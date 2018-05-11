ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء

-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة وكأس في اجواء احتفالية رغم حضور عدد قليل من الجماهير الترجية.
هيثم الجويني
غياب الجمهور نقطة سوداء
«احتفال الترجي اليوم ببطولته 28 والثانية على التوالي حدث يسعد كثيرا جماهير الفريق العريضة والتي مثّل غيابها نقطة سوداء رغم تواجد البعض في المدرجات لمواكبة هذا الاحتفال. نهدي هذا اللقب للجماهير الوفية التي يبقى مكانها الاصلي مدرجات الملاعب وراء فريقها متمنين ان يقع النظر في ملف الجماهير وحلّه نهائيا».
رياض بالنور
تتويج هام احتفالا بالمائوية
«الترجي تعوّد على التتويجات في كل الفروع وتتويج اليوم بالبطولة 28 والثانية على التوالي يبرهن على ان الترجي الرياضي فريق القاب ولا يمكن ان تغيب عنه التتويجات. الترجي الرياضي عرف كيف يحافظ على الفارق في النقاط منذ مرحلة الذهاب ورغم الخروج المذل من رابطة الابطال عرف الفريق كيف يتجاوز ازمته ويواصل النجاحات ليحصد لقب البطولة».
مجدي التراوي
بطولة عن جدارة
«تتويجنا اليوم باللقب هو تتويج عن جدارة بعد مجهود موسم طويل قدم خلاله الجميع العديد من التضحيات من اجل بلوغ هذه اللحظات، الترجي فريق عريق وقدره اللعب على الالقاب والتتويجات».
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة وكأس في اجواء احتفالية رغم حضور عدد قليل من الجماهير الترجية.
هيثم الجويني
غياب الجمهور نقطة سوداء
«احتفال الترجي اليوم ببطولته 28 والثانية على التوالي حدث يسعد كثيرا جماهير الفريق العريضة والتي مثّل غيابها نقطة سوداء رغم تواجد البعض في المدرجات لمواكبة هذا الاحتفال. نهدي هذا اللقب للجماهير الوفية التي يبقى مكانها الاصلي مدرجات الملاعب وراء فريقها متمنين ان يقع النظر في ملف الجماهير وحلّه نهائيا».
رياض بالنور
تتويج هام احتفالا بالمائوية
«الترجي تعوّد على التتويجات في كل الفروع وتتويج اليوم بالبطولة 28 والثانية على التوالي يبرهن على ان الترجي الرياضي فريق القاب ولا يمكن ان تغيب عنه التتويجات. الترجي الرياضي عرف كيف يحافظ على الفارق في النقاط منذ مرحلة الذهاب ورغم الخروج المذل من رابطة الابطال عرف الفريق كيف يتجاوز ازمته ويواصل النجاحات ليحصد لقب البطولة».
مجدي التراوي
بطولة عن جدارة
«تتويجنا اليوم باللقب هو تتويج عن جدارة بعد مجهود موسم طويل قدم خلاله الجميع العديد من التضحيات من اجل بلوغ هذه اللحظات، الترجي فريق عريق وقدره اللعب على الالقاب والتتويجات».
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018