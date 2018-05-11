بعد حجز 46 ختما وهويات ورخص سياقات مزورة:تفكيك عصابة لبيع سيارات مسروقة و تورّط ضابط وموظفة

تمكنت الشرطة العدلية أريانة المدينة، من القبض على مجرم خطير استولى على سيارات، وقد تم ايقاف موظفة في بلدية متيال فيل وزوجها اطار أمني، وحجز 46 ختما بلديا وبطاقات تعريف.

(الشروق) ـ

اكدت مصادر أمنية مطلعة لـ"الشروق" ان المتهم الرئيسي يدعى (م – م) كان ينشط في اطار شبكة تضم موظفة في بلدية متيال فيل بالعاصمة كانت تستعمل اختاما لموظفين تابعين للبلدية متوفين، وقد تم حجز 46 ختما بحوزتها وايقاف زوجها الأمني المتورط في الشبكة، كما تم ايقاف عدد 10 سيارات تولى المتهم الرئيسي تسويغهم خارج اطار القانون من قبل مواطنين ثم التفريط فيهم بالبيع بعد تدليس البطاقات الرمادية.

التفاصيل

وحسب نفس المصدر، فان الموظفة كان تتحصل على عمولة تتراوح بين 400 دينار والف دينار، للقيام بعقود البيع التي كانت تتم عبر بطاقات تعريف مدلسة وعقود توكيل مزورة، وافاد نفس المصدر ان المتهم تعرف على شخص يحمل نفس هويته، ويدعى معز «م» وأوهمه انه سيمكنه من الحصول على تأشيرة للسفر الى امريكا، ليستولي على جواز سفره الذي كان يستعمله لمغادرة البلاد، كما استعمل بطاقة تعريفه لإبرام عقود بيع السيارات التي استولى عليها بعد التحيل على مالكيها.وقد تولت فرقة الشرطة العدلية باريانة المدينة حجز عدد 9 سيارات، وحجز سيارة اخرى على ملك الموظفة بالبلدية، علما ان المتهم الرئيس صدرت في شانه 10 مناشير تفتيش في قضايا سرقة سيارات بكل من سوسة وحلق الوادي والعاصمة و اريانة ، واكد نفس المصدر ان المتهم كان يتسوغ منازل فاخرة ويوهم ضحاياه انه من الاثرياء، كما انه يربط معهم علاقات صداقة.

ضحايا يكشفون …

وقد أفادت «منية» في تصريح لـ"الشروق" انها تعرفت على المتهم عبر اعلان بيع سيارة نوع «كيا ريو»، عثرت عليه بموقع مشهور لبيع السيارات، وقد تعرفت على المتهم الذي زارها في منزلها وتعرف على افراد عائلتها، واتفقت معه على شراء السيارة المذكورة مقابل مبلغ مالي قدره 27.500 الف دينار، وقد اعرب المتهم عن حسن نيته وسلمها مبلغ 500 دينار بتعلة تعبيره عن فرحه بعد انجاب زوجته لتوأمين في حين انه كان يخطط لسرقتها.

وتابعت المتضررة ان المتهم احضر عقد توكيل وعقد بيع مستعملا بطاقة تعريف مدلسة وانه طلب منها القيام بالاجراءات الادارية لدى عون في الشباك رقم 1 ببلدية متيال فيل. وأضافت انه في ما بعد غادرت رفقة المتهم للقيام بالمعاينة في مصلحة الفحص الفني بسيدي حسين السيجومي، وانه اثناء ذلك قام المتهم بإيهامها بان له صديق بالمصلحة سيسرع في القيام بالإجراءات لينزلها بالطريق وكانت تتصل به بين الحين والاخر ويعلمها بانه مازال بصدد الانتظار ثم أغلق هاتفه ولهف اموالها، لتتفطن انها كانت ضحية شبكة خطيرة في تزوير الوثائق وبيع السيارات.

اعترافات

أما الضحية الثانية، فهو شاب كان يستعد للزواج، وقد تولى كراء سيارته لنفس المتهم، لمدة أسبوعين مقابل مبلغ مالي، وبعد ذلك اتصل به ليسترجع سيارته فطلب منه كراءها لفترة أخرى مقابل مبلغ مالي فوافق على ذلك، مؤكدا ان المتهم جدد بعد ذلك الاتصال، به واكد ان سيارته تسوغها شقيقه، وانه يرغب في تسوغ سيارة والدته فمكنه منها بعد ان التقيا في المطار، وقد جلب معه المتهم قوارير من الخمر الفاخرة وسلمه مبلغ قدره 250 دينار كمبلغ مالي هدية زواجه، ليقوم الضحية بتسويغه سيارة والدته، وبعد فترة اغلق المتهم هاتفه ليتبين ان سيارته تم بيعها في ما بعد لفتاة بمبلغ مالي قدره 16 الف دينار وقد تولت الوحدات الأمنية حجز السيارة وفتح تحقيق للبحث عن السيارة الثانية.كما تعرض شاب ثاني وهو مصور صحفي الى نفس العملية، وقد اكد لـ"الشروق" انه كان يمر بصعوبات مالية بعد تعرض ابنته الى توعك صحي فقرر تسويغ سيارته الى نفس المتهم، مقابل مبلغ مالي وقد حاول الاتصال بالمتهم إلا ان هاتفه كان مغلقا، فتحول الى مصلحة الفحص الفني فلم يجد ما يفيد ملكيته للسيارة، فقد تم فسخ جميع البيانات الخاصة بها من المنظومة الاعلامية الخاصة بالبطاقات الرمادية، مؤكدا ان سيارته لم يتم العثور عليها بعد.

500 ألف دينار

واكد نفس المصدر ان المتهم قام ايضا بتدليس ختم خاص بالتعريف بالامضاء، وانه اوهم رجل اعمال بانه صاحب شركة تركيب مصاعد، وقد سلمه رجل الاعمال مبلغا قدره 500 كمرحلة اولى على ان يسلمه مبالغ مالية اخرى بعد تركيب المصاعد الا ان المتهم الرئيسي ارسل له قطعا من الخردة على انها مصاعد، وقد تولى المتضرر تقديم شكايات في الغرض.

حجز 10 سيارات.

حجز اكثر من 7 بطاقات تعريف مدلسة.

حجز رخص سياقة مدلسة.

حجز 46 ختما لموظفين متوفين

ايقاف موظفة وزوجها اطار أمني

تحقيق خديجة يحياوي