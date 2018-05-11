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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب الناجحة
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الإقتصادي
في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب الناجحة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن احمد وقد اشار في مداخلته الى ان الصادرات التونسية سجلت خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 تطورا بنسبة 32,5 بالمائة وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الميزان التجاري في تونس التي تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما البطالة والفقر وعجز الميزانية واكد ان الحكومة تسعى الى تحفيز الاستثمار من خلال عدد من الاصلاحات على غرار تبسيط الاجراءات الادارية والتقليص من اجال بعث المشاريع. ولاحظ ان توفير مواطن شغل وتحقيق الانتقال الاقتصادي يعدان من اهم اولويات الحكومة التي اتخذت جملة من الاجراءات تتمحور حول الجباية والقطاع البنكي والاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة ودفع التنمية. ويعتبر المؤتمر الرامي الى تجميع القادة التونسيين والاجانب، فضاء لعقد اللقاءات وتبادل المعارف في ما بينهم في مختلف القطاعات، وفق منسق المؤتمر قيس سعودي الذي أضاف ان نموذج الاعمال بصدد التغيير ويجب الاستئناس بتجارب المجتمعات الاخرى واستخلاص الدروس من نجاحهم واخفاقهم علاوة على تطوير الشراكات الاسترايجية. وأجمع القادة المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة التغلب على الازمات والتطور خارج محيط الوطن من خلال غزو اسواق عالمية واستغلال التكنولوجيات الجديدة.

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الإقتصادي
في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب الناجحة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن احمد وقد اشار في مداخلته الى ان الصادرات التونسية سجلت خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 تطورا بنسبة 32,5 بالمائة وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الميزان التجاري في تونس التي تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما البطالة والفقر وعجز الميزانية واكد ان الحكومة تسعى الى تحفيز الاستثمار من خلال عدد من الاصلاحات على غرار تبسيط الاجراءات الادارية والتقليص من اجال بعث المشاريع. ولاحظ ان توفير مواطن شغل وتحقيق الانتقال الاقتصادي يعدان من اهم اولويات الحكومة التي اتخذت جملة من الاجراءات تتمحور حول الجباية والقطاع البنكي والاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة ودفع التنمية. ويعتبر المؤتمر الرامي الى تجميع القادة التونسيين والاجانب، فضاء لعقد اللقاءات وتبادل المعارف في ما بينهم في مختلف القطاعات، وفق منسق المؤتمر قيس سعودي الذي أضاف ان نموذج الاعمال بصدد التغيير ويجب الاستئناس بتجارب المجتمعات الاخرى واستخلاص الدروس من نجاحهم واخفاقهم علاوة على تطوير الشراكات الاسترايجية. وأجمع القادة المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة التغلب على الازمات والتطور خارج محيط الوطن من خلال غزو اسواق عالمية واستغلال التكنولوجيات الجديدة.

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النوري الصل
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