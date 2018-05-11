النادي البنزرتي ـ مستقبل قابس ( 3 ـ 2).. «القرش» خامس البطولة عن جدارة

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تمكن النادي البنزرتي من انهاء موسمه الرياضي في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد فوزه في الجولة الاخيرة عشية أمس على ضيفه مستقبل قابس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين. النادي البنزرتي اجبر خلال الجولتين الاخيرتين على استقبال منافسيه في ملعب المنزه في انتظار جاهزية ملعبه الرئيسي بعد ان تعذر عليه اجراء مقابلاته في ملعب منزل عبد الرحمان.
عودة في النتيجة
تمكن زياد العونلي من افتتاح النتيجة في الدقيقة 17 من اللقاء قبل ان يتمكن الضيوف من التعديل في الدقيقة 34 عن طريق سليم الزكار ثم ضاعف النتيجة للجليزة سليم المزليني في الدقيقة 44. قرش الشمال عرف كيف يمتص هيجان الضيوف واعاد تنظيم صفوفه ونزل في الشوط الثاني بوجه مغاير مما مكنه من تعديل النتيجة في الدقيقة 48 من اقدام حمزة الجلاصي قبل ان يوقع أسامة العمدوني على هدف الفوز في الدقيقة 63 مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في آخر جولات الموسم تمكن الهيئة المديرة من الاستعداد الجيد للموسم المقبل. النادي البنزرتي الذي كان عرضة لعقوبة قاسية من الفيفا فقد على اثرها ست نقاط كاملة من رصيده، قدم موسما استثنائيا على جميع الواجهات وحتى انسحابه من كأس تونس كان بوجه مشرف.
تمكن النادي البنزرتي من انهاء موسمه الرياضي في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد فوزه في الجولة الاخيرة عشية أمس على ضيفه مستقبل قابس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين. النادي البنزرتي اجبر خلال الجولتين الاخيرتين على استقبال منافسيه في ملعب المنزه في انتظار جاهزية ملعبه الرئيسي بعد ان تعذر عليه اجراء مقابلاته في ملعب منزل عبد الرحمان.
عودة في النتيجة
تمكن زياد العونلي من افتتاح النتيجة في الدقيقة 17 من اللقاء قبل ان يتمكن الضيوف من التعديل في الدقيقة 34 عن طريق سليم الزكار ثم ضاعف النتيجة للجليزة سليم المزليني في الدقيقة 44. قرش الشمال عرف كيف يمتص هيجان الضيوف واعاد تنظيم صفوفه ونزل في الشوط الثاني بوجه مغاير مما مكنه من تعديل النتيجة في الدقيقة 48 من اقدام حمزة الجلاصي قبل ان يوقع أسامة العمدوني على هدف الفوز في الدقيقة 63 مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في آخر جولات الموسم تمكن الهيئة المديرة من الاستعداد الجيد للموسم المقبل. النادي البنزرتي الذي كان عرضة لعقوبة قاسية من الفيفا فقد على اثرها ست نقاط كاملة من رصيده، قدم موسما استثنائيا على جميع الواجهات وحتى انسحابه من كأس تونس كان بوجه مشرف.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018