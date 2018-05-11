منزل تميم:وفاة طفل الـ 5 سنوات بعد أن علق ببلور سيارة

-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
مكتب نابل (الشروق)
توفي طفل عمره 5سنوات يوم امس في منطقة الوديان من معتمدية منزل تميم بعد أن وجد مشنوقا في بلور سيارة وصورة الحادثة أن الطفل كان يلهو بدراجته فتوقف قرب سيارة أبيه الذي كان بلور بابها الامامي نصف مفتوح وادخل راسه وهو يركب الدراجة التي سقطت وبقي الطفل معلقا في البلور حتى اختنق. ولما تفطن له والده سارع بنقله إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري ورغم محاولات إسعافه إلا أنه توفي وقد تم الاحتفاظ بالجثة لإعداد التقرير الطبي وتحديد أسباب الوفاة.
مكتب نابل (الشروق)
توفي طفل عمره 5سنوات يوم امس في منطقة الوديان من معتمدية منزل تميم بعد أن وجد مشنوقا في بلور سيارة وصورة الحادثة أن الطفل كان يلهو بدراجته فتوقف قرب سيارة أبيه الذي كان بلور بابها الامامي نصف مفتوح وادخل راسه وهو يركب الدراجة التي سقطت وبقي الطفل معلقا في البلور حتى اختنق. ولما تفطن له والده سارع بنقله إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري ورغم محاولات إسعافه إلا أنه توفي وقد تم الاحتفاظ بالجثة لإعداد التقرير الطبي وتحديد أسباب الوفاة.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018