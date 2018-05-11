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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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منزل تميم:وفاة طفل الـ 5 سنوات بعد أن علق ببلور سيارة
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القضائي
منزل تميم:وفاة طفل الـ 5 سنوات بعد أن علق ببلور سيارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مكتب نابل (الشروق)
توفي طفل عمره 5سنوات يوم امس في منطقة الوديان من معتمدية منزل تميم بعد أن وجد مشنوقا في بلور سيارة وصورة الحادثة أن الطفل كان يلهو بدراجته فتوقف قرب سيارة أبيه الذي كان بلور بابها الامامي نصف مفتوح وادخل راسه وهو يركب الدراجة التي سقطت وبقي الطفل معلقا في البلور حتى اختنق. ولما تفطن له والده سارع بنقله إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري ورغم محاولات إسعافه إلا أنه توفي وقد تم الاحتفاظ بالجثة لإعداد التقرير الطبي وتحديد أسباب الوفاة.

خالد الهرقام
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القضائي
منزل تميم:وفاة طفل الـ 5 سنوات بعد أن علق ببلور سيارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مكتب نابل (الشروق)
توفي طفل عمره 5سنوات يوم امس في منطقة الوديان من معتمدية منزل تميم بعد أن وجد مشنوقا في بلور سيارة وصورة الحادثة أن الطفل كان يلهو بدراجته فتوقف قرب سيارة أبيه الذي كان بلور بابها الامامي نصف مفتوح وادخل راسه وهو يركب الدراجة التي سقطت وبقي الطفل معلقا في البلور حتى اختنق. ولما تفطن له والده سارع بنقله إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري ورغم محاولات إسعافه إلا أنه توفي وقد تم الاحتفاظ بالجثة لإعداد التقرير الطبي وتحديد أسباب الوفاة.

خالد الهرقام
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بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحالت دائرةالاتهام على أنظار الدائرة الجنائية موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي بحالة إيقاف صحبة ثلاثة أشخاص...
المزيد >>
طعن كهلا منعه من سرقة سيارته:إيقاف منحرف خطير بالجبل الأحمر
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير جدا صدرت في حقه...
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لتعويض مرسوم 2011:قانون جديد للمصادرة يعتمد مبدأ حق الدفاع و«شرعية المصدر»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن مشروع القانون الجديد للمصادرة بات جاهزا، وسيحال قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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