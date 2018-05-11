النادي الصفاقسي ـ النادي الافريقي (1 ـ 0).. لقاء باهت و انتصار مستحق للـ«سي آس آس»

لم يرتفع نسق المباراة في الشوط الاول للمستوى المأمول فبدا التعب على الفريقين المتقابلين ولم نشاهد شيئا يستحق الذكر باستثناء الفرصة التي اهدرها مراد الهذلي في الدقيقة 20 اثر هجوم منسق لكن تصويبته تمر فوق المرمى ويبدو ان الراحة المطولة نسبيا اثرت على مردود اللاعبين فانحصر اللعب في وسط الميدان و اصبح سجالا هجوما بهجوم مع تفوق طفيف للنادي الصفاقسي دون فاعلية و ما يمكن ملاحظته في السي اس اس هو تعزيز تشكيلته بأربعة لاعبين جدد مقارنة بتشكيلة الجولة الماضية امام بنزرت وهم قعلول و مرياح و الزواغي و الراقوبي لكن هذه التعزيزات لم تعط ثمارها في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0 وهي نتيجة منطقية تخدم صالح الافريقي اذا اخذنا بعين الاعتبار نتيجة النجم الساحلي في الشوط الاول امام بنقردان .

ارتفاع النسق

الشوط الثاني كان مغايرا للشوط الاول وكنا على موعد مع جمل كروية تستحق الذكر خاصة من جانب النادي الصفاقسي الذي تقدم بكل ثقله للهجوم أمام تراجع نسبي للضيوف للوراء و كاد الحمدوني يفتتح النتيجة في الدقيقة 48 لكنه يصوب بقوة و يضيع الفرصة كما اضاع المرزوقي هدفا محققا في الدقيقة 58 و نسج على منواله شواط في الدقيقة 66 اثر توزيعة من المثلوثي و تعددت الفرص للنادي الصفاقسي دون تجسيم الى الدقيقة 79 لما وفق الحناشي في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة لينتهي اللقاء لصالح النادي الصفاقسي 1-0 وبالرغم من الهزيمة يحتفظ النادي الافريقي بالمرتبة الثانية بعد هزيمة النجم الساحلي وما يمكن ملاحظته الروح الرياضية العالية التي سادت المباراة داخل و خارج الملعب .

تشكيلتا الفريقين

النادي الصفاقسي : محمد الهادي قعلول – نسيم هنيد –ياسين مرياح ثم عمامو –اشرف الزواغي حمزة المثلوثي - مراد الهذلي –محمد علي الراقوبي ثم الحرزي –كينغسلاي سوكاري –ماهر الحناشي –جاسم الحمدوني ثم المرزوقي - فراس شواط –

النادي الافريقي: سيف الدين الشرفي –فخرالدين الجزيري – سيف تقا ثن اوبوكو – علي العابدي –حمزة العقربي – احمد خليل – غازي العيادي ثم الوذرفي – ياسين الشماخي – التيجاني بلعيد – صابر خليفة – بلال خفيفي ثم الذوادي

تحكيم: نعيم حسني بمساعدة فوزي الجريدي و و زياد الذوادي

لومار تابع اللقاء و زار المركب

تابع أمس المدرب روجي لومار لقاء «الكلاسيكو» الذي جمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي و كان زار في الصباح مركب النادي واطلع على البنية التحتية و ختم امس زيارته لصفاقس باجتماع جمعه برئيس النادي المنصف خماخم و المكتب التنفيذي للهيئة المديرة وبالرغم من عدم الاعلان عن فحوى الاجتماع فقد علمنا ان خماخم ما زال مصرا على الانسحاب واقترح يوم 13 جوان كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و ان باب الترشحات لرئاسة النادي سيتم فتحه قريبا .





نورالدين البكوش