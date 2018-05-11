بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفّون:موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء

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تونس (الشروق)
أحالت دائرةالاتهام على أنظار الدائرة الجنائية موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي بحالة إيقاف صحبة ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية تدليس عقود بيع أرض بالجهة.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن احدى الجهات الرقابية الحكومية تفطنت سنة 2017 الى وجود تلاعب في عمليات بيع أراض تبيّن أن أصحابها إما متوفون أو مقيمون في الخارج، ولا علم لهم ببيع أرض يملكونها. وبمزيد من التحرّي تبيّن أن عقود بيع تلك الأراضي مدلسة، وهو ما أوصل الى الكشف عن تورط موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي، في المساعدة على تدليس عقود البيع المذكورة، والتعريف على الإمضاءات المتعلقة بها، وقد تسلّمت مبالغ مالية متفاوتة من ثلاثة أشخاص ابتاعوا تلك الأراضي ليتم إيقافهم جميعا وصدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن وأكد الاختبار الفني المجرى على تلك العقود وجود شبهة تدليس تعلقت بها والتعريف بإمضاءات أصحاب الأراضي المتوفين أو المقيمين بالخارج. وقد قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
تونس (الشروق)
أحالت دائرةالاتهام على أنظار الدائرة الجنائية موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي بحالة إيقاف صحبة ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية تدليس عقود بيع أرض بالجهة.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن احدى الجهات الرقابية الحكومية تفطنت سنة 2017 الى وجود تلاعب في عمليات بيع أراض تبيّن أن أصحابها إما متوفون أو مقيمون في الخارج، ولا علم لهم ببيع أرض يملكونها. وبمزيد من التحرّي تبيّن أن عقود بيع تلك الأراضي مدلسة، وهو ما أوصل الى الكشف عن تورط موظفة ببلدية سيدي حسين السيجومي، في المساعدة على تدليس عقود البيع المذكورة، والتعريف على الإمضاءات المتعلقة بها، وقد تسلّمت مبالغ مالية متفاوتة من ثلاثة أشخاص ابتاعوا تلك الأراضي ليتم إيقافهم جميعا وصدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن وأكد الاختبار الفني المجرى على تلك العقود وجود شبهة تدليس تعلقت بها والتعريف بإمضاءات أصحاب الأراضي المتوفين أو المقيمين بالخارج. وقد قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018