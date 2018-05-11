سوسة:فتح تحقيق في ضياع طفل الثلاث سنوات من روضة أطفال

أكد المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة الطاهر العارم أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث «من أجل إهمال شؤون قاصر» وتتبّع كل من سيكشف عنه البحث، وذلك إثر ضياع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات خرج دون التفطن إليه من روضة أطفال، قبل أن يتم العثور عليه من قبل أعوان مركز الحرس بشط مريم من ولاية سوسة وإعادته إلى عائلته.

وأوضح العارم أنه تم أمس الأول إحالة المشرفين على هذا الفضاء على وكيل الجمهورية بتهمة الإهمال والتقصير مشيرا إلى أن مندوبية حماية الطفولة تتحرك وتتدخل فوريا عند تلقي أي إشعار حول وضعية سوء معاملة أو تهديد للطفولة في أي مؤسسة كانت، وإحالة الملفات على وكيل الجمهورية والمصالح المختصة، وأنه «لا يمكن التسامح والتغافل عن أي تقصير» حسب تأكيده.





أنيس الكناني