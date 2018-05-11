سوسة:فتح تحقيق في ضياع طفل الثلاث سنوات من روضة أطفال

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أكد المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة الطاهر العارم أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث «من أجل إهمال شؤون قاصر» وتتبّع كل من سيكشف عنه البحث، وذلك إثر ضياع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات خرج دون التفطن إليه من روضة أطفال، قبل أن يتم العثور عليه من قبل أعوان مركز الحرس بشط مريم من ولاية سوسة وإعادته إلى عائلته.
وأوضح العارم أنه تم أمس الأول إحالة المشرفين على هذا الفضاء على وكيل الجمهورية بتهمة الإهمال والتقصير مشيرا إلى أن مندوبية حماية الطفولة تتحرك وتتدخل فوريا عند تلقي أي إشعار حول وضعية سوء معاملة أو تهديد للطفولة في أي مؤسسة كانت، وإحالة الملفات على وكيل الجمهورية والمصالح المختصة، وأنه «لا يمكن التسامح والتغافل عن أي تقصير» حسب تأكيده.
أكد المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة الطاهر العارم أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث «من أجل إهمال شؤون قاصر» وتتبّع كل من سيكشف عنه البحث، وذلك إثر ضياع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات خرج دون التفطن إليه من روضة أطفال، قبل أن يتم العثور عليه من قبل أعوان مركز الحرس بشط مريم من ولاية سوسة وإعادته إلى عائلته.
وأوضح العارم أنه تم أمس الأول إحالة المشرفين على هذا الفضاء على وكيل الجمهورية بتهمة الإهمال والتقصير مشيرا إلى أن مندوبية حماية الطفولة تتحرك وتتدخل فوريا عند تلقي أي إشعار حول وضعية سوء معاملة أو تهديد للطفولة في أي مؤسسة كانت، وإحالة الملفات على وكيل الجمهورية والمصالح المختصة، وأنه «لا يمكن التسامح والتغافل عن أي تقصير» حسب تأكيده.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018