طعن كهلا منعه من سرقة سيارته:إيقاف منحرف خطير بالجبل الأحمر

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تونس (الشروق)
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير جدا صدرت في حقه أكثر من 10 مناشير تفتيش من أجل جرائم السلب واستعمال العنف ومحاولة القتل العمد.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، من سكان جهة الجبل الأحمر ويحمل كنية معروفة حيث تورّط في عديد القضايا المتعلقة بالسلب واستعمال العنف، حيث يعترض المارة بالعمران والبلفيدير، ويهدّدهم بواسطة سكّين قبل افتكاك ما لديهم من أموال وهواتف وتظاهرات ثمينة ومما نسب للمظنون فيه اعتراضه طالبا جامعيا بجهة البلفيدير وإجباره على نزع حذائه الرياضي وافتكاكه منه بعد وضع سكين كبيرة الحجم على جنبه.
كما تورط المظنون فيه في طعن صاحب سيارة كانت مركونة بالعمران حيث ضبطه المتضرّر بصدد محاولة تهشيم بلور النافذة، وعندما تصدّي له طعنه بسكينه في مناسبتين إحداهما على مستوى الرّقبة ونجا المتضرر من موت محقّق.
وجاء في محاضر البحث أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران نجحوا أول أمس في إلقاء القبض على المظنون فيه بعد كمين محكم نصبوه له في الطريق عندما كان على متن دراجة نارية يستعملها في عمليات السلب التي يقوم بها وتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.
تونس (الشروق)
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير جدا صدرت في حقه أكثر من 10 مناشير تفتيش من أجل جرائم السلب واستعمال العنف ومحاولة القتل العمد.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، من سكان جهة الجبل الأحمر ويحمل كنية معروفة حيث تورّط في عديد القضايا المتعلقة بالسلب واستعمال العنف، حيث يعترض المارة بالعمران والبلفيدير، ويهدّدهم بواسطة سكّين قبل افتكاك ما لديهم من أموال وهواتف وتظاهرات ثمينة ومما نسب للمظنون فيه اعتراضه طالبا جامعيا بجهة البلفيدير وإجباره على نزع حذائه الرياضي وافتكاكه منه بعد وضع سكين كبيرة الحجم على جنبه.
كما تورط المظنون فيه في طعن صاحب سيارة كانت مركونة بالعمران حيث ضبطه المتضرّر بصدد محاولة تهشيم بلور النافذة، وعندما تصدّي له طعنه بسكينه في مناسبتين إحداهما على مستوى الرّقبة ونجا المتضرر من موت محقّق.
وجاء في محاضر البحث أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران نجحوا أول أمس في إلقاء القبض على المظنون فيه بعد كمين محكم نصبوه له في الطريق عندما كان على متن دراجة نارية يستعملها في عمليات السلب التي يقوم بها وتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018