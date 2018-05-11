اتحاد بن قردان ـ النجم الساحلي 2 ـ 1.. خطوة هامة على درب الانقاذ

نهاية مشوقة لبطولة الرابطة الاولى جسدها أمس لقاء اتحاد بن قردان الذي كان مطالبا بالفوز لتفادي النزول الآلي والنجم الساحلي الذي يلعب من أجل المركز الثاني وكان مطالبا أيضا بالانتصار وانتظار نتيجة الافريقي الذي سيلاقيه يوم الأحد في نهائي كأس تونس.

بداية قوية

فريق اتحاد بن قردان دخل اللقاء بقوة من أجل الحسم المبكر واستغلال تأثيرات الرحلة الإفريقية لليتوال الذي صمد خلال الدقائق الأولى أمام محاولات التهديف لشمس الدين الصامتي ولسعد الجزيري في الدقائق1و2و4 لكن مطلع الدقيقة 8 مكنت لسعد الجزيري من افتتاح النتيجة بعد ان استغل خطأ في محور الدفاع وغالط الحارس أشرف كرير الذي أنقذ مرماه في دق 17 من هدف ثان بعد رأسية الصامتي.

هدف قاتل

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر ردة فعل أبناء مضوي تمكن أبناء سمير السليمي من مضاعفة النتيجة في دق38 عن طريق شهاب الزغلامي الذي تلقى امدادا مليمتريا من خالد يحيى و بتسديدة قوية هز شباك ليتوال و أكد رغبة الاتحاد في ضمان البقاء بهدف قاتل امام نجم ضائع فكره خلال الشوط الأول كان منصبا على نهائي الكأس.

استفاقة متأخرة

الشوط الثاني بحث في بدايته اتحاد بن قردان عن هدف ثالث للاطمئنان لكن الحارس أشرف كرير تصدى بامتياز لمحاولات الجزيري والزغلامي ومرت مخالفة أحمد الرداوي جانبية في دق 54 وفي المقابل تحسن أداء النجم لكننا لم نسجل محاولات جدية للتهديف ماعدا فرصة ايمن الصفاقسي في دق74 و التي اعترض طريقها دفاع الاتحاد قبل ان يتمكن عمر زكري من تذليل الفارق مستغلا سوء تفاهم بين المدافع ياسين بوفالغة و الحارس مروان بريك الذي أنقذ مرماه من هدف التعادل في دق 86 أمام نفس اللاعب لتنتهي المباراة وسط فرحة لاحباء الاتحاد بتفادي النزول المباشر ولعب الباراج لضمان البقاء امام قفصة او الشابة في حين فرط ليتوال في المركز الثاني للافريقي .

تشكيلتا الفريقين

النجم الساحلي: كرير- البدوي (بن فرج) - بوغطاس- كوناتي- بعيو- العمراني –الطرابلسي (المثناني) - بن بلقاسم – مرعي - زكري- بن وناس (الصفاقسي)

اتحاد بن قردان: بريك – بوفالغة – كوليبالي - بن حسين – الطبوبي – الجزيري (بن اسماعيل) – الصامتي (الطرابلسي) – الرداوي – يحيى –الزغلامي (لوالوا) - السلامي

تحكيم: محرز المالكي





رؤوف عزيز