لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟

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بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة في البطولة دخلت الشبيبة كتاب «غينيس» للأرقام القياسية!!! وتتحمل الهيئة المديرة مسؤولية ما يجري من مهازل غير مسبوقة عاشتها «الجي اس كا « من اول جولة الى اخر جولة امس ضد الترجي الرياضي التونسي حيث سجلنا امس تمرد اللاعبين الذين لم يتدربوا سوى حصة واحدة هذا الأسبوع على خلفية إضرابهم عن التمارين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الجمعية في ظل تلاعب وغياب المصداقية لدى المسؤولين الذين للأمانة بالغوا في تقديم الوعود الكاذبة فحلت الفوضى وسجل الفساد التسييري حضوره بامتياز في غياب الرجال والأموال وهذا الوضع الكارثي بسبب ازمة الثقة جعل كل اللاعبين المدعويين لمباراة الترجي امس يرفضون خوض المباراة ويصرون على صرف راتب شهر جانفي 2018 على الأقل خاصة وان المسؤولين على الفرع وعدوهم بذلك قبل التحول اول أمس الى العاصمة مما جعل الحافلة التي تقل اللاعبين الى النزل تتأخر 4 ساعات وقد تمسك اللاعبون بحقهم في صرف مستحقاتهم ورفضوا مغادرة النزل نحو ملعب رادس رغم التحاق المسؤولين واجتماعهم باللاعبين وتقديم رئيس الفرع عادل السبوعي وعودا بصرف اجرة شهر جانفي صباح اليوم الجمعة.. هذا الخبر هز الشارع الرياضي القيرواني وأثار استياء وغضب الأحباء قبل أن يعود الوعي للاعبين في اخر لحظة ويقررون في اجتماع مغلق في النزل قبل ساعة فقط من إنطلاق المباراة التراجع عن قرارهم ووضع مصلحة الجمعية فوق كل الاعتبارات وليست المرة الاولى التي يتخذ فيها اللاعبون موقفا رجوليا مما جعل الشبببة تضمن البقاء قبل 5 جولات من نهاية الموسم ليتحول الفريق الى الملعب ليصل متأخرا بقرابة نصف ساعة ويدخل مباشرة في المباراة دون القيام بالعمليات الاحمائية..اكيد ان مثل هذه التجاوزات والاخلالات والمشاكل المؤسفة التي عرفتها الشبيبة ستبقى وصمة عار على جبين هيئة حافظ العلاني المطالبة بالاستقالة لحفظ ماء الوجه واسم وعراقة الشبيبة التي تعيش ازمة مسؤولين قبل كل شيء.
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة في البطولة دخلت الشبيبة كتاب «غينيس» للأرقام القياسية!!! وتتحمل الهيئة المديرة مسؤولية ما يجري من مهازل غير مسبوقة عاشتها «الجي اس كا « من اول جولة الى اخر جولة امس ضد الترجي الرياضي التونسي حيث سجلنا امس تمرد اللاعبين الذين لم يتدربوا سوى حصة واحدة هذا الأسبوع على خلفية إضرابهم عن التمارين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الجمعية في ظل تلاعب وغياب المصداقية لدى المسؤولين الذين للأمانة بالغوا في تقديم الوعود الكاذبة فحلت الفوضى وسجل الفساد التسييري حضوره بامتياز في غياب الرجال والأموال وهذا الوضع الكارثي بسبب ازمة الثقة جعل كل اللاعبين المدعويين لمباراة الترجي امس يرفضون خوض المباراة ويصرون على صرف راتب شهر جانفي 2018 على الأقل خاصة وان المسؤولين على الفرع وعدوهم بذلك قبل التحول اول أمس الى العاصمة مما جعل الحافلة التي تقل اللاعبين الى النزل تتأخر 4 ساعات وقد تمسك اللاعبون بحقهم في صرف مستحقاتهم ورفضوا مغادرة النزل نحو ملعب رادس رغم التحاق المسؤولين واجتماعهم باللاعبين وتقديم رئيس الفرع عادل السبوعي وعودا بصرف اجرة شهر جانفي صباح اليوم الجمعة.. هذا الخبر هز الشارع الرياضي القيرواني وأثار استياء وغضب الأحباء قبل أن يعود الوعي للاعبين في اخر لحظة ويقررون في اجتماع مغلق في النزل قبل ساعة فقط من إنطلاق المباراة التراجع عن قرارهم ووضع مصلحة الجمعية فوق كل الاعتبارات وليست المرة الاولى التي يتخذ فيها اللاعبون موقفا رجوليا مما جعل الشبببة تضمن البقاء قبل 5 جولات من نهاية الموسم ليتحول الفريق الى الملعب ليصل متأخرا بقرابة نصف ساعة ويدخل مباشرة في المباراة دون القيام بالعمليات الاحمائية..اكيد ان مثل هذه التجاوزات والاخلالات والمشاكل المؤسفة التي عرفتها الشبيبة ستبقى وصمة عار على جبين هيئة حافظ العلاني المطالبة بالاستقالة لحفظ ماء الوجه واسم وعراقة الشبيبة التي تعيش ازمة مسؤولين قبل كل شيء.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018