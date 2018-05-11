لتعويض مرسوم 2011:قانون جديد للمصادرة يعتمد مبدأ حق الدفاع و«شرعية المصدر»

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تونس (الشروق)
علمت «الشروق» أن مشروع القانون الجديد للمصادرة بات جاهزا، وسيحال قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ أواخر الصائفة القادمة.
وذكرت مصادر «الشروق» أن مسألة تعويض مرسوم المصادرة الصادر في مارس 2011، بقانون جديد طرحت منذ حكومة الحبيب الصيد، وظلّ الملف يراوح مكانه وذلك بالنظر الى التجاذبات الكبيرة المحيطة بمسألة المصادرة خاصة في ظلّ خوف الحكومات المتعاقبة من عدم دستورية المرسوم الصادر منذ 2011 والذي اعتمد بالأساس على مصادرة أملاك كل شخص كبيرا أو صغيرا وله قرابة دموية من بعيد أو قريب بعائلة أو أصهار بن علي دون البحث في مدى شرعية تلك الأملاك.
وحسب معطيات «الشروق» فإن مشروع القانون الجديد للمصادرة سعى الى تفادي كوارث مرسوم 2011 والذي سيبقى قطعا «عارا» على علوية القانون واحترام حقوق الأفراد.
وحسب ذات المعلومات فإن عددا من المشمولين بالمصادرة منذ 2011 ستتم تسوية وضعياتهم وإعادة الحقّ الى صاحبه، ومن بينهم وزراء سابقون وهم عبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني وورثة المرحوم عبد العزيز بن ضياء وعبد اللّه القلال وعدد من «الأطفال» من أقارب بن علي وأصهاره وبذلك يكون انطلاق العمل بالقانون الجديد للمصادرة على أسس تحترم حق الدفاع ومبدأ شرعية المصدر.
تونس (الشروق)
علمت «الشروق» أن مشروع القانون الجديد للمصادرة بات جاهزا، وسيحال قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ أواخر الصائفة القادمة.
وذكرت مصادر «الشروق» أن مسألة تعويض مرسوم المصادرة الصادر في مارس 2011، بقانون جديد طرحت منذ حكومة الحبيب الصيد، وظلّ الملف يراوح مكانه وذلك بالنظر الى التجاذبات الكبيرة المحيطة بمسألة المصادرة خاصة في ظلّ خوف الحكومات المتعاقبة من عدم دستورية المرسوم الصادر منذ 2011 والذي اعتمد بالأساس على مصادرة أملاك كل شخص كبيرا أو صغيرا وله قرابة دموية من بعيد أو قريب بعائلة أو أصهار بن علي دون البحث في مدى شرعية تلك الأملاك.
وحسب معطيات «الشروق» فإن مشروع القانون الجديد للمصادرة سعى الى تفادي كوارث مرسوم 2011 والذي سيبقى قطعا «عارا» على علوية القانون واحترام حقوق الأفراد.
وحسب ذات المعلومات فإن عددا من المشمولين بالمصادرة منذ 2011 ستتم تسوية وضعياتهم وإعادة الحقّ الى صاحبه، ومن بينهم وزراء سابقون وهم عبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني وورثة المرحوم عبد العزيز بن ضياء وعبد اللّه القلال وعدد من «الأطفال» من أقارب بن علي وأصهاره وبذلك يكون انطلاق العمل بالقانون الجديد للمصادرة على أسس تحترم حق الدفاع ومبدأ شرعية المصدر.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018