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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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أخبار مستقبل قابس.. قشــي في الهـــلال السودانـــي لثــلاث سنـــــــــــوات
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. قشــي في الهـــلال السودانـــي لثــلاث سنـــــــــــوات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مع نهاية الموسم الكروي الحالي سيجد فريق مستقبل قابس نفسه في وضع لا يحسد عليه في ما يتصل بالرصيد البشري للفريق حيث ينتظر خروج عديد اللاعبين بحكم انتهاء عقودهم ونذكر من بينهم علي العياري، صدام بن عزيزة، نضال سعيد وعلي عبد العزيز قشي المدافع الجزائري الذي أجرى الفحوصات الطبية مؤخرا بنجاح مع الهلال السوداني وتوصل الطرفان الى اتفاق رسمي يقضي بتحوله الى هذا الفريق لثلاث مواسم قادمة في انتظار امضاء العقد رسميا يوم 1 جويلية بعد نهاية عقده الحالي مع الجليزة يوم 30 جوان.

رؤوف
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. قشــي في الهـــلال السودانـــي لثــلاث سنـــــــــــوات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مع نهاية الموسم الكروي الحالي سيجد فريق مستقبل قابس نفسه في وضع لا يحسد عليه في ما يتصل بالرصيد البشري للفريق حيث ينتظر خروج عديد اللاعبين بحكم انتهاء عقودهم ونذكر من بينهم علي العياري، صدام بن عزيزة، نضال سعيد وعلي عبد العزيز قشي المدافع الجزائري الذي أجرى الفحوصات الطبية مؤخرا بنجاح مع الهلال السوداني وتوصل الطرفان الى اتفاق رسمي يقضي بتحوله الى هذا الفريق لثلاث مواسم قادمة في انتظار امضاء العقد رسميا يوم 1 جويلية بعد نهاية عقده الحالي مع الجليزة يوم 30 جوان.

رؤوف
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة
المزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...
المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...
المزيد >>
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رهانات... ما بعد الانتخابات
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