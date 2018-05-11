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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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ببادرة من جامعة كرة القدم .. تسليم ميداليات للاعبي الترجي
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كرة القدم
ببادرة من جامعة كرة القدم .. تسليم ميداليات للاعبي الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

وقع تسليم لاعبي الترجي الرياضي ميداليات خاصة باللقب 28 في تاريخ النادي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي بادرة تشهدها بطولة تونس لأول مرة بإعتبار ان تسليم الميداليات عادة ما يكون في سباق الكأس فقط.

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كرة القدم
ببادرة من جامعة كرة القدم .. تسليم ميداليات للاعبي الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

وقع تسليم لاعبي الترجي الرياضي ميداليات خاصة باللقب 28 في تاريخ النادي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي بادرة تشهدها بطولة تونس لأول مرة بإعتبار ان تسليم الميداليات عادة ما يكون في سباق الكأس فقط.

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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة
المزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...
المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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