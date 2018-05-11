الملعب القابسي ـ الملعب التونسي 2 ـ 0 ...«الستيدة» سعيدة بالبقاء في «الناسيونال»

أمام أهمية النتيجة بالنسبة للملعب القابسي نزل أبناء المدرب محمد الكوكي بكل ثقلهم إلى الهجوم منذ إعلان الحكم محمد شعبان عن بداية المباراة ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتي وجد ايزاكا نفسه في وضعية سانحة للتسجيل بعد هفوة في دفاع البقلاوة لكنه أخطأ المرمى ثم توغل النفزي على الجهة اليمنى ووزع في اتجاه شولي الذي تباطأ وأضاع الفرصة قبل أن يتحصل الملعب القابسي على عدة كرات ثابتة لكن لم يفلح الخط الأمامي في مغالطة الحارس قيس العمدوني وفي المقابل فإن الملعب التونسي لم تكن محاولاته تشكل خطرا على دفاع المحليين وحتى الهجمات المعاكسة فقد تصدى لها دفاع الستيدة بقيادة أيمن محمود.

وبتشجيع من الجماهير الغفيرة ضغط الملعب القابسي في ربع الساعة الأخير لهذا الشوط وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36 لما نفذ النفزي ركنية وايزاكا بتسديدة رأسية يغالط الحارس قيس العمدوني 1 ـ 0... هذا الهدف زاد في حماس أبناء محمد الكوكي الذين واصلوا الضغط على منافسهم لكن دفاع البقلاوة تصدي لكل المحاولات لتنتهي الفترة الأولى بتقدم الستيدة .

الغرسلاوي يدعم

في الفترة الثانية واصل الملعب القابسي سيطرته على منافسه وبحث عن تضعيف النتيجة للاطمئنان على مصير المباراة وبعد إضاعة فرصة أولى بواسطة خلدون منصور تمكن زميله خالد خالد الغرسلاوي من إمضاء الهدف الثاني بعد سلسلة من المراوغات وتسديدة قوية غالطت الحارس قيس العمدوني 2 ـ 0 .

الكوكي يبحث عن الحلول

بعد قبوله للهدف الثاني لم يبق لمدرب البقلاوة نبيل الكوكي إلا لعب الهجوم خاصة بعد دخول الثنائي الياس الجريدي وربيع العمري لكن رغبة أبناء قابس في المحافظة على تفوقهم كان اقوى ليتمكن الملعب القابسي من ضمان بقائه بصفة نهائية بعد موسم صعب بكل المقاييس.

80 مليون من العجرودي

قبل انطلاق المباراة سلم الرئيس الشرفي للستيدة العياشي العجرودي مبلغ 80 الف دينار منحة للاعبين بعد تحقيق الانتصار وهو ما أعطى شحنة معنوية كبيرة لكافة المجموعة.

تشكيلتا الفريقين

الملعب القابسي:

وسيم نوارة ـ محمد أمين النفزي ـ أيمن محمود ـ أكرم بن ساسي ـ موزيس اوركوما ـ أحمد ميدة ـ علاء الدين قمش ـ خلدون منصور ـ خالد الغرسلاوي ـ شولي ـ ايزاكا أبودو.

الملعب التونسي:

قيس العمدوني ـ محمد بن علي ـ جاسر الخميري ـ محمد صالح المهذبي ـ حمزة الهمامي ـ أيمن الكثيري ـ خميس المعواني ـ يوسف الطرابلسي ـ الياس الجلاصي ـ جاك بيسون ـ سليم الجديد .

طاقم التحكيم: محمد شعبان بمساعدة محمد باكير وحسن شعبان





الطاهر الحمروني