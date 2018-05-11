رقم اليوم
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20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
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20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
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19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
1 %
هي نسبة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الناتج الداخلي الخام حسب ما كشفته دراسة أجرتها مؤخرا جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية وشملت ولايات تونس الكبرى وسيدي بوزيد وقابس ودعا رئيس الجمعية الحبيب قيزة الى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية المعمول بها باتجاه دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مطالبا بإحداث وكالة وطنية للاقتصاد التضامني.
رقم اليوم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الناتج الداخلي الخام حسب ما كشفته دراسة أجرتها مؤخرا جمعية...المزيد >>
الى غاية افريل الفارط:تطور معتبر في تصدير زيت الزيتون في الكميات والعائدات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ بداية موسم تصدير زيت الزيتون 2017 - 2018 والى غاية30 افريل 2018، سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 % من حيث...المزيد >>
في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة...المزيد >>
الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس:105 عارضين من 8 دول وفرصة لكسب شراكات جديدة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت اول امس الأربعاء فعاليات الدورة 12 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنظمها جمعية...المزيد >>
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
1 %
هي نسبة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الناتج الداخلي الخام حسب ما كشفته دراسة أجرتها مؤخرا جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية وشملت ولايات تونس الكبرى وسيدي بوزيد وقابس ودعا رئيس الجمعية الحبيب قيزة الى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية المعمول بها باتجاه دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مطالبا بإحداث وكالة وطنية للاقتصاد التضامني.
رقم اليوم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الناتج الداخلي الخام حسب ما كشفته دراسة أجرتها مؤخرا جمعية...المزيد >>
الى غاية افريل الفارط:تطور معتبر في تصدير زيت الزيتون في الكميات والعائدات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ بداية موسم تصدير زيت الزيتون 2017 - 2018 والى غاية30 افريل 2018، سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 % من حيث...المزيد >>
في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال :تأكيد على تطور الصادرات التونسية وعزم على الاستفادة من التجارب...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظمت قبل يومين بتونس الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للاعمال الذي افتتحه كاتب الدولة المكلف بالتجارة...المزيد >>
الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس:105 عارضين من 8 دول وفرصة لكسب شراكات جديدة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت اول امس الأربعاء فعاليات الدورة 12 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنظمها جمعية...المزيد >>
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة