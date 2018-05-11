نابل:القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 صفائح زطلة و 17 قرصا مخدرا

مكتب نابل (الشروق)

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من القاء القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم من 18 الى 40 سنة اصيلي مدينة نابل وتم حجز لديهم اربعة صفائح من مادة الزطلة القنب الهندي كما تم حجز كمية من مادة الكوكايين و17 قرصا مخدرا حسب ما اكده مصدر امني لـ «الشروق».





فوزي بن ابراهيم