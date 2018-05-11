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ببادرة من جامعة كرة القدم .. تسليم ميداليات للاعبي الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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وقع تسليم لاعبي الترجي الرياضي ميداليات خاصة باللقب 28 في تاريخ النادي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي بادرة تشهدها بطولة تونس لأول مرة بإعتبار ان تسليم الميداليات عادة ما يكون في سباق الكأس فقط.
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ببادرة من جامعة كرة القدم .. تسليم ميداليات للاعبي الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
وقع تسليم لاعبي الترجي الرياضي ميداليات خاصة باللقب 28 في تاريخ النادي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي بادرة تشهدها بطولة تونس لأول مرة بإعتبار ان تسليم الميداليات عادة ما يكون في سباق الكأس فقط.
الرابطة الأولى .. الافريقي «وصيف»... جرجيس غريق وبن قردان خطوة نحو «الأمان»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اسدل الستار عشية امس على بطولة الرابطة المحترفة الاولى وباحتالمزيد >>
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراةالمزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...المزيد >>
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
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