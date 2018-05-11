اتحاد بن قردان ـ النجم الساحلي 2 ـ 1.. خطوة هامة على درب الانقاذ

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نهاية مشوقة لبطولة الرابطة الاولى جسدها أمس لقاء اتحاد بن قردان الذي كان مطالبا بالفوز لتفادي النزول الآلي والنجم الساحلي الذي يلعب من أجل المركز الثاني وكان مطالبا أيضا بالانتصار وانتظار نتيجة الافريقي الذي سيلاقيه يوم الأحد في نهائي كأس تونس.
بداية قوية
فريق اتحاد بن قردان دخل اللقاء بقوة من أجل الحسم المبكر واستغلال تأثيرات الرحلة الإفريقية لليتوال الذي صمد خلال الدقائق الأولى أمام محاولات التهديف لشمس الدين الصامتي ولسعد الجزيري في الدقائق1و2و4 لكن مطلع الدقيقة 8 مكنت لسعد الجزيري من افتتاح النتيجة بعد ان استغل خطأ في محور الدفاع وغالط الحارس أشرف كرير الذي أنقذ مرماه في دق 17 من هدف ثان بعد رأسية الصامتي.
هدف قاتل
وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر ردة فعل أبناء مضوي تمكن أبناء سمير السليمي من مضاعفة النتيجة في دق38 عن طريق شهاب الزغلامي الذي تلقى امدادا مليمتريا من خالد يحيى و بتسديدة قوية هز شباك ليتوال و أكد رغبة الاتحاد في ضمان البقاء بهدف قاتل امام نجم ضائع فكره خلال الشوط الأول كان منصبا على نهائي الكأس.
استفاقة متأخرة
الشوط الثاني بحث في بدايته اتحاد بن قردان عن هدف ثالث للاطمئنان لكن الحارس أشرف كرير تصدى بامتياز لمحاولات الجزيري والزغلامي ومرت مخالفة أحمد الرداوي جانبية في دق 54 وفي المقابل تحسن أداء النجم لكننا لم نسجل محاولات جدية للتهديف ماعدا فرصة ايمن الصفاقسي في دق74 و التي اعترض طريقها دفاع الاتحاد قبل ان يتمكن عمر زكري من تذليل الفارق مستغلا سوء تفاهم بين المدافع ياسين بوفالغة و الحارس مروان بريك الذي أنقذ مرماه من هدف التعادل في دق 86 أمام نفس اللاعب لتنتهي المباراة وسط فرحة لاحباء الاتحاد بتفادي النزول المباشر ولعب الباراج لضمان البقاء امام قفصة او الشابة في حين فرط ليتوال في المركز الثاني للافريقي .
تشكيلتا الفريقين
النجم الساحلي: كرير- البدوي (بن فرج) - بوغطاس- كوناتي- بعيو- العمراني –الطرابلسي (المثناني) - بن بلقاسم – مرعي - زكري- بن وناس (الصفاقسي)
اتحاد بن قردان: بريك – بوفالغة – كوليبالي - بن حسين – الطبوبي – الجزيري (بن اسماعيل) – الصامتي (الطرابلسي) – الرداوي – يحيى –الزغلامي (لوالوا) - السلامي
تحكيم: محرز المالكي
نهاية مشوقة لبطولة الرابطة الاولى جسدها أمس لقاء اتحاد بن قردان الذي كان مطالبا بالفوز لتفادي النزول الآلي والنجم الساحلي الذي يلعب من أجل المركز الثاني وكان مطالبا أيضا بالانتصار وانتظار نتيجة الافريقي الذي سيلاقيه يوم الأحد في نهائي كأس تونس.
بداية قوية
فريق اتحاد بن قردان دخل اللقاء بقوة من أجل الحسم المبكر واستغلال تأثيرات الرحلة الإفريقية لليتوال الذي صمد خلال الدقائق الأولى أمام محاولات التهديف لشمس الدين الصامتي ولسعد الجزيري في الدقائق1و2و4 لكن مطلع الدقيقة 8 مكنت لسعد الجزيري من افتتاح النتيجة بعد ان استغل خطأ في محور الدفاع وغالط الحارس أشرف كرير الذي أنقذ مرماه في دق 17 من هدف ثان بعد رأسية الصامتي.
هدف قاتل
وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر ردة فعل أبناء مضوي تمكن أبناء سمير السليمي من مضاعفة النتيجة في دق38 عن طريق شهاب الزغلامي الذي تلقى امدادا مليمتريا من خالد يحيى و بتسديدة قوية هز شباك ليتوال و أكد رغبة الاتحاد في ضمان البقاء بهدف قاتل امام نجم ضائع فكره خلال الشوط الأول كان منصبا على نهائي الكأس.
استفاقة متأخرة
الشوط الثاني بحث في بدايته اتحاد بن قردان عن هدف ثالث للاطمئنان لكن الحارس أشرف كرير تصدى بامتياز لمحاولات الجزيري والزغلامي ومرت مخالفة أحمد الرداوي جانبية في دق 54 وفي المقابل تحسن أداء النجم لكننا لم نسجل محاولات جدية للتهديف ماعدا فرصة ايمن الصفاقسي في دق74 و التي اعترض طريقها دفاع الاتحاد قبل ان يتمكن عمر زكري من تذليل الفارق مستغلا سوء تفاهم بين المدافع ياسين بوفالغة و الحارس مروان بريك الذي أنقذ مرماه من هدف التعادل في دق 86 أمام نفس اللاعب لتنتهي المباراة وسط فرحة لاحباء الاتحاد بتفادي النزول المباشر ولعب الباراج لضمان البقاء امام قفصة او الشابة في حين فرط ليتوال في المركز الثاني للافريقي .
تشكيلتا الفريقين
النجم الساحلي: كرير- البدوي (بن فرج) - بوغطاس- كوناتي- بعيو- العمراني –الطرابلسي (المثناني) - بن بلقاسم – مرعي - زكري- بن وناس (الصفاقسي)
اتحاد بن قردان: بريك – بوفالغة – كوليبالي - بن حسين – الطبوبي – الجزيري (بن اسماعيل) – الصامتي (الطرابلسي) – الرداوي – يحيى –الزغلامي (لوالوا) - السلامي
تحكيم: محرز المالكي
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018