نادي اولمبيك مدنين ـ الترجّي الجرجيسي (0 ـ 3).. انتصــــــار غيــــــر كــــــاف

لم يشهد الشوط الاوّل من لقاء الجارين نادي اولمبيك مدنين وضيفه الترجّي الجرجيسي مستوى فنّيّا طيّبا على الاقل من الاخير الذي كان مطالبا اكثر من مضيّفه بتحقيق الانتصار، لكنّه مع ذلك عرف كيف يفكّك دفاع المحليين من خلال الترفيع في النسق والتكيّف مع الخطّة الدفاعيّة المنتهجة من طرف زملاء انور فضيل مع المحافظة على التركيز، بما جعل اللعب منحصرا في وسط الميدان دون تسجيل محاولات تهديف جدّيّة من الجهتين الى غاية الدق 20 التي شهدت اوّل هجوم مركّز للترجّي الجرجيسي قاده علاء عبّاس لكن تصويبته مرّت بجانب المرمى، وفي الدق 23 تمكّن لورال مواندا من افتتاح النتيجة للضيوف لكن الحكم الغى الهدف بداعى تسلّل غير موجود، ليتواصل اللعب رتيبا الى غاية الدق 42 التي شهدت نجاح قائد الفريق مالك بحر في كشف شباك انور فضيل وترجمة سيطرة فريقه على مجرى اللعب بكرة راسيّة قويّة.

الشوط الثاني دخله الترجّي الجرجيسي باكثر رغبة في مضاعفة النتيجة وبالتالي الاطمئنان عليها و» قتل « المباراة بصفة مبكّرة، حيث بعد تحذير اوّل من شهاب الجبالي في الدق 48 لمّا صوّب كرة قويّة مرّت بجانب المرمى، وذلك بعد ان تمكّن نفس اللاعب الجبالي من مضاعفة النتيجة في الدق 55 بعد ان راوغ لمين سامتا وسدّد كرة يساريّة قويّة اسكنها شباك فضيل، وفي الدق 73 توصّل شهاب الجبالي الى تثليث النتيجة . ولمّا كانت المباراة متواصلة وبانخفاض نسقها الى حد الدق 88، اعلن الحكم نضال لطيّف عن ضربة جزاء للفريق المحلّي فشل في تحويلها الى هدف تذليل الفارق مالك الجزيري، وذلك بتصدّي الحارس ايمن جابالله للكرة.

تشكيلتا الفريقين

نادي اولمبيك مدنين :

انور فضيل (مهيب شامخ) – لمين سامتا – مالك الميلادي – محمد علي الكردغلي – اسامة لسود – نزار الطويل – محمّد بن طرشة – وسيم النغموشي – عزيز الشتيوي – علي العمري – اشرف بن ضياف.

الترجّي الجرجيسي:

ايمن جابالله – غيث المعروفي – حسام الشبلي ( الصادق الوريمي) – بهاء الدين بن عثمان – مالك بحر – المختار فال – اسامة العلوي – شاكر الرقيعي (زهير التواتي) – لورال مواندا – شهاب الجبالي – علاء الدين عبّاس .

تحكيم : نضال لطيف بمساعدة كل من غازي الجلولي ووسيم عمارة وحسام الحاج علي كحكم رابع وراقب المقابلة محسن بالعيد.

هوامش من المباراة

ـ تم قبل بداية لقاء الجارين تكريم القائد ايمن منافق من طرف فريقه نادي اولمبيك مدنين وذلك بعد ان استنكر احبّاء الفريق قرار عدم تشريكه في لقاء امس بين فريقه السابق الترجي الجرجيسي والحالي نادي اولمبيك مدنين .

ـ مدرّب نادي اولمبيك مدنين حاتم المدنيني يقوم بتشريك اصغر لاعب في البطولة الوطنيّة وهو الحارس مهيب شامخ ابن 17 ربيعا .





محمّد نجيب العليوي