ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء

تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة وكأس في اجواء احتفالية رغم حضور عدد قليل من الجماهير الترجية.

هيثم الجويني

غياب الجمهور نقطة سوداء

«احتفال الترجي اليوم ببطولته 28 والثانية على التوالي حدث يسعد كثيرا جماهير الفريق العريضة والتي مثّل غيابها نقطة سوداء رغم تواجد البعض في المدرجات لمواكبة هذا الاحتفال. نهدي هذا اللقب للجماهير الوفية التي يبقى مكانها الاصلي مدرجات الملاعب وراء فريقها متمنين ان يقع النظر في ملف الجماهير وحلّه نهائيا».

رياض بالنور

تتويج هام احتفالا بالمائوية

«الترجي تعوّد على التتويجات في كل الفروع وتتويج اليوم بالبطولة 28 والثانية على التوالي يبرهن على ان الترجي الرياضي فريق القاب ولا يمكن ان تغيب عنه التتويجات. الترجي الرياضي عرف كيف يحافظ على الفارق في النقاط منذ مرحلة الذهاب ورغم الخروج المذل من رابطة الابطال عرف الفريق كيف يتجاوز ازمته ويواصل النجاحات ليحصد لقب البطولة».

مجدي التراوي

بطولة عن جدارة

«تتويجنا اليوم باللقب هو تتويج عن جدارة بعد مجهود موسم طويل قدم خلاله الجميع العديد من التضحيات من اجل بلوغ هذه اللحظات، الترجي فريق عريق وقدره اللعب على الالقاب والتتويجات».





مراد الخترشي