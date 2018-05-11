لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟

بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة في البطولة دخلت الشبيبة كتاب «غينيس» للأرقام القياسية!!! وتتحمل الهيئة المديرة مسؤولية ما يجري من مهازل غير مسبوقة عاشتها «الجي اس كا « من اول جولة الى اخر جولة امس ضد الترجي الرياضي التونسي حيث سجلنا امس تمرد اللاعبين الذين لم يتدربوا سوى حصة واحدة هذا الأسبوع على خلفية إضرابهم عن التمارين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الجمعية في ظل تلاعب وغياب المصداقية لدى المسؤولين الذين للأمانة بالغوا في تقديم الوعود الكاذبة فحلت الفوضى وسجل الفساد التسييري حضوره بامتياز في غياب الرجال والأموال وهذا الوضع الكارثي بسبب ازمة الثقة جعل كل اللاعبين المدعويين لمباراة الترجي امس يرفضون خوض المباراة ويصرون على صرف راتب شهر جانفي 2018 على الأقل خاصة وان المسؤولين على الفرع وعدوهم بذلك قبل التحول اول أمس الى العاصمة مما جعل الحافلة التي تقل اللاعبين الى النزل تتأخر 4 ساعات وقد تمسك اللاعبون بحقهم في صرف مستحقاتهم ورفضوا مغادرة النزل نحو ملعب رادس رغم التحاق المسؤولين واجتماعهم باللاعبين وتقديم رئيس الفرع عادل السبوعي وعودا بصرف اجرة شهر جانفي صباح اليوم الجمعة.. هذا الخبر هز الشارع الرياضي القيرواني وأثار استياء وغضب الأحباء قبل أن يعود الوعي للاعبين في اخر لحظة ويقررون في اجتماع مغلق في النزل قبل ساعة فقط من إنطلاق المباراة التراجع عن قرارهم ووضع مصلحة الجمعية فوق كل الاعتبارات وليست المرة الاولى التي يتخذ فيها اللاعبون موقفا رجوليا مما جعل الشبببة تضمن البقاء قبل 5 جولات من نهاية الموسم ليتحول الفريق الى الملعب ليصل متأخرا بقرابة نصف ساعة ويدخل مباشرة في المباراة دون القيام بالعمليات الاحمائية..اكيد ان مثل هذه التجاوزات والاخلالات والمشاكل المؤسفة التي عرفتها الشبيبة ستبقى وصمة عار على جبين هيئة حافظ العلاني المطالبة بالاستقالة لحفظ ماء الوجه واسم وعراقة الشبيبة التي تعيش ازمة مسؤولين قبل كل شيء.





رضا العلويني