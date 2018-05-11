الى غاية افريل الفارط:تطور معتبر في تصدير زيت الزيتون في الكميات والعائدات

منذ بداية موسم تصدير زيت الزيتون 2017 - 2018 والى غاية30 افريل 2018، سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 % من حيث الكمية و180 % من حيث القيمة، مسجلا تطورا في معدل سعر التصدير بحوالي 12 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغت كميات زيت الزيتون المصدرة على الصعيد الوطني 134403 أطنان بقيمة عائدات ناهزت 1356 مليون دينار،مقابل 53701 طن بقيمة 484 مليون دينار. وبلغت الكميات المصدرة من الزيت المعلب8967 طنا مقابل 7601طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 20 % من حيث الكمية و37 % من حيث العائدات.

وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت المعلب حسب الأسواق كما يلي:

• فرنسا و كندا بنسبة 26 % لكل بلد

• الولايات المتحدة بنسبة 10 %

• العربية السعودية بنسبة 8 %

• الإمارات والبرازيل بنسبة 7 % لكل بلد

• نيوزيلاندا بنسبة 4 %

• سويسرا وعمان واليبان بنسبة 2 %

• الدانمارك والكويت بنسبة 1 %

• بلدان أخرى 4 %

فيما بلغت الكميات المصدرة من الزيت السائب 125436 طنا مقابل 46100 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 172% من حيث الكمية و210 %من حيث العائدات.

وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت السائب حسب الأسواق كما يلي:

• اسبانيا بنسبة 34 %

• ايطاليا بنسبة 34 %

• الولايات المتحدة بنسبة 18 %

• البرتغال بنسبة 4 %

• فرنسا والمغرب بنسبة 3 % لكل بلد

• السيشال بنسبة 1 %

• بلدان أخرى بنسبة 3 %