القبض على شاب الـ 18 سنةبتهمة قرصنة حسابات بنكية

تمكّنت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة قاطن بولاية سوسة وحجزت داخل منزله 8 هواتف جوالة وجهاز إعلامية محمولا ومعدّات إلكترونيّة معدّة للقرصنة و6 بطاقات بنكيّة يستعملها المعني في عمليّات التحيّل ويقوم من خلالها بتحويل مبالغ ماليّة من حسابات أشخاص بالعديد من الفروع البنكيّة بمختلف ولايات الجمهوريّة إلى حسابه الخاصّ.وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز جميع المعدات ومباشرة قضية عدلية في الغرض ومواصلة التحرّيات مع المعني، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.