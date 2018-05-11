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في رسالة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد.. الترجي يهدّد بعدم خوض نهائي الكأس
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كرة اليد
في رسالة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد.. الترجي يهدّد بعدم خوض نهائي الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

وجهت ادارة الترجي الرياضي مراسلة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد تستنكر فيها المظالم التي يتعرض لها فريق اكابر كرة اليد في تنقلاته خارج قاعته وآخرها مباراة مكارم المهدية.
وذكر الترجي في مراسلته انه يحسن استقبال ضيوفه في قاعة محمد الزواوي ويوفر كل ضمانات نجاح المقابلات ويحترم المنافسين والتحكيم ويستقبل الرسميين من المكتب الجامعي والرابطة وادارة التحكيم وفي المقابل فانه لا يجد من يرافق فريقه الى قاعات اخرى لضمان السير العادي للمقابلات وذكر البيان ان الترجي تحول بفريق كامل يضم 7 اشخاص لتصوير المباراة اضافة للمصور على الموقع الرسمي للترجي وتحصل على تكليف بمهمة ومع ذلك فان مسؤولي مكارم المهدية منعوهم من القيام بتصوير المباراة للتغطية على المظالم التحكيمية ضد فريقهم حسب ما جاء في البلاغ.
تهديد صريح
الترجي هدد بعدم خوض نهائي كاس تونس وقال انها ستكون سابقة تاريخية في كرة اليد التونسية كما هدد ايضا بمواصلة ما تبقى من مقابلات البلاي اوف بفريق الاواسط.
وقررت ادارة الترجي ايضا عدم السماح لاي كان من الفرق المنافسة بدخول القاعة باستثناء اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين .
كما قررت منع اي عضو من المكتب الجامعي او مكتب الرابطة من حضور مقابلات الفريق في قاعة الزواوي دون الاستظهار بتكليف بمهمة.
وتضمن البيان ايضا التأكيد على منع اي وسيلة اعلامية من تصوير المقابلات او بثها من قاعة الزواوي.
المعاملة بالمثل
أكد قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بالترجي ان كل هذه الاجراءات اتخذها الترجي للدفاع عن حقوقه الشرعية حسب ما جاء في البيان وأكد ايضا ان فريقه لن يلعب اية مباراة حتى يبتّ المكتب الجامعي في احتراز فريقه ضد مشاركة الياس الزمال وهي حسب راينا المتواضع ورطة وقع فيها المكتب الجامعي بعد ان اتخذ نصف عقوبة ضد المكارم حيث حذف النقاط من رصيده ولم يعاقب اللاعب الذي وقع ضده الاحتراز.
واكد عطية ان فريقه تقبل معاقبة انيس المحمودي ولم يحتج ولم يستأنف العقوبة وانتظر تطبيق القانون على الجميع دون حسابات ولكن ذلك لم يحصل وقال ان فريقه سيطبق مبدأ المعاملة بالمثل في قاعته. فكيف سيتعامل المكتب الجامعي مع احتجاجات الترجي ومطالبه ؟

منير الزوابي
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كرة اليد
في رسالة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد.. الترجي يهدّد بعدم خوض نهائي الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

وجهت ادارة الترجي الرياضي مراسلة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد تستنكر فيها المظالم التي يتعرض لها فريق اكابر كرة اليد في تنقلاته خارج قاعته وآخرها مباراة مكارم المهدية.
وذكر الترجي في مراسلته انه يحسن استقبال ضيوفه في قاعة محمد الزواوي ويوفر كل ضمانات نجاح المقابلات ويحترم المنافسين والتحكيم ويستقبل الرسميين من المكتب الجامعي والرابطة وادارة التحكيم وفي المقابل فانه لا يجد من يرافق فريقه الى قاعات اخرى لضمان السير العادي للمقابلات وذكر البيان ان الترجي تحول بفريق كامل يضم 7 اشخاص لتصوير المباراة اضافة للمصور على الموقع الرسمي للترجي وتحصل على تكليف بمهمة ومع ذلك فان مسؤولي مكارم المهدية منعوهم من القيام بتصوير المباراة للتغطية على المظالم التحكيمية ضد فريقهم حسب ما جاء في البلاغ.
تهديد صريح
الترجي هدد بعدم خوض نهائي كاس تونس وقال انها ستكون سابقة تاريخية في كرة اليد التونسية كما هدد ايضا بمواصلة ما تبقى من مقابلات البلاي اوف بفريق الاواسط.
وقررت ادارة الترجي ايضا عدم السماح لاي كان من الفرق المنافسة بدخول القاعة باستثناء اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين .
كما قررت منع اي عضو من المكتب الجامعي او مكتب الرابطة من حضور مقابلات الفريق في قاعة الزواوي دون الاستظهار بتكليف بمهمة.
وتضمن البيان ايضا التأكيد على منع اي وسيلة اعلامية من تصوير المقابلات او بثها من قاعة الزواوي.
المعاملة بالمثل
أكد قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بالترجي ان كل هذه الاجراءات اتخذها الترجي للدفاع عن حقوقه الشرعية حسب ما جاء في البيان وأكد ايضا ان فريقه لن يلعب اية مباراة حتى يبتّ المكتب الجامعي في احتراز فريقه ضد مشاركة الياس الزمال وهي حسب راينا المتواضع ورطة وقع فيها المكتب الجامعي بعد ان اتخذ نصف عقوبة ضد المكارم حيث حذف النقاط من رصيده ولم يعاقب اللاعب الذي وقع ضده الاحتراز.
واكد عطية ان فريقه تقبل معاقبة انيس المحمودي ولم يحتج ولم يستأنف العقوبة وانتظر تطبيق القانون على الجميع دون حسابات ولكن ذلك لم يحصل وقال ان فريقه سيطبق مبدأ المعاملة بالمثل في قاعته. فكيف سيتعامل المكتب الجامعي مع احتجاجات الترجي ومطالبه ؟

منير الزوابي
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