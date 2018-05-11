نجم المتلوي ـ الإتحاد المنستيري (2 ـ 1).. ...وختامها انتصار مفيد للمعنويات

بعد بداية طيبة من المحليين حيث أمسك زملاء هاشم عباس بزمام الأمور تمكن اللاعب عماد المنياوي من إفتتاح النتيجة مع مطلع الدق 13 وحاول زملاء وليد الهيشري العودة في النتيجة من خلال محاولات أنان ورفيق كابو لكن كان لها دفاع نجم المتلوي بقيادة ايمن العياري بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بتقدم نجم المتلوي في ظروف مناخية ساند فيها عامل الرياح المحليين .

في الشوط الثاني ضغط زملاء عماد المنياوي منذ البداية وتمكن اللاعب برهان الحكيمي من مضاعفة النتيجة في الدق 48 ونظرا لرداءة الطقس انخفض مستوى اللعب من الجانبين و اصبحت الهجومات متعادلة مع أسبقية نسبية للمحليين الذين كانت عملياتهم اكثر خطورة خاصَة عن طريق جيلاني عبد السلام و زياد البكوش لكن النجاعة كانت من جانب الضيوف حيث تمكن اللاعب سليم القاسمي من تذليل الفارق في الدق 83 و في الدقائق الأخيرة تعددت محاولات المحليين لرفع الحصيلة لكن إستماتة دفاع الضيوف أبقت النتيجة على حالها .

تشكيلتا الفريقين

الاتحاد المنستيري : مكرم البديري – وليد الهيشري –سليم القاسمي – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – أمير الصباحي – حسان الزديري (مجدي المسراطي ) - رفيق كابو – زياد السوسي – التيجاني انان – حكيم تقا (المانع بن حسين).

نجم المتلوي : عبد السلام الحلاوي – عاطف المازني –ايمن العياري(مراد زهو) – هاشم عباس – محمد امين لكحل – محمد جمعة خليج – هيثم المحمدي – زياد البكوش ( ياسين الماجدي ) –عماد المنياوي – جيلاني عبد السلام (محمد علي سالم ) – برهان الحكيمي .

حكم ساحة :الصادق السالمي بمساعدة محمد مزيد و عبد السلام الشورابي حكم رابع : مسلم شلوف مراقب المباراة : منذر الطرش





البـاهي الدينـاري