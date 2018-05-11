طعن كهلا منعه من سرقة سيارته:إيقاف منحرف خطير بالجبل الأحمر

تونس (الشروق)

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير جدا صدرت في حقه أكثر من 10 مناشير تفتيش من أجل جرائم السلب واستعمال العنف ومحاولة القتل العمد.

وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، من سكان جهة الجبل الأحمر ويحمل كنية معروفة حيث تورّط في عديد القضايا المتعلقة بالسلب واستعمال العنف، حيث يعترض المارة بالعمران والبلفيدير، ويهدّدهم بواسطة سكّين قبل افتكاك ما لديهم من أموال وهواتف وتظاهرات ثمينة ومما نسب للمظنون فيه اعتراضه طالبا جامعيا بجهة البلفيدير وإجباره على نزع حذائه الرياضي وافتكاكه منه بعد وضع سكين كبيرة الحجم على جنبه.

كما تورط المظنون فيه في طعن صاحب سيارة كانت مركونة بالعمران حيث ضبطه المتضرّر بصدد محاولة تهشيم بلور النافذة، وعندما تصدّي له طعنه بسكينه في مناسبتين إحداهما على مستوى الرّقبة ونجا المتضرر من موت محقّق.

وجاء في محاضر البحث أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران نجحوا أول أمس في إلقاء القبض على المظنون فيه بعد كمين محكم نصبوه له في الطريق عندما كان على متن دراجة نارية يستعملها في عمليات السلب التي يقوم بها وتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.





س . ع