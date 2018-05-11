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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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النادي البنزرتي ـ مستقبل قابس ( 3 ـ 2).. «القرش» خامس البطولة عن جدارة
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كرة القدم
النادي البنزرتي ـ مستقبل قابس ( 3 ـ 2).. «القرش» خامس البطولة عن جدارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تمكن النادي البنزرتي من انهاء موسمه الرياضي في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد فوزه في الجولة الاخيرة عشية أمس على ضيفه مستقبل قابس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين. النادي البنزرتي اجبر خلال الجولتين الاخيرتين على استقبال منافسيه في ملعب المنزه في انتظار جاهزية ملعبه الرئيسي بعد ان تعذر عليه اجراء مقابلاته في ملعب منزل عبد الرحمان.
عودة في النتيجة
تمكن زياد العونلي من افتتاح النتيجة في الدقيقة 17 من اللقاء قبل ان يتمكن الضيوف من التعديل في الدقيقة 34 عن طريق سليم الزكار ثم ضاعف النتيجة للجليزة سليم المزليني في الدقيقة 44. قرش الشمال عرف كيف يمتص هيجان الضيوف واعاد تنظيم صفوفه ونزل في الشوط الثاني بوجه مغاير مما مكنه من تعديل النتيجة في الدقيقة 48 من اقدام حمزة الجلاصي قبل ان يوقع أسامة العمدوني على هدف الفوز في الدقيقة 63 مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في آخر جولات الموسم تمكن الهيئة المديرة من الاستعداد الجيد للموسم المقبل. النادي البنزرتي الذي كان عرضة لعقوبة قاسية من الفيفا فقد على اثرها ست نقاط كاملة من رصيده، قدم موسما استثنائيا على جميع الواجهات وحتى انسحابه من كأس تونس كان بوجه مشرف.

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كرة القدم
النادي البنزرتي ـ مستقبل قابس ( 3 ـ 2).. «القرش» خامس البطولة عن جدارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تمكن النادي البنزرتي من انهاء موسمه الرياضي في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد فوزه في الجولة الاخيرة عشية أمس على ضيفه مستقبل قابس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين. النادي البنزرتي اجبر خلال الجولتين الاخيرتين على استقبال منافسيه في ملعب المنزه في انتظار جاهزية ملعبه الرئيسي بعد ان تعذر عليه اجراء مقابلاته في ملعب منزل عبد الرحمان.
عودة في النتيجة
تمكن زياد العونلي من افتتاح النتيجة في الدقيقة 17 من اللقاء قبل ان يتمكن الضيوف من التعديل في الدقيقة 34 عن طريق سليم الزكار ثم ضاعف النتيجة للجليزة سليم المزليني في الدقيقة 44. قرش الشمال عرف كيف يمتص هيجان الضيوف واعاد تنظيم صفوفه ونزل في الشوط الثاني بوجه مغاير مما مكنه من تعديل النتيجة في الدقيقة 48 من اقدام حمزة الجلاصي قبل ان يوقع أسامة العمدوني على هدف الفوز في الدقيقة 63 مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في آخر جولات الموسم تمكن الهيئة المديرة من الاستعداد الجيد للموسم المقبل. النادي البنزرتي الذي كان عرضة لعقوبة قاسية من الفيفا فقد على اثرها ست نقاط كاملة من رصيده، قدم موسما استثنائيا على جميع الواجهات وحتى انسحابه من كأس تونس كان بوجه مشرف.

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