر الرامي الى تجميع القادة التونسيين والاجانب، فضاء لعقد اللقاءات وتبادل المعارف في ما بينهم في مختلف القطاعات، وفق منسق المؤتمر قيس سعودي الذي أضاف ان نموذج الاعمال بصدد التغيير ويجب الاستئناس بتجارب المجتمعات الاخرى واستخلاص الدروس من نجاحهم واخفاقهم علاوة على تطوير الشراكات الاسترايجية. وأجمع القادة المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة التغلب على الازمات والتطور خارج محيط الوطن من خلال غزو اسواق عالمية واستغلال التكنولوجيات الجديدة.
انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن احمد وقد اشار في مداخلته الى ان الصادرات التونسية سجلت خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 تطورا بنسبة 32,5 بالمائة وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الميزان التجاري في تونس التي تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما البطالة والفقر وعجز الميزانية واكد ان الحكومة تسعى الى تحفيز الاستثمار من خلال عدد من الاصلاحات على غرار تبسيط الاجراءات الادارية والتقليص من اجال بعث المشاريع. ولاحظ ان توفير مواطن شغل وتحقيق الانتقال الاقتصادي يعدان من اهم اولويات الحكومة التي اتخذت جملة من الاجراءات تتمحور حول الجباية والقطاع البنكي والاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة ودفع التنمية. ويعتبر المؤتمر الرامي الى تجميع القادة التونسيين والاجانب، فضاء لعقد اللقاءات وتبادل المعارف في ما بينهم في مختلف القطاعات، وفق منسق المؤتمر قيس سعودي الذي أضاف ان نموذج الاعمال بصدد التغيير ويجب الاستئناس بتجارب المجتمعات الاخرى واستخلاص الدروس من نجاحهم واخفاقهم علاوة على تطوير الشراكات الاسترايجية. وأجمع القادة المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة التغلب على الازمات والتطور خارج محيط الوطن من خلال غزو اسواق عالمية واستغلال التكنولوجيات الجديدة.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018