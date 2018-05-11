لتعويض مرسوم 2011:قانون جديد للمصادرة يعتمد مبدأ حق الدفاع و«شرعية المصدر»

تونس (الشروق)

علمت «الشروق» أن مشروع القانون الجديد للمصادرة بات جاهزا، وسيحال قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ أواخر الصائفة القادمة.

وذكرت مصادر «الشروق» أن مسألة تعويض مرسوم المصادرة الصادر في مارس 2011، بقانون جديد طرحت منذ حكومة الحبيب الصيد، وظلّ الملف يراوح مكانه وذلك بالنظر الى التجاذبات الكبيرة المحيطة بمسألة المصادرة خاصة في ظلّ خوف الحكومات المتعاقبة من عدم دستورية المرسوم الصادر منذ 2011 والذي اعتمد بالأساس على مصادرة أملاك كل شخص كبيرا أو صغيرا وله قرابة دموية من بعيد أو قريب بعائلة أو أصهار بن علي دون البحث في مدى شرعية تلك الأملاك.

وحسب معطيات «الشروق» فإن مشروع القانون الجديد للمصادرة سعى الى تفادي كوارث مرسوم 2011 والذي سيبقى قطعا «عارا» على علوية القانون واحترام حقوق الأفراد.

وحسب ذات المعلومات فإن عددا من المشمولين بالمصادرة منذ 2011 ستتم تسوية وضعياتهم وإعادة الحقّ الى صاحبه، ومن بينهم وزراء سابقون وهم عبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني وورثة المرحوم عبد العزيز بن ضياء وعبد اللّه القلال وعدد من «الأطفال» من أقارب بن علي وأصهاره وبذلك يكون انطلاق العمل بالقانون الجديد للمصادرة على أسس تحترم حق الدفاع ومبدأ شرعية المصدر.





سليم العجرودي