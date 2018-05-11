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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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على ذمة صحيفة كاتالونية.. نيمار يحدث أزمة بين رونالدو وبيريز
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كرة القدم
على ذمة صحيفة كاتالونية.. نيمار يحدث أزمة بين رونالدو وبيريز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

كشفت تقارير صحفية إسبانية، امس الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بسبب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فإن رونالدو غاضب من تصريح بيريز، حول إمكانية فوز نيمار بالكرة الذهبية، إذا قدم لريال مدريد، حيث اعتبر «الدون» أن ذلك يعكس رغبة رئيس النادي، في خلافة البرازيلي له. وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، رغم علاقته الجيدة مع نيمار، لكنه يتوقع رحيله مع قدوم البرازيلي لصفوف ريال مدريد. كما أن رونالدو غاضب أيضا من بيريز، الذي لم يوف بوعده بزيادة راتبه السنوي، حيث يحصل حاليا على راتب أقل من نيمار وليونيل ميسي، بالإضافة إلى غضبه من سعي رئيس الملكي، لضم لاعبين مثل نيمار، وروبرت ليفاندوفسكي، وهاري كين، ومحمد صلاح، من أجل خلافته. ووفقا للصحيفة، حدد البرتغالي الدولي أهدافه في الفترة المقبلة، من أجل التغلب على بيريز، وهي أن يقود الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، من أجل اقتناص الكرة الذهبية السادسة في تاريخه. كما يريد رونالدو عقد اجتماع حاسم مع بيريز، للتفاوض حول عقد جديد، وسبل تطوير الفريق في الفترة المقبلة، لكن إذا لم يصل لاتفاق، فقد يرحل نحو الصين، أو باريس سان جرمان.

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كرة القدم
على ذمة صحيفة كاتالونية.. نيمار يحدث أزمة بين رونالدو وبيريز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

كشفت تقارير صحفية إسبانية، امس الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بسبب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فإن رونالدو غاضب من تصريح بيريز، حول إمكانية فوز نيمار بالكرة الذهبية، إذا قدم لريال مدريد، حيث اعتبر «الدون» أن ذلك يعكس رغبة رئيس النادي، في خلافة البرازيلي له. وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، رغم علاقته الجيدة مع نيمار، لكنه يتوقع رحيله مع قدوم البرازيلي لصفوف ريال مدريد. كما أن رونالدو غاضب أيضا من بيريز، الذي لم يوف بوعده بزيادة راتبه السنوي، حيث يحصل حاليا على راتب أقل من نيمار وليونيل ميسي، بالإضافة إلى غضبه من سعي رئيس الملكي، لضم لاعبين مثل نيمار، وروبرت ليفاندوفسكي، وهاري كين، ومحمد صلاح، من أجل خلافته. ووفقا للصحيفة، حدد البرتغالي الدولي أهدافه في الفترة المقبلة، من أجل التغلب على بيريز، وهي أن يقود الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، من أجل اقتناص الكرة الذهبية السادسة في تاريخه. كما يريد رونالدو عقد اجتماع حاسم مع بيريز، للتفاوض حول عقد جديد، وسبل تطوير الفريق في الفترة المقبلة، لكن إذا لم يصل لاتفاق، فقد يرحل نحو الصين، أو باريس سان جرمان.

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