مدير عام الامتحانات لـ «الشروق»: هذا جديد امتحانات الباكالوريا، النوفيام والسيزيام

يجري 132250 مترشحا خلال اقل من شهر امتحانات الباكالوريا في 566 مركز اختبار وسط اجراءات جديدة تعتمد لأول مرّة للحد من عمليات الغش وفق ما كشف عنه لــ «الشروق» المدير العام للامتحانات عمر الولباني.

إجراءات جديدة للحدّ من الغش في الباكالوريا

20 مليارا كلفة الامتحانات وتسخير 140الف اطار لانجاحها

تونس(الشروق):

ارتفع عدد المسجلين بالباكالوريا هذه السنة بنحو الفي(2000) مترشح مقارنة بالسنة الماضية مسجلين في المعاهد العمومية وفق ما ذكره لـ»الشروق» مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في حديث شامل حول الاستعدادات لامتحان الباكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية. واضاف ان المترشحين يواصلون اجتياز الباكالوريا البيضاء الى غاية يوم الاربعاء القادم يليها الاختبارات التطبيقية على أن تُجرى الدورة الرئيسية أيّام 6 و7 و8 و11 و12 و13 جوان القادم.

توزيع المترشحين

وفي خصوص توزيع المترشحين للباكالوريا ذكر ان 107981مترشحا في المعاهد العمومية ويقدر عدد المترشحين المسجلين في المعاهد الخاصة ب18783مترشحا اما المترشحين بصفة فردية فيناهز عددهم 5486مترشحا. وعموما تم تسجيل استقرار في اعداد المترشحين في السنوات الاربع الاخيرة في حدود 130الف مترشح مقارنة بسنة 2014التي كان العدد فيها يتجاوز 140الف مترشح وفسّر النقص المسجل بأسباب ديمغرافية. ويتواصل تسجيل تفوّق عددي من حيث المسجلين في الباكالوريا بالنسبة الى الاناث الذين يتجاوزون الذكور ب25الف مترشحة اذ يصل عدد المترشحات الى 78549مترشحة مقابل 53654مترشحا من الذكور في الباكالوريا. وبخصوص توزيع المترشحين وفق الشعب ذكر مدير عام الامتحانات ان اكبر نسبة مترشحين تنتمي لشعبة الاقتصاد والتصرف ب39526مترشحا وهو عدد يتصاعد من سنة الى اخرى اذ يكاد يطال نصف المترشحين وهي مسالة تدعو للدرس اذ ارتفع الرقم في سنة واحدة ب2000مترشح.تليها شعبة العلوم التجريبية وتضم 27304مترشحا وهي شعبة تقبل عليها الاناث بالخصوص اذ تستقطب 21الف مترشحة ونحو 6الاف مترشح من الذكور. وتحتل شعبة الآداب المرتبة الثالثة من حيث اقبال المترشحين اذ تضم 28632مترشحا تليها العلوم التقنية ب17899مترشحا ثم الرياضيات ب11335مترشحا وتشهد هذه الشعبة تراجعا كبيرا من حيث اقبال التلاميذ عليها تماما على غرار شعبة العلوم التجريبية التي تضم 6196مترشحا وفي الاخير تضم شعبة الرياضة 1358مترشحا.

جديد الباكالوريا

واضاف الولباني ان امتحانات الباكالوريا تعرف جملة من الاجراءات الجديدة من بينها القرار المؤرخ في 5فيفري 2018الذي جاء لتنقيح قرار 24افريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وقد جاء فيه «يحجّر على المترشحين اصطحاب اي جهاز الكتروني الى مراكز الامتحان ما عدا الالة الحاسبة ...وكل مخالفة لمقتضيات هذا النص يعد محاولة غش» والجديد الذي أقرته وزارة التربية في هذه السنة أنه يمنع منعا باتّا اصطحاب الأجهزة الالكترونية على غرار الهاتف الجوال واللّوحة الرقمية والحاسوب والقلم الالكتروني والساعات اليدوية والسماعات.. ليس فقط داخل قاعة الامتحان بل إلى مراكز الامتحان ومراكز الاختبارات التطبيقية والشفاهية، وكل مخالفة لهذا القرار تعتبر محاولة غش تصل عقوبتها الى الحرمان من الترسيم في الباكالوريا لمدة 5سنوات. سألنا مدير عام الامتحانات عما اذا كان سيتم استعمال اجهزة تشويش خلال الدورة الحالية فأجاب انه سيتم استخدام أجهزة التشويش واعتبر ان دورها يتمثل في معاضدة مهمة الاستاذ المراقب وليس منع الغش في حدّ ذاته، ونحن في تقييمنا لدورات امتحانات الباكالوريا السابقة ارتأينا أن الأصل هو منع ادخال الأجهزة الالكترونية إلى مراكز الامتحان بدل الاكتفاء بالتشويش عليها في قاعة الامتحان.

اما الاجراء الجديد الثاني فيتمثل في ارسال المواضيع رقميا بالنسبة الى الاختبارات التطبيقية وهي تجربة انطلقت فعلا (امس)لاول مرة في تاريخ الامتحانات الوطنية وسيتم تقييمها وقد يتم تعميمها في السنوات القادمة على كل مواد امتحانات الباكالوريا وهو ما قد يقلّص من كلفة الامتحانات التي تصل الى 20مليون دينار ومن التدخل البشري الكبير الذي يناهز 140الف عون واطار منهم 82الف مراقب ودون احتساب الامنيين وسائر المتدخلين من وزارات اخرى.

التجاذبات والامتحانات

من جهة اخرى سألنا مدير عام الامتحانات عن مدى مراعاة الامتحانات الوطنية للظروف التي مرّت بها السنة الدراسية من تجاذبات واضرابات مما لم يسمح بإنهاء البرامج في بعض المعاهد فأجاب ان الوزارة رصدت كل المعاهد و انهت البرامج بالنسبة الى الباكالوريا مضيفا ان الباكالوريا شهادة وطنية لا بد ان تحافظ على قيمتها العلمية وصورتها في الداخل والخارج وهي تقييم لمسار دام 13سنة وليس لسنة واحدة لذلك فإنها تتم وفق مقاييس مضبوطة ولا تتأثر بما حصل خلال السنة الدراسية.

سيزيام ونوفيام

اما في خصوص شهادة ختم التعليم الاساسي العام النوفيام فينتظر ان يشارك فيها 30553مترشحا يتناظرون حول 3150مقعدا في النموذجي. اما السيزيام فقد تم ترسيم 56814مترشحا يتناظرون على 3725مقعدا في المدارس الاعدادية النموذجية.

تواريخ الباكالوريا

وتجرى الدورة الرئيسة أيام 6 و7 و8 و11 و12 و13 جوان القادم، وسيتمّ الاعلان عن النتائج يوم 24 جوان 2018.

أمّا دورة المراقبة فستكون أيّام 26 -27 -28 -29 جوان 2018، والاعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2018.

أرقام ودلالات

132250

مترشحا للباكالوريا في 2018 من بينهم

107981

مترشحا في المعاهد العمومية

18783

مترشحا في المعاهد

5486

مترشحا بصفة فردية

81

مترشحا من ذوي الحاجيات الخصوصية من المكفوفين

6

مترشحين في السجون

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان