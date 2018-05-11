تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28

انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ الاستقلال وذلك بعد التعادل مع الشبيبة عشية امس بهدفين في كل شبكة. الترجي كان قد توّج بطلا لتونس منذ يوم 8 افريل بعد فوزه على نجم المتلوي بهدف لصفر قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم غير ان الاحتفال باللقب 28 تأجل للجولة الاخيرة التي شهدت عودة الجماهير لمدرجات ملعب رادس بعد عقوبة الويكلو المسلطة على الفريق.

لم يقدم الفريقان خلال الفترة الاولى من اللقاء مردودا مقنعا في ظل غياب اي رهان للمقابلة وهو ما جعل المستوى الفني لم يرتق الى مستوى التطلعات، ولم يتمكن الخنيسي في الدقيقة 16 من استغلال موقعه بعد ان اصطدمت كرته بالحارس القلعي تعرض بعدها مهاجم الترجي الى اصابة اجبرته على المغادرة. وفي الدقيقة 39 وعلى اثر خطأ من مدافع الشبيبة سليم باشا في ارجاع الكرة التي افتكها الرجايبي وراوغ المدافع ثم سدد بقوة ليغالط الحارس علي القلعي ويوقع الهدف الأول لفريقه. فرحة الترجيين بالهدف الاول لم تدم طويلا حيث منح حكم اللقاء ضربة جزاء للشبيبة بعد احتكاك بين مندوغا وثنائي المحور في الترجي الرياضي حولها مصعب ساسي في الدقيقة 41 الى هدف عدّل به الكفة من جديد.

في بداية الشوط الثاني تمكنت الشبيبة من اضافة الهدف الثاني عن طريق المهاجم كريستوفور موندوغا الذي استغل ارتباك محور دفاع الترجي وراوغ الحارس بن شريفية ليضع الكرة في الشباك مانحا الاسبقية لفريقه في الدقيقة 47. الترجي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 67 من ضربة جزاء نفذها البلايلي بنجاح.

تواصل غضب الجماهير

لئن تعهد المكتب الجامعي بملف عقوبة الترجي الرياضي وقلّص من الويكلو ليمكن الجماهير من مواكبة الاحتفال برمز البطولة عدد 28 في تاريخ شيخ الاندية التونسية، الا ان الحضور الجماهير في لقاء الامس امام الشبيبة كان محتشما ولم يتعدى بضعة آلاف رغم ان الجامعة حددت العدد المسموح بدخوله بـ22 الف متفرج. جماهير الترجي عبّرت عن تواصل غضبها من الهياكل المسؤولة بالاقبال الضعيف على اللقاء الختامي ومباراة التتويج. وكانت جماهير الترجي قد قاطعت حتى لقاءات كرة اليد في قاعة الزواوي في حركة احتجاجية على تواصل المضايقات التي تتعرض لها في كل مباراة.

تأخر انطلاق اللقاء

تأخر انطلاق مباراة الترجي والشبيبة عشرون دقيقة كاملة وذلك بسبب تأخر وصول الفريق الضيف الى ملعب رادس، فحافلة الشبيبة حلّت بملعب رادس على الساعة الخامسة وثلاث دقائق وهو ما استوجب منح اللاعبين مزيدا من الوقت. تأخر وصول لاعبي الشبيبة كان بسبب المطالب المالية اذ هدد اللاعبون بعدم خوض اللقاء امام الترجي حتى يتحصلوا على ضمانات حول مستحقاتهم المالية.

اصابة جديدة للخنيسي

تعرض مهاجم الترجي طه ياسين الخنيسي الى اصابة عضلية في الدقيقة 16 بعد سقوطه في مناطق الجزاء مما استوجب تغييره، وهي المرة الثانية على التوالي التي يصاب خلالها الخنيسي بعد ان تعرض الى اصابة في لقاء رابطة الابطال امام الاهلي السبوع الماضي، ورغم الاصابة فإن بن يحيى جازف واقحمه في التشكيلة الاساسية عوض منحه مزيدا من الراحة حتى يتعافى كليا ويكون جاهزا للقاء الجولة الثانية في رابطة الابطال الافريقية. فهل كان اقحام الخنيسي كأساسي مردّه منحه فرصة التتويج بلقب هداف البطولة؟

تشكيلتا الفريقين

الترجي الرياضي: بن شريفية – الذوادي – شمام – المسكيني – بن محمد – الشعلالي – كوم – الرجايبي – منصر – الخنيسي (الماجري) – البلايلي.

الشبيبة القيروانية: القلعي – بوشنيبة – باشا – بنينة – العيوني – سيلا – تراوري – الفريوي – ساسي – العويشي – مندوغا.

تحكيم: رشدي قزقز بمساعدة مروان سعد واحمد الضويوي

مراد الخترشي