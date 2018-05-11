الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 11 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 قاتل بن لادن يكشف السر!
كرة القدم
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة في البطولة دخلت الشبيبة كتاب «غينيس» للأرقام القياسية!!! وتتحمل الهيئة المديرة مسؤولية ما يجري من مهازل غير مسبوقة عاشتها «الجي اس كا « من اول جولة الى اخر جولة امس ضد الترجي الرياضي التونسي حيث سجلنا امس تمرد اللاعبين الذين لم يتدربوا سوى حصة واحدة هذا الأسبوع على خلفية إضرابهم عن التمارين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الجمعية في ظل تلاعب وغياب المصداقية  لدى المسؤولين الذين للأمانة بالغوا في تقديم الوعود الكاذبة فحلت الفوضى وسجل الفساد التسييري حضوره بامتياز في غياب الرجال والأموال وهذا الوضع الكارثي بسبب ازمة الثقة جعل كل اللاعبين المدعويين لمباراة الترجي امس يرفضون خوض المباراة ويصرون على صرف راتب شهر جانفي  2018 على الأقل خاصة وان المسؤولين على الفرع وعدوهم بذلك قبل التحول اول أمس الى العاصمة مما جعل الحافلة التي تقل اللاعبين الى النزل تتأخر 4 ساعات وقد تمسك اللاعبون بحقهم في صرف مستحقاتهم ورفضوا مغادرة النزل نحو ملعب رادس رغم التحاق المسؤولين واجتماعهم باللاعبين وتقديم رئيس الفرع عادل السبوعي وعودا بصرف اجرة شهر جانفي صباح اليوم الجمعة.. هذا الخبر هز الشارع الرياضي القيرواني وأثار استياء وغضب الأحباء قبل أن يعود الوعي للاعبين في اخر لحظة ويقررون في اجتماع مغلق في النزل قبل ساعة فقط من إنطلاق المباراة التراجع عن قرارهم ووضع مصلحة الجمعية فوق كل الاعتبارات وليست المرة الاولى التي يتخذ فيها اللاعبون موقفا رجوليا مما جعل الشبببة تضمن البقاء قبل 5 جولات من نهاية الموسم ليتحول الفريق الى الملعب ليصل متأخرا بقرابة نصف ساعة ويدخل مباشرة في المباراة دون القيام بالعمليات الاحمائية..اكيد ان مثل هذه التجاوزات والاخلالات والمشاكل المؤسفة التي عرفتها الشبيبة ستبقى وصمة عار على جبين هيئة حافظ العلاني المطالبة بالاستقالة لحفظ ماء الوجه واسم وعراقة الشبيبة التي تعيش ازمة مسؤولين قبل كل شيء.

رضا العلويني
تقرؤون أيضا
الرابطة الأولى .. الافريقي «وصيف»... جرجيس غريق وبن قردان خطوة نحو «الأمان»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اسدل الستار عشية امس على بطولة الرابطة المحترفة الاولى وباحت
المزيد >>
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة
المزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...
المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة في البطولة دخلت الشبيبة كتاب «غينيس» للأرقام القياسية!!! وتتحمل الهيئة المديرة مسؤولية ما يجري من مهازل غير مسبوقة عاشتها «الجي اس كا « من اول جولة الى اخر جولة امس ضد الترجي الرياضي التونسي حيث سجلنا امس تمرد اللاعبين الذين لم يتدربوا سوى حصة واحدة هذا الأسبوع على خلفية إضرابهم عن التمارين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الجمعية في ظل تلاعب وغياب المصداقية  لدى المسؤولين الذين للأمانة بالغوا في تقديم الوعود الكاذبة فحلت الفوضى وسجل الفساد التسييري حضوره بامتياز في غياب الرجال والأموال وهذا الوضع الكارثي بسبب ازمة الثقة جعل كل اللاعبين المدعويين لمباراة الترجي امس يرفضون خوض المباراة ويصرون على صرف راتب شهر جانفي  2018 على الأقل خاصة وان المسؤولين على الفرع وعدوهم بذلك قبل التحول اول أمس الى العاصمة مما جعل الحافلة التي تقل اللاعبين الى النزل تتأخر 4 ساعات وقد تمسك اللاعبون بحقهم في صرف مستحقاتهم ورفضوا مغادرة النزل نحو ملعب رادس رغم التحاق المسؤولين واجتماعهم باللاعبين وتقديم رئيس الفرع عادل السبوعي وعودا بصرف اجرة شهر جانفي صباح اليوم الجمعة.. هذا الخبر هز الشارع الرياضي القيرواني وأثار استياء وغضب الأحباء قبل أن يعود الوعي للاعبين في اخر لحظة ويقررون في اجتماع مغلق في النزل قبل ساعة فقط من إنطلاق المباراة التراجع عن قرارهم ووضع مصلحة الجمعية فوق كل الاعتبارات وليست المرة الاولى التي يتخذ فيها اللاعبون موقفا رجوليا مما جعل الشبببة تضمن البقاء قبل 5 جولات من نهاية الموسم ليتحول الفريق الى الملعب ليصل متأخرا بقرابة نصف ساعة ويدخل مباشرة في المباراة دون القيام بالعمليات الاحمائية..اكيد ان مثل هذه التجاوزات والاخلالات والمشاكل المؤسفة التي عرفتها الشبيبة ستبقى وصمة عار على جبين هيئة حافظ العلاني المطالبة بالاستقالة لحفظ ماء الوجه واسم وعراقة الشبيبة التي تعيش ازمة مسؤولين قبل كل شيء.

رضا العلويني
تقرؤون أيضا
الرابطة الأولى .. الافريقي «وصيف»... جرجيس غريق وبن قردان خطوة نحو «الأمان»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اسدل الستار عشية امس على بطولة الرابطة المحترفة الاولى وباحت
المزيد >>
لاعبو الشبيبة وصلوا الى الملعب قبل دقائق من اللقاء ولم يقوموا بالحركات الإحمائية .. من المسؤول عن المهزلة؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بإضرابها رقم 21 هذا الموسم من 26 مباراة
المزيد >>
تعادل مع الشبيبة وتسلّم لقبه أمس ..الترجـي بطل للمـــرة 28
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى فريق باب سويقة موسمه متوجا ببطولة تونس للمرة الثانية على التوالي وهو اللقب عدد 28 في تاريخ النادي منذ...
المزيد >>
ماذا قال «الترجيون» عن اللقب 28؟.. تتويج تاريخي وغياب الأحباء نقطة سوداء
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتويج فريق كرة القدم ببطولته الثانية على التوالي و28 في تاريخه رافقه تتويج فرع الكرة الطائرة بالثنائي، بطولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 قاتل بن لادن يكشف السر!
﻿