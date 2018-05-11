أخبار مستقبل قابس.. قشــي في الهـــلال السودانـــي لثــلاث سنـــــــــــوات

مع نهاية الموسم الكروي الحالي سيجد فريق مستقبل قابس نفسه في وضع لا يحسد عليه في ما يتصل بالرصيد البشري للفريق حيث ينتظر خروج عديد اللاعبين بحكم انتهاء عقودهم ونذكر من بينهم علي العياري، صدام بن عزيزة، نضال سعيد وعلي عبد العزيز قشي المدافع الجزائري الذي أجرى الفحوصات الطبية مؤخرا بنجاح مع الهلال السوداني وتوصل الطرفان الى اتفاق رسمي يقضي بتحوله الى هذا الفريق لثلاث مواسم قادمة في انتظار امضاء العقد رسميا يوم 1 جويلية بعد نهاية عقده الحالي مع الجليزة يوم 30 جوان.

رؤوف