صوت الشارع:هل أن التونسي أصبح أكثر اهتماما بتناول الخضروات ؟

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سيرين عرفاوي (طالب)
أعتقد ان التونسي لا يجيد العناية بنظامه الغذائي ولا يعتمد نظاما محددا، وهو يهتم خاصة بتناول اللحوم دون تفكير في الخضروات. لكن برزت بعض المجموعات التي تحاول إدراج نظام غذائي جديد.
محمد كريم (موظف)
التونسي عادة ما يفضل اللحوم في أطباقه، فهي جزء من الثقافة الغذائية التي تربى عليها. لكن يبقى أن هناك فئة من الشباب والمتابعين لنظام غذائي معين قصد المحافظة على اللياقة البدنية أو النحافة يقومون بالعناية بما يتناولونه ويفضلون الكثير من الخضر والغلال في أطباقهم.
آمنة هميلة (موظف)
التونسي يفضل اللحوم في أطباقه. لكن يبقى اللجوء إلى الخضروات كنظام غذائي خيار فئة تقوم باتباع وصفات خاصة لـ"الريجيم" ومن الفتيات عادة.
محمد كراي (تلميذ)
بالفعل ألاحظ ن هناك فئة من التونسيين أصبحت تفضل تناول الخضروات في أطباقها مراعاة منها لصحتها. وهم يعتمدون على مختلف أنواع السلطة. وهؤلاء يبحثون عن المحافظة على الرشاقة والصحة وعلى جسم رياضي.
سيرين عرفاوي (طالب)
أعتقد ان التونسي لا يجيد العناية بنظامه الغذائي ولا يعتمد نظاما محددا، وهو يهتم خاصة بتناول اللحوم دون تفكير في الخضروات. لكن برزت بعض المجموعات التي تحاول إدراج نظام غذائي جديد.
محمد كريم (موظف)
التونسي عادة ما يفضل اللحوم في أطباقه، فهي جزء من الثقافة الغذائية التي تربى عليها. لكن يبقى أن هناك فئة من الشباب والمتابعين لنظام غذائي معين قصد المحافظة على اللياقة البدنية أو النحافة يقومون بالعناية بما يتناولونه ويفضلون الكثير من الخضر والغلال في أطباقهم.
آمنة هميلة (موظف)
التونسي يفضل اللحوم في أطباقه. لكن يبقى اللجوء إلى الخضروات كنظام غذائي خيار فئة تقوم باتباع وصفات خاصة لـ"الريجيم" ومن الفتيات عادة.
محمد كراي (تلميذ)
بالفعل ألاحظ ن هناك فئة من التونسيين أصبحت تفضل تناول الخضروات في أطباقها مراعاة منها لصحتها. وهم يعتمدون على مختلف أنواع السلطة. وهؤلاء يبحثون عن المحافظة على الرشاقة والصحة وعلى جسم رياضي.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018