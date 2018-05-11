منزل تميم:وفاة طفل الـ 5 سنوات بعد أن علق ببلور سيارة

مكتب نابل (الشروق)

توفي طفل عمره 5سنوات يوم امس في منطقة الوديان من معتمدية منزل تميم بعد أن وجد مشنوقا في بلور سيارة وصورة الحادثة أن الطفل كان يلهو بدراجته فتوقف قرب سيارة أبيه الذي كان بلور بابها الامامي نصف مفتوح وادخل راسه وهو يركب الدراجة التي سقطت وبقي الطفل معلقا في البلور حتى اختنق. ولما تفطن له والده سارع بنقله إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري ورغم محاولات إسعافه إلا أنه توفي وقد تم الاحتفاظ بالجثة لإعداد التقرير الطبي وتحديد أسباب الوفاة.





خالد الهرقام