صوت الشارع:هل أن التونسي أصبح أكثر اهتماما بتناول الخضروات ؟

سيرين عرفاوي (طالب)

أعتقد ان التونسي لا يجيد العناية بنظامه الغذائي ولا يعتمد نظاما محددا، وهو يهتم خاصة بتناول اللحوم دون تفكير في الخضروات. لكن برزت بعض المجموعات التي تحاول إدراج نظام غذائي جديد.

محمد كريم (موظف)

التونسي عادة ما يفضل اللحوم في أطباقه، فهي جزء من الثقافة الغذائية التي تربى عليها. لكن يبقى أن هناك فئة من الشباب والمتابعين لنظام غذائي معين قصد المحافظة على اللياقة البدنية أو النحافة يقومون بالعناية بما يتناولونه ويفضلون الكثير من الخضر والغلال في أطباقهم.

آمنة هميلة (موظف)

التونسي يفضل اللحوم في أطباقه. لكن يبقى اللجوء إلى الخضروات كنظام غذائي خيار فئة تقوم باتباع وصفات خاصة لـ"الريجيم" ومن الفتيات عادة.

محمد كراي (تلميذ)

بالفعل ألاحظ ن هناك فئة من التونسيين أصبحت تفضل تناول الخضروات في أطباقها مراعاة منها لصحتها. وهم يعتمدون على مختلف أنواع السلطة. وهؤلاء يبحثون عن المحافظة على الرشاقة والصحة وعلى جسم رياضي.

صور طارق سلتان إعداد ابتسام جمال