الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 11 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
النادي الصفاقسي ـ النادي الافريقي (1 ـ 0).. لقاء باهت و انتصار مستحق للـ«سي آس آس»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 قاتل بن لادن يكشف السر!
كرة القدم
النادي الصفاقسي ـ النادي الافريقي (1 ـ 0).. لقاء باهت و انتصار مستحق للـ«سي آس آس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

لم يرتفع نسق المباراة في الشوط الاول للمستوى المأمول فبدا التعب على الفريقين المتقابلين ولم نشاهد شيئا يستحق الذكر باستثناء الفرصة التي اهدرها مراد الهذلي في الدقيقة 20 اثر هجوم منسق لكن تصويبته تمر فوق المرمى ويبدو ان الراحة المطولة نسبيا اثرت على مردود اللاعبين فانحصر اللعب في وسط الميدان و اصبح سجالا هجوما بهجوم مع تفوق طفيف للنادي الصفاقسي دون فاعلية و ما يمكن ملاحظته في السي اس اس هو تعزيز تشكيلته بأربعة لاعبين جدد مقارنة بتشكيلة الجولة الماضية امام بنزرت وهم قعلول و مرياح و الزواغي و الراقوبي لكن هذه التعزيزات لم تعط ثمارها في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0 وهي نتيجة منطقية تخدم صالح الافريقي اذا اخذنا بعين الاعتبار نتيجة النجم الساحلي في الشوط الاول امام بنقردان .
ارتفاع النسق
الشوط الثاني كان مغايرا للشوط الاول وكنا على موعد مع جمل كروية تستحق الذكر خاصة من جانب النادي الصفاقسي الذي تقدم بكل ثقله للهجوم أمام تراجع نسبي للضيوف للوراء و كاد الحمدوني يفتتح النتيجة في الدقيقة 48 لكنه يصوب بقوة و يضيع الفرصة كما اضاع المرزوقي هدفا محققا في الدقيقة 58 و نسج على منواله شواط في الدقيقة 66 اثر توزيعة من المثلوثي و تعددت الفرص للنادي الصفاقسي دون تجسيم الى الدقيقة 79 لما وفق الحناشي في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة لينتهي اللقاء لصالح النادي الصفاقسي 1-0 وبالرغم من الهزيمة يحتفظ النادي الافريقي بالمرتبة الثانية بعد هزيمة النجم الساحلي وما يمكن ملاحظته الروح الرياضية العالية التي سادت المباراة داخل و خارج الملعب .
تشكيلتا الفريقين
النادي الصفاقسي : محمد الهادي قعلول – نسيم هنيد –ياسين مرياح ثم عمامو –اشرف الزواغي حمزة المثلوثي - مراد الهذلي –محمد علي الراقوبي ثم الحرزي –كينغسلاي سوكاري –ماهر الحناشي –جاسم الحمدوني ثم المرزوقي - فراس شواط –
النادي الافريقي: سيف الدين الشرفي –فخرالدين الجزيري – سيف تقا ثن اوبوكو – علي العابدي –حمزة العقربي – احمد خليل – غازي العيادي ثم الوذرفي – ياسين الشماخي – التيجاني بلعيد – صابر خليفة – بلال خفيفي ثم الذوادي
تحكيم: نعيم حسني بمساعدة فوزي الجريدي و و زياد الذوادي
لومار تابع اللقاء و زار المركب
تابع أمس المدرب روجي لومار لقاء «الكلاسيكو» الذي جمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي و كان زار في الصباح مركب النادي واطلع على البنية التحتية و ختم امس زيارته لصفاقس باجتماع جمعه برئيس النادي المنصف خماخم و المكتب التنفيذي للهيئة المديرة وبالرغم من عدم الاعلان عن فحوى الاجتماع فقد علمنا ان خماخم ما زال مصرا على الانسحاب واقترح يوم 13 جوان كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و ان باب الترشحات لرئاسة النادي سيتم فتحه قريبا .

نورالدين البكوش
تقرؤون أيضا
الرابطة الأولى .. الافريقي «وصيف»... جرجيس غريق وبن قردان خطوة نحو «الأمان»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اسدل الستار عشية امس على بطولة الرابطة المحترفة الاولى وباحت
المزيد >>
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة
المزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...
المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
النادي الصفاقسي ـ النادي الافريقي (1 ـ 0).. لقاء باهت و انتصار مستحق للـ«سي آس آس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

لم يرتفع نسق المباراة في الشوط الاول للمستوى المأمول فبدا التعب على الفريقين المتقابلين ولم نشاهد شيئا يستحق الذكر باستثناء الفرصة التي اهدرها مراد الهذلي في الدقيقة 20 اثر هجوم منسق لكن تصويبته تمر فوق المرمى ويبدو ان الراحة المطولة نسبيا اثرت على مردود اللاعبين فانحصر اللعب في وسط الميدان و اصبح سجالا هجوما بهجوم مع تفوق طفيف للنادي الصفاقسي دون فاعلية و ما يمكن ملاحظته في السي اس اس هو تعزيز تشكيلته بأربعة لاعبين جدد مقارنة بتشكيلة الجولة الماضية امام بنزرت وهم قعلول و مرياح و الزواغي و الراقوبي لكن هذه التعزيزات لم تعط ثمارها في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0 وهي نتيجة منطقية تخدم صالح الافريقي اذا اخذنا بعين الاعتبار نتيجة النجم الساحلي في الشوط الاول امام بنقردان .
ارتفاع النسق
الشوط الثاني كان مغايرا للشوط الاول وكنا على موعد مع جمل كروية تستحق الذكر خاصة من جانب النادي الصفاقسي الذي تقدم بكل ثقله للهجوم أمام تراجع نسبي للضيوف للوراء و كاد الحمدوني يفتتح النتيجة في الدقيقة 48 لكنه يصوب بقوة و يضيع الفرصة كما اضاع المرزوقي هدفا محققا في الدقيقة 58 و نسج على منواله شواط في الدقيقة 66 اثر توزيعة من المثلوثي و تعددت الفرص للنادي الصفاقسي دون تجسيم الى الدقيقة 79 لما وفق الحناشي في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة لينتهي اللقاء لصالح النادي الصفاقسي 1-0 وبالرغم من الهزيمة يحتفظ النادي الافريقي بالمرتبة الثانية بعد هزيمة النجم الساحلي وما يمكن ملاحظته الروح الرياضية العالية التي سادت المباراة داخل و خارج الملعب .
تشكيلتا الفريقين
النادي الصفاقسي : محمد الهادي قعلول – نسيم هنيد –ياسين مرياح ثم عمامو –اشرف الزواغي حمزة المثلوثي - مراد الهذلي –محمد علي الراقوبي ثم الحرزي –كينغسلاي سوكاري –ماهر الحناشي –جاسم الحمدوني ثم المرزوقي - فراس شواط –
النادي الافريقي: سيف الدين الشرفي –فخرالدين الجزيري – سيف تقا ثن اوبوكو – علي العابدي –حمزة العقربي – احمد خليل – غازي العيادي ثم الوذرفي – ياسين الشماخي – التيجاني بلعيد – صابر خليفة – بلال خفيفي ثم الذوادي
تحكيم: نعيم حسني بمساعدة فوزي الجريدي و و زياد الذوادي
لومار تابع اللقاء و زار المركب
تابع أمس المدرب روجي لومار لقاء «الكلاسيكو» الذي جمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي و كان زار في الصباح مركب النادي واطلع على البنية التحتية و ختم امس زيارته لصفاقس باجتماع جمعه برئيس النادي المنصف خماخم و المكتب التنفيذي للهيئة المديرة وبالرغم من عدم الاعلان عن فحوى الاجتماع فقد علمنا ان خماخم ما زال مصرا على الانسحاب واقترح يوم 13 جوان كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و ان باب الترشحات لرئاسة النادي سيتم فتحه قريبا .

نورالدين البكوش
تقرؤون أيضا
الرابطة الأولى .. الافريقي «وصيف»... جرجيس غريق وبن قردان خطوة نحو «الأمان»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اسدل الستار عشية امس على بطولة الرابطة المحترفة الاولى وباحت
المزيد >>
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة
المزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...
المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 قاتل بن لادن يكشف السر!
﻿