النادي الصفاقسي ـ النادي الافريقي (1 ـ 0).. لقاء باهت و انتصار مستحق للـ«سي آس آس»

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لم يرتفع نسق المباراة في الشوط الاول للمستوى المأمول فبدا التعب على الفريقين المتقابلين ولم نشاهد شيئا يستحق الذكر باستثناء الفرصة التي اهدرها مراد الهذلي في الدقيقة 20 اثر هجوم منسق لكن تصويبته تمر فوق المرمى ويبدو ان الراحة المطولة نسبيا اثرت على مردود اللاعبين فانحصر اللعب في وسط الميدان و اصبح سجالا هجوما بهجوم مع تفوق طفيف للنادي الصفاقسي دون فاعلية و ما يمكن ملاحظته في السي اس اس هو تعزيز تشكيلته بأربعة لاعبين جدد مقارنة بتشكيلة الجولة الماضية امام بنزرت وهم قعلول و مرياح و الزواغي و الراقوبي لكن هذه التعزيزات لم تعط ثمارها في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0 وهي نتيجة منطقية تخدم صالح الافريقي اذا اخذنا بعين الاعتبار نتيجة النجم الساحلي في الشوط الاول امام بنقردان .
ارتفاع النسق
الشوط الثاني كان مغايرا للشوط الاول وكنا على موعد مع جمل كروية تستحق الذكر خاصة من جانب النادي الصفاقسي الذي تقدم بكل ثقله للهجوم أمام تراجع نسبي للضيوف للوراء و كاد الحمدوني يفتتح النتيجة في الدقيقة 48 لكنه يصوب بقوة و يضيع الفرصة كما اضاع المرزوقي هدفا محققا في الدقيقة 58 و نسج على منواله شواط في الدقيقة 66 اثر توزيعة من المثلوثي و تعددت الفرص للنادي الصفاقسي دون تجسيم الى الدقيقة 79 لما وفق الحناشي في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة لينتهي اللقاء لصالح النادي الصفاقسي 1-0 وبالرغم من الهزيمة يحتفظ النادي الافريقي بالمرتبة الثانية بعد هزيمة النجم الساحلي وما يمكن ملاحظته الروح الرياضية العالية التي سادت المباراة داخل و خارج الملعب .
تشكيلتا الفريقين
النادي الصفاقسي : محمد الهادي قعلول – نسيم هنيد –ياسين مرياح ثم عمامو –اشرف الزواغي حمزة المثلوثي - مراد الهذلي –محمد علي الراقوبي ثم الحرزي –كينغسلاي سوكاري –ماهر الحناشي –جاسم الحمدوني ثم المرزوقي - فراس شواط –
النادي الافريقي: سيف الدين الشرفي –فخرالدين الجزيري – سيف تقا ثن اوبوكو – علي العابدي –حمزة العقربي – احمد خليل – غازي العيادي ثم الوذرفي – ياسين الشماخي – التيجاني بلعيد – صابر خليفة – بلال خفيفي ثم الذوادي
تحكيم: نعيم حسني بمساعدة فوزي الجريدي و و زياد الذوادي
لومار تابع اللقاء و زار المركب
تابع أمس المدرب روجي لومار لقاء «الكلاسيكو» الذي جمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي و كان زار في الصباح مركب النادي واطلع على البنية التحتية و ختم امس زيارته لصفاقس باجتماع جمعه برئيس النادي المنصف خماخم و المكتب التنفيذي للهيئة المديرة وبالرغم من عدم الاعلان عن فحوى الاجتماع فقد علمنا ان خماخم ما زال مصرا على الانسحاب واقترح يوم 13 جوان كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و ان باب الترشحات لرئاسة النادي سيتم فتحه قريبا .
لم يرتفع نسق المباراة في الشوط الاول للمستوى المأمول فبدا التعب على الفريقين المتقابلين ولم نشاهد شيئا يستحق الذكر باستثناء الفرصة التي اهدرها مراد الهذلي في الدقيقة 20 اثر هجوم منسق لكن تصويبته تمر فوق المرمى ويبدو ان الراحة المطولة نسبيا اثرت على مردود اللاعبين فانحصر اللعب في وسط الميدان و اصبح سجالا هجوما بهجوم مع تفوق طفيف للنادي الصفاقسي دون فاعلية و ما يمكن ملاحظته في السي اس اس هو تعزيز تشكيلته بأربعة لاعبين جدد مقارنة بتشكيلة الجولة الماضية امام بنزرت وهم قعلول و مرياح و الزواغي و الراقوبي لكن هذه التعزيزات لم تعط ثمارها في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0 وهي نتيجة منطقية تخدم صالح الافريقي اذا اخذنا بعين الاعتبار نتيجة النجم الساحلي في الشوط الاول امام بنقردان .
ارتفاع النسق
الشوط الثاني كان مغايرا للشوط الاول وكنا على موعد مع جمل كروية تستحق الذكر خاصة من جانب النادي الصفاقسي الذي تقدم بكل ثقله للهجوم أمام تراجع نسبي للضيوف للوراء و كاد الحمدوني يفتتح النتيجة في الدقيقة 48 لكنه يصوب بقوة و يضيع الفرصة كما اضاع المرزوقي هدفا محققا في الدقيقة 58 و نسج على منواله شواط في الدقيقة 66 اثر توزيعة من المثلوثي و تعددت الفرص للنادي الصفاقسي دون تجسيم الى الدقيقة 79 لما وفق الحناشي في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة لينتهي اللقاء لصالح النادي الصفاقسي 1-0 وبالرغم من الهزيمة يحتفظ النادي الافريقي بالمرتبة الثانية بعد هزيمة النجم الساحلي وما يمكن ملاحظته الروح الرياضية العالية التي سادت المباراة داخل و خارج الملعب .
تشكيلتا الفريقين
النادي الصفاقسي : محمد الهادي قعلول – نسيم هنيد –ياسين مرياح ثم عمامو –اشرف الزواغي حمزة المثلوثي - مراد الهذلي –محمد علي الراقوبي ثم الحرزي –كينغسلاي سوكاري –ماهر الحناشي –جاسم الحمدوني ثم المرزوقي - فراس شواط –
النادي الافريقي: سيف الدين الشرفي –فخرالدين الجزيري – سيف تقا ثن اوبوكو – علي العابدي –حمزة العقربي – احمد خليل – غازي العيادي ثم الوذرفي – ياسين الشماخي – التيجاني بلعيد – صابر خليفة – بلال خفيفي ثم الذوادي
تحكيم: نعيم حسني بمساعدة فوزي الجريدي و و زياد الذوادي
لومار تابع اللقاء و زار المركب
تابع أمس المدرب روجي لومار لقاء «الكلاسيكو» الذي جمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي و كان زار في الصباح مركب النادي واطلع على البنية التحتية و ختم امس زيارته لصفاقس باجتماع جمعه برئيس النادي المنصف خماخم و المكتب التنفيذي للهيئة المديرة وبالرغم من عدم الاعلان عن فحوى الاجتماع فقد علمنا ان خماخم ما زال مصرا على الانسحاب واقترح يوم 13 جوان كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و ان باب الترشحات لرئاسة النادي سيتم فتحه قريبا .
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018