ببادرة من جامعة كرة القدم .. تسليم ميداليات للاعبي الترجي

وقع تسليم لاعبي الترجي الرياضي ميداليات خاصة باللقب 28 في تاريخ النادي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي بادرة تشهدها بطولة تونس لأول مرة بإعتبار ان تسليم الميداليات عادة ما يكون في سباق الكأس فقط.