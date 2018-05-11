أخبار مستقبل قابس.. قشــي في الهـــلال السودانـــي لثــلاث سنـــــــــــوات

-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
مع نهاية الموسم الكروي الحالي سيجد فريق مستقبل قابس نفسه في وضع لا يحسد عليه في ما يتصل بالرصيد البشري للفريق حيث ينتظر خروج عديد اللاعبين بحكم انتهاء عقودهم ونذكر من بينهم علي العياري، صدام بن عزيزة، نضال سعيد وعلي عبد العزيز قشي المدافع الجزائري الذي أجرى الفحوصات الطبية مؤخرا بنجاح مع الهلال السوداني وتوصل الطرفان الى اتفاق رسمي يقضي بتحوله الى هذا الفريق لثلاث مواسم قادمة في انتظار امضاء العقد رسميا يوم 1 جويلية بعد نهاية عقده الحالي مع الجليزة يوم 30 جوان.
مع نهاية الموسم الكروي الحالي سيجد فريق مستقبل قابس نفسه في وضع لا يحسد عليه في ما يتصل بالرصيد البشري للفريق حيث ينتظر خروج عديد اللاعبين بحكم انتهاء عقودهم ونذكر من بينهم علي العياري، صدام بن عزيزة، نضال سعيد وعلي عبد العزيز قشي المدافع الجزائري الذي أجرى الفحوصات الطبية مؤخرا بنجاح مع الهلال السوداني وتوصل الطرفان الى اتفاق رسمي يقضي بتحوله الى هذا الفريق لثلاث مواسم قادمة في انتظار امضاء العقد رسميا يوم 1 جويلية بعد نهاية عقده الحالي مع الجليزة يوم 30 جوان.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018