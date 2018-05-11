القبض على شاب الـ 18 سنةبتهمة قرصنة حسابات بنكية

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تمكّنت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة قاطن بولاية سوسة وحجزت داخل منزله 8 هواتف جوالة وجهاز إعلامية محمولا ومعدّات إلكترونيّة معدّة للقرصنة و6 بطاقات بنكيّة يستعملها المعني في عمليّات التحيّل ويقوم من خلالها بتحويل مبالغ ماليّة من حسابات أشخاص بالعديد من الفروع البنكيّة بمختلف ولايات الجمهوريّة إلى حسابه الخاصّ.وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز جميع المعدات ومباشرة قضية عدلية في الغرض ومواصلة التحرّيات مع المعني، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
تمكّنت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة قاطن بولاية سوسة وحجزت داخل منزله 8 هواتف جوالة وجهاز إعلامية محمولا ومعدّات إلكترونيّة معدّة للقرصنة و6 بطاقات بنكيّة يستعملها المعني في عمليّات التحيّل ويقوم من خلالها بتحويل مبالغ ماليّة من حسابات أشخاص بالعديد من الفروع البنكيّة بمختلف ولايات الجمهوريّة إلى حسابه الخاصّ.وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز جميع المعدات ومباشرة قضية عدلية في الغرض ومواصلة التحرّيات مع المعني، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018