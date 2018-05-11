الى غاية افريل الفارط:تطور معتبر في تصدير زيت الزيتون في الكميات والعائدات

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منذ بداية موسم تصدير زيت الزيتون 2017 - 2018 والى غاية30 افريل 2018، سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 % من حيث الكمية و180 % من حيث القيمة، مسجلا تطورا في معدل سعر التصدير بحوالي 12 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغت كميات زيت الزيتون المصدرة على الصعيد الوطني 134403 أطنان بقيمة عائدات ناهزت 1356 مليون دينار،مقابل 53701 طن بقيمة 484 مليون دينار. وبلغت الكميات المصدرة من الزيت المعلب8967 طنا مقابل 7601طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 20 % من حيث الكمية و37 % من حيث العائدات.
وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت المعلب حسب الأسواق كما يلي:
• فرنسا و كندا بنسبة 26 % لكل بلد
• الولايات المتحدة بنسبة 10 %
• العربية السعودية بنسبة 8 %
• الإمارات والبرازيل بنسبة 7 % لكل بلد
• نيوزيلاندا بنسبة 4 %
• سويسرا وعمان واليبان بنسبة 2 %
• الدانمارك والكويت بنسبة 1 %
• بلدان أخرى 4 %
فيما بلغت الكميات المصدرة من الزيت السائب 125436 طنا مقابل 46100 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 172% من حيث الكمية و210 %من حيث العائدات.
وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت السائب حسب الأسواق كما يلي:
• اسبانيا بنسبة 34 %
• ايطاليا بنسبة 34 %
• الولايات المتحدة بنسبة 18 %
• البرتغال بنسبة 4 %
• فرنسا والمغرب بنسبة 3 % لكل بلد
• السيشال بنسبة 1 %
• بلدان أخرى بنسبة 3 %
منذ بداية موسم تصدير زيت الزيتون 2017 - 2018 والى غاية30 افريل 2018، سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 % من حيث الكمية و180 % من حيث القيمة، مسجلا تطورا في معدل سعر التصدير بحوالي 12 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغت كميات زيت الزيتون المصدرة على الصعيد الوطني 134403 أطنان بقيمة عائدات ناهزت 1356 مليون دينار،مقابل 53701 طن بقيمة 484 مليون دينار. وبلغت الكميات المصدرة من الزيت المعلب8967 طنا مقابل 7601طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 20 % من حيث الكمية و37 % من حيث العائدات.
وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت المعلب حسب الأسواق كما يلي:
• فرنسا و كندا بنسبة 26 % لكل بلد
• الولايات المتحدة بنسبة 10 %
• العربية السعودية بنسبة 8 %
• الإمارات والبرازيل بنسبة 7 % لكل بلد
• نيوزيلاندا بنسبة 4 %
• سويسرا وعمان واليبان بنسبة 2 %
• الدانمارك والكويت بنسبة 1 %
• بلدان أخرى 4 %
فيما بلغت الكميات المصدرة من الزيت السائب 125436 طنا مقابل 46100 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 172% من حيث الكمية و210 %من حيث العائدات.
وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت السائب حسب الأسواق كما يلي:
• اسبانيا بنسبة 34 %
• ايطاليا بنسبة 34 %
• الولايات المتحدة بنسبة 18 %
• البرتغال بنسبة 4 %
• فرنسا والمغرب بنسبة 3 % لكل بلد
• السيشال بنسبة 1 %
• بلدان أخرى بنسبة 3 %
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018