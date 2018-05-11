فيما تمسك ديميري بالإنكار النيابة العمومية تتمسّك بالتتبّع:بطاقات إيداع بالسجن... جديدة

قررت امس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية اصدار بطاقات ايداع بالسجن جديدة ضد كل من رجل الاعمال الفرنسي جون جاك ديميري ونزار عطا وسليم القطاري وذلك في قضية الرشوة .

تونس (الشروق) ـ

بالمناداة عن عدد القضية تبين انه تم احضار كل من جون جاك ديميري وسليم القطاري ونزار عطا بحالة ايقاف في ما لم يحضر محمد الهادي بن شعبان وهو بحالة سراح .

يواجه جملة المتهمين جرائم الارشاء والارتشاء طبق احكام الفصل 83 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على ان «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أوشبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أولغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة عطايا أووعودا بالعطايا أوهدايا أومنافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولوكان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أولتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أوما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار» واحكام الفصل 87 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أوشبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة عطايا أووعودا بالعطايا أوهدايا أومنافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أوالجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أوغير مباشرة» وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.

نفي... إنكار

باستنطاق المتهم جون جاك ديميري انكر ما نسب اليه واكد ان كل ما كان يسعى اليه هو الاستثمار في تونس.

من جانبه ولئن اقر المتهم سليم القطاري بمعرفته وعلاقته برجل الاعمال ديميري الا انه تمسك بدوره بالنفي والانكار للافعال المنسوبة اليه وتمسك المتهم نزار عطا كذلك بالاقوال المسجلة عليه وانكر ما نسب اليه.

بطاقات الايداع... لاغية

أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين ان بطاقات الايداع الصادرة في حق منوبيهم تعتبر لاغية بقوة القانون وعلى المحكمة ان ترجع الامور الى نصابها باعتبار وانه اجرائيا يعد مفعول بطاقات الايداع رفع طبق احكام الفصل 106 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه «إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جنحة لا تستوجب عقابا بالسجن أومخالفة، فإنه يحيل المظنون فيه على القاضي المختص ويأذن بالإفراج عنه إن كان موقوفا

وإذا رأى أن الأفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن فإنه يحيل المظنون فيه على قاضي الناحية أوالمحكمة الجناحية بحسب الأحوال والقرار القاضي بالإحالة ينهي مفعول وسيلة الإيقاف التحفظي أوقرار التدبير، لكن لقاضي التحقيق بمقتضى قرار مستقل ومعلل أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أوقرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة ما لم تر خلاف ذلك» .

وتعهد الدفاع بإحضار منوبيهم كلما طلبت المحكمة ذلك ولاحظ الدفاع ان التهم الموجهة لمنوبيهم لا اساس لها.

النيابة العمومية

بإحالة الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب اصدار بطاقات ايداع بالسجن جديدة ضد المتهمين جون جاك ديميري ونزار عطا وسليم القطاري، كما طلب تأخير القضية لاستدعاء المتهم محمد الهادي بن شعبان وممثل الديوانة.ا

إيمان بن عزيزة