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بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء
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القضائي
بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تونس (الشروق)
أحالت دائرةالاتهام على أنظار الدائرة الجنائية موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي بحالة إيقاف صحبة ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية تدليس عقود بيع أرض بالجهة.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن احدى الجهات الرقابية الحكومية تفطنت سنة 2017 الى وجود تلاعب في عمليات بيع أراض تبيّن أن أصحابها إما متوفون أو مقيمون في الخارج، ولا علم لهم ببيع أرض يملكونها. وبمزيد من التحرّي تبيّن أن عقود بيع تلك الأراضي مدلسة، وهو ما أوصل الى الكشف عن تورط موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي، في المساعدة على تدليس عقود البيع المذكورة، والتعريف على الإمضاءات المتعلقة بها، وقد تسلّمت مبالغ مالية متفاوتة من ثلاثة أشخاص ابتاعوا تلك الأراضي ليتم إيقافهم جميعا وصدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن وأكد الاختبار الفني المجرى على تلك العقود وجود شبهة تدليس تعلقت بها والتعريف بإمضاءات أصحاب الأراضي المتوفين أو المقيمين بالخارج. وقد قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.

سليم العجرودي
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القضائي
بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تونس (الشروق)
أحالت دائرةالاتهام على أنظار الدائرة الجنائية موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي بحالة إيقاف صحبة ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية تدليس عقود بيع أرض بالجهة.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن احدى الجهات الرقابية الحكومية تفطنت سنة 2017 الى وجود تلاعب في عمليات بيع أراض تبيّن أن أصحابها إما متوفون أو مقيمون في الخارج، ولا علم لهم ببيع أرض يملكونها. وبمزيد من التحرّي تبيّن أن عقود بيع تلك الأراضي مدلسة، وهو ما أوصل الى الكشف عن تورط موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي، في المساعدة على تدليس عقود البيع المذكورة، والتعريف على الإمضاءات المتعلقة بها، وقد تسلّمت مبالغ مالية متفاوتة من ثلاثة أشخاص ابتاعوا تلك الأراضي ليتم إيقافهم جميعا وصدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن وأكد الاختبار الفني المجرى على تلك العقود وجود شبهة تدليس تعلقت بها والتعريف بإمضاءات أصحاب الأراضي المتوفين أو المقيمين بالخارج. وقد قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.

سليم العجرودي
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بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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النوري الصل
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