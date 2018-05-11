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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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أسرار جديدة عن اختلاس نصف مليار من ديوان السياحة:سرقة دفتر شيكات... تورط موظّف وأجنبية وشريكان
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القضائي
أسرار جديدة عن اختلاس نصف مليار من ديوان السياحة:سرقة دفتر شيكات... تورط موظّف وأجنبية وشريكان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تعرض مجددا ديوان السياحة التابع لوزارة السياحة الى عملية اختلاس لحوالي 500 الف دينار تمت على مراحل من قبل موظف بالمؤسسة و3 اخرين من بينهم اجنبية قامت بالمشاركة في سرقة دفتر شيكات...

تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل عملية اختلاس ما يقارب نصف مليار شهدها مؤخرا ديوان السياحة للمرة الثانية بعد سرقة ما يقارب 100ألف دينار من قبل اطار سابق بالمؤسسة الحكومية...
لم يتفطن مسؤولو ديوان السياحة الى فقدان دفتر شيكات تابع للمؤسسة المنضوية تحت وزارة السياحة ولم يتم ايضا التفطن لوجود عمليات سحب تمت مؤخرا من قبل 4 اشخاص من مقر عدد من فروع البريد التونسي وبعد اتصال من مقر فرع تابع للبريد تم اعلام الجهات المعنية بوجود شبهة فساد في عملية سحب مبلغ مالي لتنطلق اثرها التحقيقات حول عملية الاختلاس.
العملية
تم فتح تحقيق من قبل وحدات الشرطة الاقتصادية ضد اجنبية وموظف داخل ديوان السياحة وشخصين اخرين بتهمة اختلاس مبالغ مالية من حساب الديوان التابع لوزارة السياحة حيث تقوم المتهمة الحاملة للجنسية الأجنبية من سحب مبالغ لا تتجاوز 25 الف دينار وتقوم لاحقا بإعلام الموظف بالعملية حتى يقوم بإخفاء معالم الجريمة .
بلغت المبالغ التي تم سرقتها الى حد الان من قبل مصدر رسمي ما يقارب نصف مليار في حين تمسك الموظف بانه قام فقط باختلاس 100 الف دينار برفقة بقية المجموعة وهوما خلق نقاط استفهام حول الشبكة المتورطة في الجريمة التي ساعدت في طمس الجريمة .
السرقة
وحسب مصدر مطلع فان عمليات اختلاس اموال من حساب الديوان التونسي للسياحة تم عن طريق استعمال دفتر شيكات تابع للمؤسسة الحكومية تم فقدانه منذ فترة ولم يتم اعلام الجهات الامنية والرسمية بعملية السرقة مما سهل اختلاس الاموال عبر مراحل ودون التفطن اليها ويذكر ان الديوان تعرض سابقا لعملية اختلاس ما يقارب 100 الف دينار من قبل اطار ادعى انه استعمل الاموال لمصاريف ادارية .
العصابة
وعن العناصر المتورطة اكد مصدرنا انها تتكون من موظف بالديوان وسيدة اجنبية مقيمة في تونس و شخصين اخرين وكانت مهمة الموظف التنسيق بين بقية المتهمين حتى تتم عملية الاختلاس بهدوء ودون التفطن اليها كما تبين وجود عملية تزوير في وثائق إدارية سهلت بدورها عملية السرقات التي تمت على مراحل.

متابعة : منى البوعزيزي
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القضائي
أسرار جديدة عن اختلاس نصف مليار من ديوان السياحة:سرقة دفتر شيكات... تورط موظّف وأجنبية وشريكان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تعرض مجددا ديوان السياحة التابع لوزارة السياحة الى عملية اختلاس لحوالي 500 الف دينار تمت على مراحل من قبل موظف بالمؤسسة و3 اخرين من بينهم اجنبية قامت بالمشاركة في سرقة دفتر شيكات...

تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل عملية اختلاس ما يقارب نصف مليار شهدها مؤخرا ديوان السياحة للمرة الثانية بعد سرقة ما يقارب 100ألف دينار من قبل اطار سابق بالمؤسسة الحكومية...
لم يتفطن مسؤولو ديوان السياحة الى فقدان دفتر شيكات تابع للمؤسسة المنضوية تحت وزارة السياحة ولم يتم ايضا التفطن لوجود عمليات سحب تمت مؤخرا من قبل 4 اشخاص من مقر عدد من فروع البريد التونسي وبعد اتصال من مقر فرع تابع للبريد تم اعلام الجهات المعنية بوجود شبهة فساد في عملية سحب مبلغ مالي لتنطلق اثرها التحقيقات حول عملية الاختلاس.
العملية
تم فتح تحقيق من قبل وحدات الشرطة الاقتصادية ضد اجنبية وموظف داخل ديوان السياحة وشخصين اخرين بتهمة اختلاس مبالغ مالية من حساب الديوان التابع لوزارة السياحة حيث تقوم المتهمة الحاملة للجنسية الأجنبية من سحب مبالغ لا تتجاوز 25 الف دينار وتقوم لاحقا بإعلام الموظف بالعملية حتى يقوم بإخفاء معالم الجريمة .
بلغت المبالغ التي تم سرقتها الى حد الان من قبل مصدر رسمي ما يقارب نصف مليار في حين تمسك الموظف بانه قام فقط باختلاس 100 الف دينار برفقة بقية المجموعة وهوما خلق نقاط استفهام حول الشبكة المتورطة في الجريمة التي ساعدت في طمس الجريمة .
السرقة
وحسب مصدر مطلع فان عمليات اختلاس اموال من حساب الديوان التونسي للسياحة تم عن طريق استعمال دفتر شيكات تابع للمؤسسة الحكومية تم فقدانه منذ فترة ولم يتم اعلام الجهات الامنية والرسمية بعملية السرقة مما سهل اختلاس الاموال عبر مراحل ودون التفطن اليها ويذكر ان الديوان تعرض سابقا لعملية اختلاس ما يقارب 100 الف دينار من قبل اطار ادعى انه استعمل الاموال لمصاريف ادارية .
العصابة
وعن العناصر المتورطة اكد مصدرنا انها تتكون من موظف بالديوان وسيدة اجنبية مقيمة في تونس و شخصين اخرين وكانت مهمة الموظف التنسيق بين بقية المتهمين حتى تتم عملية الاختلاس بهدوء ودون التفطن اليها كما تبين وجود عملية تزوير في وثائق إدارية سهلت بدورها عملية السرقات التي تمت على مراحل.

متابعة : منى البوعزيزي
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