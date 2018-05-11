نابل:القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 صفائح زطلة و 17 قرصا مخدرا
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نابل:القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 صفائح زطلة و 17 قرصا مخدرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
مكتب نابل (الشروق)
تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من القاء القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم من 18 الى 40 سنة اصيلي مدينة نابل وتم حجز لديهم اربعة صفائح من مادة الزطلة القنب الهندي كما تم حجز كمية من مادة الكوكايين و17 قرصا مخدرا حسب ما اكده مصدر امني لـ «الشروق».
فوزي بن ابراهيم
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نابل:القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 صفائح زطلة و 17 قرصا مخدرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
مكتب نابل (الشروق)
تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من القاء القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم من 18 الى 40 سنة اصيلي مدينة نابل وتم حجز لديهم اربعة صفائح من مادة الزطلة القنب الهندي كما تم حجز كمية من مادة الكوكايين و17 قرصا مخدرا حسب ما اكده مصدر امني لـ «الشروق».
فوزي بن ابراهيم
أسرار جديدة عن اختلاس نصف مليار من ديوان السياحة:سرقة دفتر شيكات... تورط موظّف وأجنبية وشريكان
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تعرض مجددا ديوان السياحة التابع لوزارة السياحة الى عملية اختلاس لحوالي 500 الف دينار تمت على مراحل من قبل...المزيد >>
بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحالت دائرةالاتهام على أنظار الدائرة الجنائية موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي بحالة إيقاف صحبة ثلاثة أشخاص...المزيد >>
طعن كهلا منعه من سرقة سيارته:إيقاف منحرف خطير بالجبل الأحمر
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير جدا صدرت في حقه...المزيد >>
لتعويض مرسوم 2011:قانون جديد للمصادرة يعتمد مبدأ حق الدفاع و«شرعية المصدر»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن مشروع القانون الجديد للمصادرة بات جاهزا، وسيحال قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه...المزيد >>
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
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